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HYPERLIQUID (HYPE)

Arthur Hayes, Bybit’ten çekilen 33.979 HYPE için alım yapmadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arthur Hayes, Bybit’ten çekilen 33.979 HYPE sonrası alım yaptığı iddiasını reddetti.
  • 📉 HYPE, Hayes’in 4 Haziran’daki çıkışı ve 6 Haziran’daki kilit açılımının ardından sert baskı altında kaldı.
  • 🪙 237 milyon tokenin dolaşıma girmesi, $HYPE tarafında arz endişesini büyüttü.
  • 👀 Zincir üstü veriler cüzdan hareketini işaret etse de adres eşleştirmelerinde hata payı bulunabiliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Arthur Hayes ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir cüzdandan 8 Haziran’da Bybit borsasından 33.979 HYPE çekildi. Yaklaşık 2,09 milyon dolar değerindeki bu hareket, Hayes’in birkaç gün önce aynı varlıktaki pozisyonunu kapatmasının ardından yeniden alıma geçtiği yönünde söylentilere yol açtı.

İçindekiler
1 Hayes söylentileri kısa bir paylaşımla reddetti
2 4 Haziran’daki satış piyasada baskıyı artırdı
3 Token kilit açılımı da düşüşü derinleştirdi

Hayes söylentileri kısa bir paylaşımla reddetti

Hayes ise X üzerinden yaptığı kısa açıklamayla bu iddiaları reddetti. Piyasada dikkat çeken bu yanıt, HYPE fiyatındaki sert dalgalanma nedeniyle ayrıca önem kazandı. Arthur Hayes, BitMEX’in kurucu ortakları arasında yer alıyor ve kripto piyasalarındaki makro değerlendirmeleri yakından izleniyor.

Hayes, X paylaşımında HYPE alımı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek, böyle bir işlem gerçekleştirmediğini belirtti.

Zincir üstü veri paylaşan Lookonchain, Bybit çıkışını gündeme taşırken, Onchain Lens de söz konusu cüzdandan 33.979 HYPE çekildiğini, aynı anda cüzdanda 34.066 HYPE bulunduğunu aktardı. Bununla birlikte, kamuya mal olmuş isimlerle ilişkilendirilen cüzdanların çoğu zaman olasılıksal zincir üstü analizle tespit edildiği, bu nedenle adres eşleştirmelerinde hata payı bulunabildiği belirtiliyor.

Mini sözlük: Token kilit açılımı, daha önce dolaşıma kapalı tutulan coinlerin belirli bir takvime göre serbest bırakılmasıdır. Bu durum, piyasadaki arzı artırdığı için kısa vadede fiyat üzerinde baskı oluşturabilir.

4 Haziran’daki satış piyasada baskıyı artırdı

Hayes, 4 Haziran’da HYPE ve NEAR varlıklarındaki tüm pozisyonlarını sattığını açıklamıştı. Bu kararını, İran kriziyle birlikte artan enerji maliyetleri, yaklaşan büyük yapay zeka halka arzlarının kripto piyasasından hisse senedi piyasalarına likidite çekebileceği beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçim sürecinde yapay zeka karşıtı bir çizgiye yönelebileceği öngörüsüyle gerekçelendirmişti.

Hayes, mayıs ayında HYPE, ZEC ve NEAR’ın Maelstrom portföyündeki en güçlü inanç taşıdığı varlıklar arasında bulunduğunu, Bitcoin’in de ileride yeni tarihi zirveler görebileceğini söylemişti.

Bu satış dikkat çekiciydi; çünkü Hayes daha önce HYPE konusunda en güçlü destek veren piyasa isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Satış açıklamasının ardından HYPE fiyatı yüzde 11’den fazla gerileyerek 65 doların altına indi. Aynı süreçte vadeli işlemler tarafında kaldıraçlı uzun pozisyonlarda tasfiyeler hızlandı ve aşağı yönlü baskı derinleşti.

Token kilit açılımı da düşüşü derinleştirdi

Piyasadaki baskı yalnızca Hayes’in satışına bağlanmadı. 6 Haziran’da gerçekleşen token kilit açılımıyla 237 milyon HYPE, yani toplam arzın yaklaşık yüzde 23,8’i, ana katkı sağlayıcılara açıldı. Bu miktarın, ilgili haftada tüm kripto piyasasında gerçekleşen kilit açılımlarının yüzde 71’ini oluşturduğu belirtildi.

GelişmeVeri
Bybit’ten çekilen HYPE33.979 adet
Tahmini değer2,09 milyon dolar
6 Haziran kilit açılımı237 milyon token
Toplam arza oranıYüzde 23,8

Hayes’in çıkışı, kilit açılımı ve daha zayıf makro görünümün aynı döneme denk gelmesi, HYPE üzerinde birbirini besleyen bir satış döngüsü oluşturdu. Spot piyasadaki satışlar, kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiyesini artırdı; bu da fiyatı daha da aşağı çekti. Ardından daha küçük yatırımcıların benzer yönde işlem yaptığı aktarıldı.

Hayes’in piyasa üzerindeki etkisi, yatırımcı tepkisinin sertleşmesinde önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Zamanlaması her zaman isabetli olmasa da, yılın başında Bitcoin için yaklaşık 60.000 dolar bölgesinde dip oluştuğunu savunmuş, fiyatın 126.000 dolara ulaşabileceğini öne sürmüştü. Aynı dönemde HYPE, ZEC ve NEAR’ı da spekülatif tercihler arasında göstermişti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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