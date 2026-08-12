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Binance, 7 spot işlem çiftini kaldıracak ve TRON ağında bakım yapacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 14 Ağustos'ta 7 spot işlem çiftini platformdan kaldıracak.
  • 📌 Bu adım, tokenların borsadaki diğer işlem çiftlerinde alım satımını durdurmayacak.
  • ⚠️ Binance, 17 Ağustos'ta 6 tokenın tüm spot paritelerini delist edecek ve $TRX ağında 13 Ağustos'ta bakım yapacak.
  • 🕒 TRON ağındaki yatırma ve çekme işlemleri 13 Ağustos 05.55 UTC'de geçici olarak duracak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Binance, 14 Ağustos saat 03.00 UTC itibarıyla yedi spot işlem çiftini platformdan kaldıracağını açıkladı. Karar, APT/BTC, AR/BTC, A/USDC, BTTC/TRY, CYBER/USDC, LPT/BTC ve WAL/FDUSD paritelerini kapsıyor. Binance, spot piyasada listelenen işlem çiftlerini düzenli olarak gözden geçiriyor ve düşük likidite ile yetersiz işlem hacmi gibi ölçütlere göre bazı pariteleri kaldırabiliyor.

İçindekiler
1 Hangi işlem çiftleri kaldırılacak
2 Ağustos ortasında 6 token daha delist edilecek
3 TRON ağında cüzdan bakımı yapılacak

Hangi işlem çiftleri kaldırılacak

Borsa, söz konusu paritelerin kaldırılmasının ilgili tokenların Binance Spot üzerindeki genel erişimini sona erdirmeyeceğini belirtti. Kullanıcılar, bu varlıkların taban ve kotasyon birimlerini borsada açık kalan diğer işlem çiftleri üzerinden alıp satmayı sürdürebilecek.

Aynı tarih ve saatte, bu pariteler için geçerli olan Spot İşlem Botu hizmetleri de sonlandırılacak. Binance, otomatik işlem stratejisi kullanan yatırımcıların olası zararların önüne geçmek için bot ayarlarını güncellemesini ya da hizmetleri iptal etmesini istedi. Binance, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, vadeli işlemler ve saklama gibi birçok alanda hizmet veriyor.

Binance, işlem çiftlerinin kaldırılmasının tokenların Binance Spot’taki varlığını etkilemeyeceğini, kullanıcıların diğer uygun paritelerde işlem yapmayı sürdürebileceğini bildirdi.

İşlem çiftiDurumTarih
APT/BTCKaldırılacak14 Ağustos 03.00 UTC
AR/BTCKaldırılacak14 Ağustos 03.00 UTC
A/USDC, BTTC/TRY, CYBER/USDC, LPT/BTC, WAL/FDUSDKaldırılacak14 Ağustos 03.00 UTC

Ağustos ortasında 6 token daha delist edilecek

Binance, ağustos ayının ilerleyen günleri için daha geniş kapsamlı bir delist planını da duyurdu. Borsa, son incelemelerinin ardından Across Protocol (ACX), Hashflow (HFT), PIVX, Vulcan Forged PYR (PYR), Vanar (VANRY) ve Viction (VIC) için tüm spot işlem çiftlerini 17 Ağustos saat 03.00 UTC itibarıyla kaldırma kararı aldı.

Bu altı token için 18 Ağustos saat 03.00 UTC sonrasında yapılacak yatırmalar kullanıcı hesaplarına yansıtılmayacak. Çekim işlemleri ise 17 Ekim saat 03.00 UTC sonrasında desteklenmeyecek. Binance ayrıca izleme etiketi kapsamını GLMR, ICX, MOVR, RARE ve SOPH tokenlarını içerecek şekilde genişletti.

Binance, altı token için tüm spot işlem çiftlerinin 17 Ağustos saat 03.00 UTC itibarıyla kaldırılacağını, yatırma ve çekme takvimlerinin de buna göre güncellendiğini açıkladı.

TokenSpot işlemlerYatırmaÇekme
ACX, HFT, PIVX, PYR, VANRY, VIC17 Ağustos 03.00 UTC’de sona erecek18 Ağustos 03.00 UTC sonrası hesaba geçmeyecek17 Ekim 03.00 UTC sonrası desteklenmeyecek

TRON ağında cüzdan bakımı yapılacak

Binance, ayrı bir duyuruda TRON ağı için 13 Ağustos saat 06.00 UTC’de cüzdan bakımı yapacağını bildirdi. Bu çalışma nedeniyle TRON ağı üzerindeki yatırma ve çekme işlemleri 13 Ağustos saat 05.55 UTC’de geçici olarak durdurulacak. Bakımın yaklaşık bir saat sürmesi bekleniyor.

TRON ağı üzerindeki tokenlar için yatırma ve çekme işlemleri, ağın yeniden istikrarlı kabul edilmesinin ardından açılacak. Binance, bu yeniden açılış için ayrıca yeni bir duyuru paylaşmayacağını kaydetti.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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