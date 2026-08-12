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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de ikinci erken yükseliş sinyali dip arayışını güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de ikinci erken yükseliş sinyali yeniden ortaya çıktı.
  • 📊 CryptoQuant analistleri, bu yapının dip oluşumu ihtimalini güçlendirdiğini söylüyor.
  • 💰 $BTC 64.000 dolar çevresinde tutunurken piyasa bu seviyeyi kritik eşik olarak izliyor.
  • 🧭 Güçlü toparlanma için desteklerin korunması ve kalıcı ivme oluşması gerekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin fiyatı aşağı yönlü seyrini sürdürse de zincir üstü veriler piyasada yeni bir toparlanma ihtimalinin yeniden konuşulmasına yol açtı. CryptoQuant analistleri, grafikte bu döngü içinde ikinci kez görülen bir erken yükseliş sinyaline işaret etti.

İçindekiler
1 İkinci sinyal yeniden ortaya çıktı
2 64 bin dolar seviyesi izleniyor
3 Kesin dönüş için ek teyit aranıyor

İkinci sinyal yeniden ortaya çıktı

Analiste göre söz konusu gösterge, Bitcoin’in bu piyasa döngüsünde ikinci kez erken yükseliş sinyali üretmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Daha önce benzer yapılar, fiyatın dip oluşturduğu dönemlerde görülmüş ve ardından yukarı yönlü eğilim başlamıştı.

İlk erken yükseliş sinyalinin ardından fiyat yeniden gerilemişti. Buna karşın ikinci sinyalin, piyasanın taban oluşturduğu ve toparlanmaya hazırlandığı bir evrede ortaya çıktığı değerlendiriliyor. Bu nedenle analist, Bitcoin’in yeniden dip bölgesine yaklaşıyor olabileceğini düşünüyor.

CryptoQuant analisti, ikinci erken yükseliş sinyalinin önceki döngülerde dip oluşumlarıyla çakıştığını, ancak bunun tek başına kesin bir dönüş onayı anlamına gelmediğini vurguluyor.

64 bin dolar seviyesi izleniyor

Olumlu teknik işaretlere rağmen Bitcoin yaklaşık 64.000 dolar çevresinde tutunuyor. Piyasa gözlemcileri, bu seviyenin bir sonraki fiyat yönü açısından belirleyici hale gelebileceğine dikkat çekiyor.

64.000 dolar bölgesi korunabilirse, burası daha güçlü bir toparlanma için zemin oluşturabilir. Bunun için fiyatın bu alanda ivmesini kaybetmemesi, yeni talep çekmesi ve alım baskısının güçlenmesi gerekiyor.

GöstergeMevcut durumOlası anlamı
Erken yükseliş sinyaliBu döngüde ikinci kez görüldüDip oluşumu ihtimalini güçlendirebilir
Bitcoin fiyatı64.000 dolar çevresindeKısa vadeli yön için kritik eşik olabilir

Kesin dönüş için ek teyit aranıyor

Analist, bu sinyalin Bitcoin’in kesin biçimde dip yaptığını göstermediğini de açıkça belirtiyor. Güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için fiyatın önemli destek seviyelerini koruması ve bunu kalıcı bir ivmeyle desteklemesi gerekiyor.

CryptoQuant, dijital varlık piyasalarına yönelik zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Bu tür veriler, yatırımcı davranışını ve piyasa eğilimlerini fiyat hareketinin ötesinde okumak için yakından izleniyor.

Analiste göre erken yükseliş sinyali önem taşısa da büyük bir toparlanmanın teyidi için Bitcoin’in kilit destekleri savunması ve kalıcı güç toplaması gerekiyor.

Bu çerçevede piyasanın odağı, ikinci sinyalin önceki örneklerde olduğu gibi daha geniş çaplı bir yükselişin başlangıcına dönüşüp dönüşmeyeceğinde toplanmış durumda. Kısa vadede 64.000 dolar çevresindeki fiyat davranışı, bu beklentinin güç kazanıp kazanmayacağını belirleyebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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