Solana 78 dolar direncini aşarsa 95 dolara yönelebilir, kırılım zayıflarsa 63,33 dolara gerileyebilir

Solana, kritik bir direnç bölgesine yaklaşırken piyasada yön konusunda net bir uzlaşma oluşmadı. SOL fiyatı 75,50 ile 75,66 dolar aralığında seyrederken bazı analistler bunun daha geniş çaplı bir toparlanmanın başlangıcı olabileceğini, bazıları ise geç kalan alıcılar için riskli bir tuzak oluşabileceğini düşünüyor.

78 dolar seviyesi öne çıkıyor

Teknik görünümde 77 ile 78 dolar bandı kısa vadede belirleyici bölge olarak izleniyor. Bu alan, Solana’nın önceki aylarda işlem gördüğü geniş aralığın alt sınırına denk geliyor. Fiyatın sert geri çekilmenin ardından yeniden bu bölgeye yönelmesi, piyasada taban oluşumu ihtimalini gündeme taşıdı.

Mercury, daha güçlü bir yükseliş sinyali için SOL’un uzun vadeli trend çizgisini geri kazanması ve önceki dört aylık işlem aralığının içine dönmesi gerektiğini belirtiyor. Böyle bir hareket, son düşüşün daha derin bir bozulmadan çok geçici bir sapma olarak değerlendirilmesine yol açabilir.

Mercury, 77 ile 78 dolar bandının yeniden kazanılmasının teknik yapı açısından kritik olduğunu, bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde daha güçlü bir toparlanma ihtimalinin öne çıkabileceğini değerlendiriyor.

Analistlere göre 78 doların net biçimde aşılması durumunda alıcıların kontrolü artırması beklenebilir. Bu senaryoda bir sonraki direnç alanı 95 dolar seviyesinde bulunuyor. Yükseliş ivmesinin sürmesi halinde 122 dolar bölgesi de daha geniş ölçekte izlenecek önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Kırılım başarısız kalırsa geri çekilme riski artabilir

Buna karşılık mevcut kurulumun henüz erken aşamada olduğu vurgulanıyor. SOL, son günlerde 75 ile 76 dolar bölgesindeki yakın dönem aralığının üst sınırını test etti ve önceki yerel zirvelerin üzerine çıktı. Bu hareket, aralık üstünde biriken likiditenin alınmış olabileceğine işaret ediyor.

TraderJqrit, bu tablonun kırılım yönünde işlem açan yatırımcıları fiyatın peşinden gitmeye itmiş olabileceğini, ancak hareketin kalıcı olmaması halinde geç kalan alıcıların sıkışabileceğini aktarıyor. Böyle bir durumda ivme yeniden aşağı yöne dönebilir.

TraderJqrit, kırılımın korunamaması halinde geç kalan alıcıların ters yakalanabileceğini ve bu durumun SOL fiyatını yeniden aralık diplerine doğru çekebileceğini öngörüyor.

Aşağı yönlü senaryoda Bitcoin’in kısa vadeli hareketi de yakından izleniyor. TraderJqrit, BTC tarafında düşük zaman dilimlerinde oluşabilecek bir yön değişiminin Solana’da geri dönüşü destekleyebileceğini düşünüyor. Bu görünümde grafikte öne çıkan ana destek alanı 63,33 dolar seviyesinde yer alıyor.

Solana, yüksek hızlı ve düşük maliyetli işlemler hedefleyen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Bu nedenle ağın yerel varlığı olan SOL’daki teknik kırılımlar, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleri açısından değil, genel piyasa iştahı bakımından da yakından takip ediliyor.

Mevcut tabloda piyasanın odak noktası değişmedi. SOL fiyatının 77 ile 78 dolar bandını yeniden kazanıp bunu devam eden bir yükselişe dönüştürüp dönüştüremeyeceği izleniyor. Bu gerçekleşmezse 63 dolar bölgesine doğru yeni bir geri çekilme riski masada kalacak.