A16z cüzdanları 9,18 milyon HYPE topladı 2026’da altıncı sıraya yükseldi

Amerika merkezli bir girişim sermayesi şirketi olan a16z’nin ilişkili olduğu çok sayıda kripto cüzdan, Hyperliquid ekosisteminin yerel tokenı HYPE’ta büyük birikim yaptı. Zincir üstü veriler, bu cüzdanların Haziran 2025’ten itibaren sistemli ve uzun vadeye yayılan bir alım stratejisiyle hareket ettiğini gösteriyor.

Kapsamlı alım stratejisi ve son durum

2025’in Ağustos ayında başlayan alım hareketiyle birlikte a16z kaynaklı cüzdanlar, toplamda 9,18 milyon adet HYPE biriktirdi. Şu andaki fiyatlarla bu varlıkların değeri yaklaşık 356 milyon dolara ulaştı. Özellikle 2026 yılında biriktirilen yaklaşık 4,92 milyon HYPE token, şirkete 183 milyon dolarlık ek pozisyon sağladı.

Blockchain analisti @ai_9684xtpa’nın izlediği verilere göre, sadece son haftalarda dahi cüzdanlar hız kesmedi ve 16 Nisan sonrası dönemde yaklaşık 2,35 milyon HYPE (değeri yaklaşık 102 milyon dolar) daha eklendi. Analizlere göre, yalnızca son 11 saatte 206 bin HYPE daha toplandı; bu miktarın değeri de neredeyse 10 milyon doları buldu.

A16z’nin biriktirdiği HYPE’ların ortalama maliyeti, token başına 38,77 dolar seviyesinde olurken, haberin yazıldığı anda HYPE 48,63 dolardan işlem gördü. Hesaplara göre, şirketin gerçekleşmemiş karı yaklaşık 79,29 milyon dolara ulaştı.

Analizde, “A16z ile bağlantılı cüzdanlar Haziran 2025’ten bu yana toplamda 9,18 milyon HYPE’a ulaştı; bu alımların ortalama maliyeti ise 38,77 dolar civarında oldu. Fiyat hareketi ve yeni eklenen tokenlar, şirketin uzun vadeli ve planlı birikim stratejisini açıkça gösteriyor,” ifadeleri öne çıktı.

Zaman zaman borsalara ve piyasa yapıcılara aktarılan tokenlar hariç tutulduğunda, net olarak 8,844 milyon HYPE’ın halen farklı cüzdanlara yayıldığı görülüyor. A16z, bu büyüklükle dünyada altıncı en geniş HYPE portföyüne sahip kurum oldu.

A16z kimdir? ABD’de Silikon Vadisi merkezli Andreessen Horowitz (a16z), hem geleneksel teknoloji yatırımları hem de Web3 ve kripto varlık alanlarında öncü girişimlere sermaye sağlayan lider bir yatırım şirketidir. Şirketin portföyünde çok sayıda blockchain startup’ı ve kripto projesi yer alıyor.

Kurumsal ilgi ve ‘dış yatırımcı’ pozisyonu

Hyperliquid ekosistemi ile doğrudan bağlantılı ilk beş büyük HYPE sahibi token adreslerinin birçoğu bizzat projeyle ilişkili şirketlere ve geliştirme ekiplerine ait. A16z ise protokolün dışından gelen ve operasyonel anlamda bağı olmayan, kurum kimliğine sahip en büyük HYPE sahibi olarak öne çıkıyor.

Blockchain analiz uzmanı @ai_9684xtpa’nın bulgularına göre, a16z’nin HYPE pozisyonu, dış yatırımcılar arasında açık ara öne çıktı. Analiz esnasında borsalara ve piyasa yapıcı adreslere gönderilen HYPE’lar toplamdan düşüldü; buna rağmen kalan miktar, küresel sıralamada üst sıralarda kalmayı sürdürdü.

Kurumsal bir yatırımcının, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ziyade daha uzun soluklu hareketlerle pozisyonunu artırması, HYPE’ın geleceğine olan güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2026 başından bu yana yapılan alımlar; kısa sürede 100 milyon doların üstünde yeni HYPE token girişine işaret etti.

Yapılan araştırmaya göre, bu agresif birikim yaklaşık bir yıl önce sessizce başladı ve her ay istikrarlı şekilde büyüdü. Ancak a16z’nin yakında yeni bir satın alım dalgası başlatıp başlatmayacağı ya da mevcut pozisyonunu sürdüreceği belirsiz. Şirket tarafından elde edilen cüzdan hareketleriyle ilgili herhangi bir kamuya açık açıklama ise şu ana kadar yapılmadı.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz bir türev platformudur ve HYPE token, platformun yerel varlığı olarak likidite sağlama, yönetişim ve teşvik mekanizmaları için kullanılır. Bu yapıda HYPE, ekosistem üzerindeki işlemlerde çeşitli avantajlar sunar ve platformun gelişimiyle paralel şekilde değer elde eder.

Yıl Biriktirilen HYPE (milyon) Toplam Değer (milyon $) 2025 Ağustos–Aralık 4,26 173 2026 Ocak–Mayıs 4,92 183