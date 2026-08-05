HYPE’da 50 dolar riski sürerken 63 dolar direnci öne çıktı

HYPE, son haftalardaki zayıf görünümün ardından denge arayışını sürdürüyor. Varlık, son 24 saatte %2,55 yükselerek 55,42 dolara çıktı. Buna karşın teknik göstergeler, piyasada güçlü bir yükseliş ivmesinin henüz tam olarak geri dönmediğine işaret ediyor.

Teknik görünümde direnç baskısı sürüyor

TradingView günlük grafiğinde HYPE, 63,13 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Bu seviye kısa vadede dinamik direnç olarak izleniyor. Buna karşılık fiyat, 46,23 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, daha geniş eğilimin tamamen bozulmadığını, ancak kısa vadede baskının devam ettiğini gösteriyor.

Göreli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, aşırı satıma yakın seviyelerden 42,64’e yükseldi. Ancak gösterge hala nötr kabul edilen 50 eşiğinin altında bulunuyor. Bu durum, alıcıların piyasaya dönmeye başladığını, fakat kontrolün henüz tam anlamıyla el değiştirmediğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası yön değişimini tespit etmeyi amaçlayan teknik analiz göstergesidir. Gösterge tek başına kesin sinyal üretmez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Piyasa analisti Ali Charts, Hyperliquid için önemli bir direnç bölgesinde TD Sequential satış sinyali oluştuğunu aktardı. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler odaklı bir kripto para platformu olarak biliniyor. Analiste göre satıcıların bu bölgeyi koruması halinde 50 dolar bir sonraki aşağı yönlü hedef olarak öne çıkıyor.

Ali Charts, Hyperliquid’in kritik direnç çizgisine ulaştığını ve TD Sequential göstergesinin bu noktada satış sinyali verdiğini, satış baskısının sürmesi halinde 50 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Zincir üstü ve türev veriler daha dengeli bir tablo çiziyor

Zincir üstü veriler tarafında daha karma bir görünüm dikkat çekiyor. DeFiLlama verilerine göre toplam kilitli değer ile aktif adres sayısı, fiyat düşüşü sırasında geriledi. Bununla birlikte her iki göstergede de önceki düşüş eğiliminin derinleşmesinden çok, yataylaşmaya yakın bir görünüm oluştu.

CoinGlass verileri ise açık pozisyon miktarının fiyat düzeltmesiyle birlikte azaldığını gösteriyor. Bu gerileme, piyasaya agresif yeni kısa pozisyonların eklendiği anlamına gelmiyor. Daha çok, kaldıraçlı işlemlerin önemli bölümünün son haftalarda tasfiye edildiğine işaret eden bir tablo oluşmuş durumda.

Gösterge Seviye Anlamı Fiyat 55,42 dolar Kısa vadeli toparlanma denemesi 50 günlük ortalama 63,13 dolar Kritik direnç bölgesi 200 günlük ortalama 46,23 dolar Uzun vadeli destek görünümü Olası aşağı hedef 50 dolar Satış baskısı sürerse izlenecek seviye

İki fiyat senaryosu izleniyor

Mevcut görünümde HYPE kritik bir eşikte bulunuyor. Teknik göstergeler yukarıda güçlü bir direnç alanına işaret ederken, türev piyasa ve zincir üstü veriler satış baskısının zayıflamaya başlamış olabileceğini düşündürüyor.

Piyasanın bir sonraki yönü açısından 61,98 ile 63,13 dolar aralığı belirleyici olacak. Alıcıların bu bölgeyi geri kazanması halinde toparlanmanın güç kazanması mümkün görünüyor. Buna karşılık satışların yeniden yoğunlaşması durumunda 50 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

HYPE için kısa vadeli görünüm, 61,98 ile 63,13 dolar direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.