Hyperliquid kurucusu Jeff Yan, Clarity Act ilerlerken Washington’da ABD’li düzenleyicilerle görüştü

Onchain türev piyasalarına odaklanan Hyperliquid’in kurucusu Jeff Yan, son günlerde Washington’da Amerikalı kripto para politika yapıcılarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret, ABD Kongresi’nde kripto para düzenlemesi açısından önemli bir eşik olarak görülen Clarity Act’in ilerlemesiyle aynı döneme denk geldi.

Washington temaslarında öne çıkan başlıklar

Görüşmelerin odak noktası, Hyperliquid platformunun ABD pazarına uygun bir yasal çerçevede açılması oldu. Teknik konuların yanında, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki yenilikler ve onchain türev alım satım platformlarına olan küresel ilgi de gündeme taşındı.

Görüşmeler sırasında Jeff Yan ve ekibinin, Hyperliquid Policy Council ile birlikte hareket ettiği belirtildi. ABD’li yasa yapıcıların hem teknik detaylara hem de DeFi’nin genel işleyişine dair ciddi bir bilgi seviyesine sahip oldukları gözlemlendi. Bu durum, ABD siyasetinde kripto okuryazarlığının arttığı şeklinde değerlendirildi.

Yan, yaptığı açıklamada görüşmelerin iki boyutlu ilerlediğini; teknik ayrıntıların yanında, DeFi’in temel avantajlarının ve onchain piyasaların kullanıcılar nezdindeki öneminin de vurgulandığını paylaştı.

Bazı toplantılarda Hyperliquid’in ABD’li kullanıcıya neler sunabileceği, yasa koyuculara adım adım anlatıldı. Özellikle düzenleyici çerçevenin netleşmesinin hem tüketiciler hem de sektör oyuncuları için önemine dikkat çekildi.

Clarity Act’e yönelik farklı siyasi kanatlardan gelen düzenleme yanlısı yaklaşım, görüşmelerde olumlu bir atmosfer oluşturdu. Jeff Yan, Washington’daki bu sürece aktif bir şekilde katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.

Regülasyon sürecinde rekabet ve direnç

ABD’de Hyperliquid’in büyüme stratejisi, özellikle köklü finans kuruluşlarının baskısıyla engellerle karşılaştı. ABD’nin önde gelen türev borsalarından Intercontinental Exchange (ICE) ve CME Group’un, Hyperliquid’e sınırlama getirilmesi için düzenleyicilere baskı uyguladığı ortaya çıktı.

Bu kuruluşlar, Hyperliquid’i kendileri için ciddi bir rakip olarak görürken, bu doğrultuda ABD pazarında platformun faaliyetlerini zorlaştıracak girişimlerde bulundu. Tüm bu baskılara rağmen Yan, ABD’de yasal ve uyumlu bir erişim modeline ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı.

ABD pazarına açılmanın önündeki başlıca engelin, yasal altyapının netleşmemesi olduğu ifade edildi. Bu nedenle Washington’daki temasların ana hedefi, onchain türevlerin işleyeceği yasal zemini oluşturmak.

Clarity Act’in Kongre’deki ilerleyişi, Hyperliquid ve benzeri platformlar için önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Yasal çerçevenin oluşması, uygulayıcıların ABD’de belirsizlikten kaynaklanan riskleri azaltmasına olanak tanıyacak.

Jeff Yan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hyperliquid’in ABD’de yasal şekilde kullanılabilmesi için çalışmaları hızlandıracaklarını açıkladı. Ekibin tüm süreci düzenleyicilerle yakın iş birliği halinde yürütmekte kararlı olduğu belirtildi.