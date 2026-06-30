Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü temmuz 2025 zirvesine göre yarıdan fazla geriledi

Bitcoin vadeli işlem piyasasında kaldıraç belirgin biçimde azaldı. CryptoQuant verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü, Temmuz 2025’te yaklaşık 45 milyar dolarla görülen zirveden 20,4 milyar dolara indi. Bu tablo, piyasada ani bir çöküşten çok kaldıraçlı işlemlerin kademeli biçimde çözülmesine işaret etti.

Açık pozisyonlardaki düşüş dikkat çekti

Açık pozisyon büyüklüğü, henüz kapanmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam nominal değerini gösteriyor. Bu göstergedeki gerileme, yatırımcıların pozisyon kapattığını ya da tasfiye edildiğini ortaya koyuyor. Son veriler, piyasadaki zirve kaldıraç düzeyinin yüzde 45’ten fazlasının temizlendiğini gösterdi.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü ifade eder. CryptoQuant ise zincir üstü ve türev piyasa verileri sunan bir analiz platformudur.

Veriler, açık pozisyonlardaki düşüşün Bitcoin fiyatındaki düzeltmeyle benzer hızda gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum, fazla kaldıraçlı işlemlerin piyasayı sert biçimde sarsmadan aşamalı olarak azaldığını düşündürüyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin fiyatı ile açık pozisyon büyüklüğünün aynı dönemde benzer hızlarda gerilediğini ve çözülmenin düzensiz bir satış dalgasından çok kademeli bir kaldıraç azalması şeklinde ilerlediğini gösteriyor.

Tasfiyeler yıl boyunca etkili oldu

Geçen yıl boyunca yaşanan bir dizi tasfiye, vadeli işlem piyasasındaki çözülmeyi hızlandırdı. En büyük kırılmalardan biri 10 Ekim’de görüldü. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 122.574 dolardan 105.000 dolar civarına gerilerken tek günlük tasfiyeler de rekor düzeye çıktı.

Süreç şubat ayının başında da devam etti. Bitcoin fiyatı 61.000 dolar civarına inerken açık pozisyon büyüklüğü birkaç gün içinde yüzde 20’den fazla düştü. Haziran boyunca görülen ek tasfiyelerle birlikte toplam açık pozisyon 20,4 milyar dolar seviyesine kadar çekildi.

Dönem Bitcoin fiyatı Açık pozisyon Temmuz 2025 zirvesi Yaklaşık 122.574 dolar civarındaki dönem Yaklaşık 45 milyar dolar Şubat başı Yaklaşık 61.000 dolar Birkaç günde yüzde 20’den fazla düşüş Haziran sonu 59.227 dolar 20,4 milyar dolar

Dip seviyeye işaret eden net bir sinyal yok

Kaldıraçta görülen sert düşüşe karşın veriler, Bitcoin’in kesin olarak piyasa dibine ulaştığını göstermiyor. Geçmiş dönemlerde açık pozisyonların gerilemesinin ardından uzun yatay seyirlerin veya ilave fiyat düşüşlerinin görülebildiği biliniyor.

Mevcut açık pozisyon seviyesi, 2023’te görülen yaklaşık 10 milyar dolarlık diplerin halen üzerinde bulunuyor; bu da tarihsel kıyaslamalara göre ek bir kaldıraç çözülmesinin hala mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca mevcut açık pozisyon seviyesi, 2023’te yaklaşık 10 milyar dolara kadar gerileyen dönemin halen üzerinde bulunuyor. Bu karşılaştırma, tarihsel ölçekte ek çözülme alanı kalmış olabileceğini düşündürüyor.

Fiyat 60 bin doların altında kaldı

Haftalık Bitcoin grafiğinde fiyatın 60.000 doların altında seyrettiği görüldü. Piyasa, daha önce hem destek hem direnç bölgesi olarak izlenen 68.000 ile 70.000 dolar aralığının da altında kaldı.

Bitcoin, son verilere göre 59.227 dolardan el değiştirdi. Aynı dönemde hacim deltası negatif bölgede kaldı ve bu durum satış baskısının sürdüğüne işaret etti.