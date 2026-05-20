Tether (USDT)

USDT son bir ayda 5 milyar dolar büyürken toplam stablecoin arzı 300 milyar doları geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stablecoin piyasasında toplam arz 300 milyar doları aştı.
  • USDT’de yaşanan 5 milyar dolarlık büyüme sektörde fark yarattı.
  • Rakip stablecoin’ler USDe ve PYUSD aylık bazda sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 13 oranında küçüldü.
  • 🔎 Ama asıl kritik nokta, piyasadaki büyümenin neredeyse yalnızca $USDT ’de yoğunlaşması oldu.
Stablecoin piyasasında son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Toplam stablecoin arzı 300 milyar doların üzerine çıkarken, sektördeki genel büyüme ivmesi ciddi şekilde yavaşladı. Özellikle geçtiğimiz ayın verileri, USDT’de güçlü bir artış görülürken bazı rakip stablecoin’lerin önemli ölçüde gerilediğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 USDT yükselişte, piyasadaki büyüme sınırlı
2 Rakiplerde sert düşüşler görüldü
3 Az sayıda yeni stablecoin giriş çekebildi

USDT yükselişte, piyasadaki büyüme sınırlı

USDT, Mayıs ayında 5 milyar dolarlık artışla öne çıktı. Piyasa genelinde ise toplam stablecoin arzı sadece 0,9 milyar dolar, yani yüzde 0,3 oranında net büyüme gösterdi. Bu da piyasadaki büyümenin neredeyse tamamen USDT kaynaklı olduğu anlamına geliyor.

USDT’deki bu yükseliş birçok stablecoin’in yaşadığı kayıpları telafi etmiş oldu. USDC, USDe ve PYUSD ise toplamda 4,2 milyar dolar düşüş kaydetti. Eğer USDT’deki büyüme gerçekleşmeseydi, stablecoin piyasasında net bir gerileme yaşanacaktı.

Rapor, yeni girişlerin büyük ölçüde USDT tarafında toplandığını, genel piyasa büyümesinin ise oldukça yavaşladığını aktardı. Bu durum sektördeki geniş tabanlı bir artış yerine, büyümenin belli bir para etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Stablecoin segmenti bir bütün olarak yeni yatırımcı çekmekte zorlanırken, artan talebin büyük bölümü yalnızca USDT üzerine yoğunlaşıyor.

Rakiplerde sert düşüşler görüldü

Listenin en dikkat çeken gerilemesi ise Ethena tarafından geliştirilen USDe’de yaşandı. USDe’nin aylık arzı yüzde 28 oranında azaldı; yıl başından bu yana ise düşüş oranı yüzde 34’e yaklaştı. Bu düşüşün başlıca nedeni olarak, kalıcı vadeli işlem (perpetual futures) piyasalarındaki fonlama oranlarının düşmesi gösterildi. Fonlama oranındaki bu sıkışıklık, faiz bazlı stratejilerde elde edilen getirinin de azalmasına neden oldu.

PayPal’ın piyasaya sürdüğü PYUSD de benzer eğilim gösterdi; arzı aylık yüzde 13 daraldı. USDC’deki net değişimler açıklanmasa da, genel rakamlara göre bu stablecoin’in de toplam arzı azaldı.

Mini sözlük: Kalıcı vadeli işlemler (perpetual futures), belirli bir son kullanma tarihi olmayan ve süresiz devam edebilen türev sözleşmelerdir. Kripto piyasasında, fonlama oranları ile alıcı ve satıcılar arasındaki denge korunur ve bu oranlar gelir elde etmede önemli rol oynar.

Bu gelişmeler, stablecoin pazarında dalgalanmalı bir tablo ortaya çıkardı. USDT dışında kalan başlıca stablecoin’lerin çoğu değer kaybederken, piyasanın genel büyümesinin neredeyse tamamen USDT tarafından karşılandığı görüldü.

Az sayıda yeni stablecoin giriş çekebildi

Söz konusu ayda bütün stablecoin’ler kayıp yaşamadı; USDS ve USD1 gibi belli başlı küçük token’lar sermaye girişleriyle öne çıktı. Fakat bu girişlerin miktarı açıklanmadı ve ana stablecoin’ler kadar piyasa üzerinde etkili olamadı.

Yine de, USDT’nin ek 5 milyar dolarlık yeni arzı tek başına piyasanın net aylık büyümesini aşarak, aradaki farkı kapattı. USDT haricindeki stablecoin’lerdeki kayıplar ise, toplam arzın daha yüksek bir rakama ulaşmasını engelledi.

Güncel veriler, stablecoin piyasasında genel büyümenin oldukça sınırlı olduğunu ve mevcut hareketlerin daha çok varlık içi dönüşümler ve USDT’ye yönelik talep artışından ibaret kaldığını gösteriyor.

StablecoinAylık Arz DeğişimiYılbaşından Bu Yana Değişim (%)
USDT+5 milyar USDAçıklanmadı
USDe-28%-34%
PYUSD-13%Açıklanmadı
USDCRakam verilmedi; net düşüşAçıklanmadı
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
