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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE’da 50 dolar riski sürerken 63 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE, 55,42 dolara yükselse de 63,13 dolar direncinin altında kaldı.
  • 📉 Analist Ali Charts, satış baskısının sürmesi halinde $HYPE için 50 dolar riskinin öne çıktığını aktardı.
  • 📊 Zincir üstü veriler ve açık pozisyonlar, son haftalardaki düşüşten sonra dengelenme sinyali verdi.
  • 🧭 Piyasanın yönünde 61,98 ile 63,13 dolar aralığı belirleyici olacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

HYPE, son haftalardaki zayıf görünümün ardından denge arayışını sürdürüyor. Varlık, son 24 saatte %2,55 yükselerek 55,42 dolara çıktı. Buna karşın teknik göstergeler, piyasada güçlü bir yükseliş ivmesinin henüz tam olarak geri dönmediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde direnç baskısı sürüyor
2 Zincir üstü ve türev veriler daha dengeli bir tablo çiziyor
3 İki fiyat senaryosu izleniyor

Teknik görünümde direnç baskısı sürüyor

TradingView günlük grafiğinde HYPE, 63,13 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Bu seviye kısa vadede dinamik direnç olarak izleniyor. Buna karşılık fiyat, 46,23 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, daha geniş eğilimin tamamen bozulmadığını, ancak kısa vadede baskının devam ettiğini gösteriyor.

Göreli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, aşırı satıma yakın seviyelerden 42,64’e yükseldi. Ancak gösterge hala nötr kabul edilen 50 eşiğinin altında bulunuyor. Bu durum, alıcıların piyasaya dönmeye başladığını, fakat kontrolün henüz tam anlamıyla el değiştirmediğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde yorgunluk ve olası yön değişimini tespit etmeyi amaçlayan teknik analiz göstergesidir. Gösterge tek başına kesin sinyal üretmez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Piyasa analisti Ali Charts, Hyperliquid için önemli bir direnç bölgesinde TD Sequential satış sinyali oluştuğunu aktardı. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler odaklı bir kripto para platformu olarak biliniyor. Analiste göre satıcıların bu bölgeyi koruması halinde 50 dolar bir sonraki aşağı yönlü hedef olarak öne çıkıyor.

Ali Charts, Hyperliquid’in kritik direnç çizgisine ulaştığını ve TD Sequential göstergesinin bu noktada satış sinyali verdiğini, satış baskısının sürmesi halinde 50 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Zincir üstü ve türev veriler daha dengeli bir tablo çiziyor

Zincir üstü veriler tarafında daha karma bir görünüm dikkat çekiyor. DeFiLlama verilerine göre toplam kilitli değer ile aktif adres sayısı, fiyat düşüşü sırasında geriledi. Bununla birlikte her iki göstergede de önceki düşüş eğiliminin derinleşmesinden çok, yataylaşmaya yakın bir görünüm oluştu.

CoinGlass verileri ise açık pozisyon miktarının fiyat düzeltmesiyle birlikte azaldığını gösteriyor. Bu gerileme, piyasaya agresif yeni kısa pozisyonların eklendiği anlamına gelmiyor. Daha çok, kaldıraçlı işlemlerin önemli bölümünün son haftalarda tasfiye edildiğine işaret eden bir tablo oluşmuş durumda.

GöstergeSeviyeAnlamı
Fiyat55,42 dolarKısa vadeli toparlanma denemesi
50 günlük ortalama63,13 dolarKritik direnç bölgesi
200 günlük ortalama46,23 dolarUzun vadeli destek görünümü
Olası aşağı hedef50 dolarSatış baskısı sürerse izlenecek seviye

İki fiyat senaryosu izleniyor

Mevcut görünümde HYPE kritik bir eşikte bulunuyor. Teknik göstergeler yukarıda güçlü bir direnç alanına işaret ederken, türev piyasa ve zincir üstü veriler satış baskısının zayıflamaya başlamış olabileceğini düşündürüyor.

Piyasanın bir sonraki yönü açısından 61,98 ile 63,13 dolar aralığı belirleyici olacak. Alıcıların bu bölgeyi geri kazanması halinde toparlanmanın güç kazanması mümkün görünüyor. Buna karşılık satışların yeniden yoğunlaşması durumunda 50 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.

HYPE için kısa vadeli görünüm, 61,98 ile 63,13 dolar direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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