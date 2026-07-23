HYPE kritik desteğe çekildi, NEAR dirençte, SHIB ve DOGE zayıf kaldı

Kripto para piyasasında yılın en sert yükselişlerinden birinin ardından Hyperliquid tarafında ilk belirgin düzeltme öne çıktı. HYPE kısa süreliğine 75 ile 76 dolar bandına yaklaştıktan sonra satış baskısıyla geri çekildi ve 58 dolar çevresindeki destek bölgesine döndü. Varlığın 57 dolardaki 100 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalması, kısa vadede en önemli teknik eşik olarak izleniyor.

HYPE için 57 ile 58 dolar bölgesi öne çıkıyor

Yükseliş sürecinde dinamik destek görevi gören 100 günlük ortalama, kırılmanın ardından ilk kez test ediliyor. Bu seviyenin korunması halinde daha geniş yükseliş yapısı geçerliliğini sürdürebilir. Buna karşılık günlük grafikte haziran zirvesinden bu yana daha düşük tepeler oluşuyor, RSI 40 seviyesine yaklaşıyor ve 20 günlük ortalama aşağı yönlü eğiliyor. Hacimdeki gerileme de 40 dolardan 70 doların üzerine taşınan ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

HYPE için 57 ile 58 dolar aralığının korunması, önce 65 dolara ardından 70 dolar bölgesine doğru yeni bir denemenin önünü açabilir.

50 günlük ortalama 64,7 dolarda bulunurken 200 günlük ortalama 50 dolara doğru yükseliyor. 100 günlük ortalamanın altında net bir kırılma yaşanması halinde daha derin bir geri çekilme ve 50 dolar çevresine iniş riski masada kalacak. Bu aşamada piyasa, önceki rallinin kalıcı olup olmadığını test ediyor.

NEAR güçlü destek alanı üzerinde tutunuyor

NEAR, geniş bir yatay bant içinde hareket etmesine rağmen birçok altcoine kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiliyor. Fiyat 1,87 dolar civarındaki 100 günlük ortalamanın hemen üzerinde işlem görürken, 1,82 dolardaki 200 günlük ortalama yapısal destek sunuyor. Böylece 1,82 ile 1,87 dolar aralığı güçlü bir destek kümesi haline geliyor.

Buna karşın alıcılar 2,02 dolardaki 50 günlük ortalamayı aşmakta henüz başarılı olamadı. Son bir ayda toparlanma girişimleri 2,00 ile 2,10 dolar bandında durdu ve bu alan belirgin bir direnç bölgesi oluşturdu. RSI’nin 45 civarında seyretmesi de piyasadaki dengenin henüz alıcılar lehine bozulmadığına işaret ediyor.

NEAR yılın başındaki 1 dolar altı seviyelerden toparlanmış durumda ve uzun vadeli görünümde daha yüksek dipler üretmeyi sürdürüyor. 2 doların üzerine net bir çıkış gelirse 2,30 ile 2,50 dolar bandına doğru alan açılabilir. Buna karşılık 1,82 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde son aylarda kurulan toparlanma yapısı zayıflayabilir.

SHIB ve DOGE tarafında teknik baskı sürüyor

Shiba Inu, teknik açıdan büyük piyasa değerine sahip kripto varlıklar arasında en zayıf görünümlerden birini koruyor. Günlük grafikte yaklaşık bir yıldır daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşuyor. Mart ile mayıs arasında görülen yükselen kanal denemesi başarısız oldu ve fiyat yeniden baskı altına girdi. SHIB şu anda 20, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında kalıyor.

İlk önemli direnç 0.0000051 dolar civarındaki 100 günlük ortalamada bulunurken, 0.0000061 dolardaki 200 günlük ortalama daha güçlü bir bariyer oluşturuyor. Fiyatın 0.0000042 dolar çevresinde dengelenmesiyle RSI aşırı satım bölgesinden toparlandı ve hacimdeki sert düşüş satış baskısının hafiflediğine işaret etti. Ancak kalıcı toparlanma için 0.0000045 doların üzerinde güç kazanılması gerekiyor.

DOGE, SHIB’e göre daha dayanıklı görünse de tüm ana ortalamaların altında kaldığı için teknik tablo halen zayıf seyrediyor.

Dogecoin tarafında da benzer bir yapı izleniyor. DOGE 0.072 dolarda işlem görürken 20 günlük ortalama 0.075, 50 günlük ortalama 0.078 ve 100 günlük ortalama 0.087 dolarda direnç oluşturuyor. Temmuz boyunca daha dar bir bantta seyreden fiyat, oynaklığın azaldığını gösterdi. 0.07 dolar çevresindeki diplerin korunması halinde 0.09 dolara doğru bir toparlanma ihtimali gündemde kalabilir.