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Binance’ın Bitcoin rezervi şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’ın Bitcoin rezervi şubattan bu yana en yüksek seviye olan 667.500 BTC’ye çıktı.
  • 📊 Nisan ayındaki 616.000 BTC seviyesine göre $BTC bakiyesi yaklaşık 51.500 BTC arttı.
  • 🔍 Analistler, rezerv artışının tek başına satış işareti sayılmadığını vurguluyor.
  • 📅 19 Temmuz ile 8 Ağustos arasındaki 6.494,34685667 BTC transferinin amacı ise netleşmedi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Binance’ın elindeki Bitcoin rezervi yaklaşık 667.500 BTC’ye yükseldi. CryptoQuant verileri, bu seviyenin şubattan bu yana görülen en yüksek nokta olduğunu gösterdi. Artış, Bitcoin’in 64.000 dolar civarında işlem gördüğü dönemde kayda geçti.

İçindekiler
1 Rezervlerde son aylarda belirgin artış
2 Fiyat ve veri setleri farklı şeyler gösteriyor

Rezervlerde son aylarda belirgin artış

CryptoQuant, nisan ayında Binance’e ait olduğu belirlenen adreslerde yaklaşık 616.000 BTC bulunduğunu hesapladı. Son verilerle birlikte platformdaki bakiye yaklaşık 51.500 BTC arttı. Böylece borsanın Bitcoin rezervi son altı ayın zirvesine ulaştı.

CryptoQuant’ın ölçümü, Binance kontrolündeki adreslerde tutulan toplam BTC miktarını izliyor. Buna karşın bu veri, söz konusu varlıkların ne kadarının aktif satış emrine dönüştüğünü göstermiyor.

Merkezi borsalardaki rezerv artışı, işlem için hazır arzın yükseldiğine işaret edebilir. Ancak bu tablo tek başına yatırımcıların satışa hazırlandığını kanıtlamıyor.

Zincir üstü analistlere göre borsa rezervlerindeki yükseliş, piyasada işlem görebilecek arzın arttığına işaret edebilir. Yine de bu durumun doğrudan satış baskısı anlamına geldiği söylenemiyor. Likidite transferleri, saklama düzenlemeleri ve borsa içi operasyonlar da rezervleri büyütebilir.

Analistler, daha güçlü bir sinyal için iki unsurun birlikte izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Buna göre rezervler artarken Bitcoin fiyatı gerilerse tablo daha dikkat çekici hale gelebilir. Aynı dönemde borsalara yatırılan BTC miktarındaki artış da ayrıca önem taşıyor.

Fiyat ve veri setleri farklı şeyler gösteriyor

Salı günü Bitcoin 64.000 doların altına indi ve son 24 saatte yüzde 0,78 geriledi. Piyasalarda gözler aynı zamanda ABD enflasyonunu gösterecek yeni TÜFE verisine çevrildi.

Binance rezerv verileri, platformun toplam Bitcoin bakiyesine dair genel bir çerçeve sunuyor. Buna karşılık Lookonchain, belirli bir cüzdan adresinden yapılan işlemleri ayrı olarak inceledi. Bu nedenle iki veri seti, borsa faaliyetlerini farklı açılardan yansıtıyor.

Lookonchain verilerine göre ilgili adres, 19 Temmuz ile 8 Ağustos arasında 45 transferde toplam 6.494,34685667 BTC aldı. O anda bu bakiyenin değeri yaklaşık 423 milyon dolar olarak hesaplandı.

GöstergeVeri
Nisan rezerviYaklaşık 616.000 BTC
Güncel rezervYaklaşık 667.500 BTC
Artış miktarıYaklaşık 51.500 BTC
İncelenen adrese gelen BTC6.494,34685667 BTC

Daha sonra bu fondan 25 çıkış işlemi gerçekleşti. Bunların 23’ünde varlıklar tek bir adrese gönderildi. Söz konusu adres, Binance’ın 2022 tarihli rezerv kanıtı raporunda ve ABD mahkeme belgelerinde Binance ile ilişkilendirildi.

İşlem geçmişi, varlıkların satışına yönelik bir hazırlık olduğuna dair açık bir işaret vermiyor. Cüzdanın mülkiyeti ve transferlerin amacı ise netlik kazanmış değil.

Buna rağmen bu adresin halen doğrudan Binance kontrolünde olduğuna dair kesin bir doğrulama bulunmuyor. Ayrıca transferlerin amacı da açık biçimde ortaya konmuş değil. Bu nedenle mevcut hareketlerin satış hazırlığı olarak değerlendirilmesi için yeterli kanıt oluşmuş görünmüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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