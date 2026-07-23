Bitcoin 65 bin dolarda, petrol ve faiz baskısı artıyor: 23 Temmuz piyasa özeti

Bitcoin, spot talepteki zayıflama, yükselen petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle 65 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kripto para piyasasında kurumsal fon girişleri devam ederken kısa vadeli yatırımcıların zararda olması ve ABD’deki düzenleyici belirsizlikler fiyat üzerindeki baskıyı artırıyor.

CoinDesk verilerine göre Bitcoin, önceki gün gördüğü 66 bin 700 dolarlık zirvenin ardından yaklaşık yüzde 0,7 gerileyerek 65 bin 500 dolar civarında işlem gördü. Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük piyasa değerine sahip altcoin’lerde de satış ağırlıklı bir görünüm izlendi.

Spot Bitcoin Talebi Zayıflıyor

CryptoQuant Kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin’e yönelik spot piyasa talebinin zayıflamaya devam ettiğini belirtti. Vadeli işlem piyasasındaki talebin hâlâ pozitif kaldığını kaydeden Ju, buna karşın mevcut seviyelerin yaklaşık üç ay önceki piyasa toparlanması sırasında görülen talebin oldukça altında olduğunu ifade etti.

CryptoQuant analisti Darkfost da kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının yaklaşık dokuz aydır gerçekleşmiş zarar bölgesinde bulunduğuna dikkat çekti. En fazla 155 gündür Bitcoin tutan yatırımcıların ortalama maliyetinin 68 bin 800 dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bitcoin’in 65 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlamaya çalıştığı mevcut ortamda bu yatırımcı grubunun varlıklarını ortalama yüzde 4 zararla satmaya devam edebileceği değerlendiriliyor. Kısa vadeli yatırımcıların uzun süre zarar bölgesinde kalması, tarihsel olarak ayı piyasası dönemleriyle ilişkilendirilen göstergeler arasında bulunuyor.

Petrol ve Tahvil Getirileri Risk İştahını Baskılıyor

Bitcoin üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş oldu. Bitget verilerine göre Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 3,6 yükselerek 11 Haziran’dan bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aştı. Farklı veri akışlarında WTI fiyatının 88,60 dolar ile 90 doların üzerindeki seviyeler arasında dalgalandığı görüldü.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de riskli varlıklara yönelik iştahı azalttı. ABD’nin iki yıllık tahvil getirisi yüzde 4,31 ile Şubat 2025’ten, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,66 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahvil getirilerinin yükselmesi, Bitcoin ve altın gibi faiz geliri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Bu durum yatırımcıların daha yüksek getiri sunan sabit getirili araçlara yönelmesine yol açabiliyor.

ABD-İran Gerilimi ve Kripto Yasası Belirsizliği

Jeopolitik cephede ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalardaki temkinli görünümü güçlendirdi. Axios’a göre ABD, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı hedeflere yönelik operasyonlarda B-1 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullandı. Ağır bombardıman uçaklarının devreye alınması, operasyonların önceki sınırlı hava saldırılarının ötesine geçtiği şeklinde yorumlandı.

ABD’de kripto para düzenlemelerine ilişkin belirsizlik de devam ediyor. Senato’daki Cumhuriyetçiler, Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nın revize edilmiş metnini 22 Temmuz’da yayımladı. Ancak çok sayıda Demokrat senatör, özellikle etik hükümlerinin yetersiz olduğunu savunarak tasarıya karşı çıktı.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde Girişler Sürüyor

Piyasalardaki baskıya rağmen ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal talep devam etti. Farside Investors verilerine göre fonlar 22 Temmuz işlemlerinde toplam 69,1 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece pozitif akış serisi yedinci işlem gününe ulaştı.

BlackRock’ın IBIT fonu 38,8 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Fidelity’nin FBTC fonuna 21,5 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonuna 5,4 milyon dolar ve Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 3,8 milyon dolar aktı. Grayscale Bitcoin Mini Trust 37,9 milyon dolarlık giriş kaydederken GBTC’den 38,3 milyon dolar çıktı.

Spot Ethereum ETF’leri de üst üste dördüncü işlem gününü net girişle tamamladı. Fonlara toplam 72,7 milyon dolar aktarılırken BlackRock ETHA 53,5 milyon dolar, Fidelity FETH ise 19,2 milyon dolar giriş elde etti.

Balina Alımları Devam Ediyor

Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların piyasa dalgalanmasına rağmen birikim yapmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Analist Ai Yi’nin aktardığı verilere göre temmuz ayından bu yana 109 milyon doların üzerinde kripto varlık biriktiren bir balina, portföyüne 17,75 milyon dolarlık yeni varlık ekledi.

Söz konusu yatırımcı dört saat içerisinde platformlardan 75 WBTC ve 4 bin 998 ETH çekti. Balinanın toplam portföyü 56 bin 400 ETH ve 700 WBTC’ye ulaşırken varlıkların toplam değeri yaklaşık 148 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yatırımcının ortalama maliyetinin Ethereum’da 1.742 dolar, WBTC’de ise 64 bin 205 dolar olduğu ve yaklaşık 11,42 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâr taşıdığı belirtildi.

Gözler ECB Kararı ve Altında

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını bu akşam Türkiye saat 15.15’te açıklaması bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde ise saat 15.45’te basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalarda bankanın faiz oranlarını değiştirmeyerek mevcut seviyelerde tutacağı beklentisi ağırlık kazanıyor.

UBS Altın Stratejisti Joni Teves ise altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Çin ana karası ve Hong Kong’daki altın hisselerinin üç günde toplam yüzde 20 civarında yükselmesini olumlu bir sinyal olarak değerlendiren Teves, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar mevcut seviyelerden toparlanabileceğini söyledi.

UBS, ons altının 2026 sonunda 4 bin 675 dolara, 2027 sonunda ise 4 bin 800 dolara ulaşmasını bekliyor. Piyasaların bundan sonraki süreçte ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayı toplantısındaki mesajlarına ve Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanacağı belirtiliyor.