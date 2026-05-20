USDT son bir ayda 5 milyar dolar büyürken toplam stablecoin arzı 300 milyar doları geçti

Stablecoin piyasasında son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Toplam stablecoin arzı 300 milyar doların üzerine çıkarken, sektördeki genel büyüme ivmesi ciddi şekilde yavaşladı. Özellikle geçtiğimiz ayın verileri, USDT’de güçlü bir artış görülürken bazı rakip stablecoin’lerin önemli ölçüde gerilediğini ortaya koydu.

USDT yükselişte, piyasadaki büyüme sınırlı

USDT, Mayıs ayında 5 milyar dolarlık artışla öne çıktı. Piyasa genelinde ise toplam stablecoin arzı sadece 0,9 milyar dolar, yani yüzde 0,3 oranında net büyüme gösterdi. Bu da piyasadaki büyümenin neredeyse tamamen USDT kaynaklı olduğu anlamına geliyor.

USDT’deki bu yükseliş birçok stablecoin’in yaşadığı kayıpları telafi etmiş oldu. USDC, USDe ve PYUSD ise toplamda 4,2 milyar dolar düşüş kaydetti. Eğer USDT’deki büyüme gerçekleşmeseydi, stablecoin piyasasında net bir gerileme yaşanacaktı.

Rapor, yeni girişlerin büyük ölçüde USDT tarafında toplandığını, genel piyasa büyümesinin ise oldukça yavaşladığını aktardı. Bu durum sektördeki geniş tabanlı bir artış yerine, büyümenin belli bir para etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

Stablecoin segmenti bir bütün olarak yeni yatırımcı çekmekte zorlanırken, artan talebin büyük bölümü yalnızca USDT üzerine yoğunlaşıyor.

Rakiplerde sert düşüşler görüldü

Listenin en dikkat çeken gerilemesi ise Ethena tarafından geliştirilen USDe’de yaşandı. USDe’nin aylık arzı yüzde 28 oranında azaldı; yıl başından bu yana ise düşüş oranı yüzde 34’e yaklaştı. Bu düşüşün başlıca nedeni olarak, kalıcı vadeli işlem (perpetual futures) piyasalarındaki fonlama oranlarının düşmesi gösterildi. Fonlama oranındaki bu sıkışıklık, faiz bazlı stratejilerde elde edilen getirinin de azalmasına neden oldu.

PayPal’ın piyasaya sürdüğü PYUSD de benzer eğilim gösterdi; arzı aylık yüzde 13 daraldı. USDC’deki net değişimler açıklanmasa da, genel rakamlara göre bu stablecoin’in de toplam arzı azaldı.

Mini sözlük: Kalıcı vadeli işlemler (perpetual futures), belirli bir son kullanma tarihi olmayan ve süresiz devam edebilen türev sözleşmelerdir. Kripto piyasasında, fonlama oranları ile alıcı ve satıcılar arasındaki denge korunur ve bu oranlar gelir elde etmede önemli rol oynar.

Bu gelişmeler, stablecoin pazarında dalgalanmalı bir tablo ortaya çıkardı. USDT dışında kalan başlıca stablecoin’lerin çoğu değer kaybederken, piyasanın genel büyümesinin neredeyse tamamen USDT tarafından karşılandığı görüldü.

Az sayıda yeni stablecoin giriş çekebildi

Söz konusu ayda bütün stablecoin’ler kayıp yaşamadı; USDS ve USD1 gibi belli başlı küçük token’lar sermaye girişleriyle öne çıktı. Fakat bu girişlerin miktarı açıklanmadı ve ana stablecoin’ler kadar piyasa üzerinde etkili olamadı.

Yine de, USDT’nin ek 5 milyar dolarlık yeni arzı tek başına piyasanın net aylık büyümesini aşarak, aradaki farkı kapattı. USDT haricindeki stablecoin’lerdeki kayıplar ise, toplam arzın daha yüksek bir rakama ulaşmasını engelledi.

Güncel veriler, stablecoin piyasasında genel büyümenin oldukça sınırlı olduğunu ve mevcut hareketlerin daha çok varlık içi dönüşümler ve USDT’ye yönelik talep artışından ibaret kaldığını gösteriyor.

Stablecoin Aylık Arz Değişimi Yılbaşından Bu Yana Değişim (%) USDT +5 milyar USD Açıklanmadı USDe -28% -34% PYUSD -13% Açıklanmadı USDC Rakam verilmedi; net düşüş Açıklanmadı