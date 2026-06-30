Ethereum’da kritik eşik 1.400 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Ethereum, aylık destek bölgesinin altına sarkmasının ardından yeniden baskı altında işlem görüyor. Fiyat 1.587 dolar civarında seyrederken, analistler kısa vadede aşağı yönlü bir hareketin daha görülebileceğini, buna karşın daha geniş zaman diliminde olası dip oluşumunun da izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Aylık grafikte zayıflayan yapı öne çıktı

Jesse Olson’ın paylaştığı aylık grafikte, Ethereum’un daha önce destek olarak izlenen 1.790 dolar bölgesinin altında kapanış yaptığı görülüyor. Bu seviye, teknik görünüm açısından önemini koruyor. Fiyatın yeniden 1.790 doların üzerine çıkamaması, yüksek zaman diliminde yapının zayıfladığını teyit edebilir.

Olson, Ethereum’un aylık grafikte daha düşük bir dip oluşturmaya yaklaştığını söyledi. Son 10 aylık mumun sekizinin kırmızı kapanması da satış baskısının uzun süredir etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Jesse Olson, Ethereum’un aylık grafikte daha düşük dip üretme sürecinde olduğunu, 1.790 doların geri alınamaması halinde yüksek zaman dilimindeki zayıf yapının daha da belirginleşebileceğini değerlendirdi.

Grafikte bir sonraki güçlü destek alanı 1.066 dolar civarında yer alıyor. Bunun altında ise daha uzun vadeli destek bölgeleri olarak 600 dolar bandı ile 114 dolar seviyesi işaretleniyor. Ancak bu alanlar mevcut fiyatın oldukça altında ve daha geniş vadeli senaryolara karşılık geliyor.

1.400 dolar bölgesi kısa vadede öne çıkıyor

Hov’un haftalık değerlendirmesi ise Ethereum’un düzeltmesini tamamlamadan önce 1.400 dolar çevresine doğru bir geri çekilme daha yaşayabileceğine işaret ediyor. Analiste göre 1.200 ile 1.400 dolar aralığı, destek ve teknik kesişim bölgesi olarak öne çıkıyor.

Bu senaryoda özellikle 1.400 dolar seviyesi kritik kabul ediliyor. Fiyat bu alana inerken grafikte görülen pozitif uyumsuzluğun korunup korunmayacağı yakından izlenecek. Pozitif uyumsuzluk, fiyat daha düşük seviyeye inerken momentum göstergelerinin aynı ölçüde zayıflamaması durumunda ortaya çıkıyor ve satış baskısının gücünü kaybedebileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Pozitif uyumsuzluk, fiyat yeni dip yaparken RSI gibi momentum göstergelerinin aynı ölçüde gerilememesi durumudur. Teknik analizde bu görünüm, düşüş hızının zayıfladığı ve tepki alımının oluşabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Hov, Ethereum’un daha geniş düzeltmesini tamamlaması için 1.400 dolar bölgesine bir geri çekilmenin daha gerekebileceğini, bu sırada pozitif uyumsuzluğun korunmasının olası dip senaryosunu destekleyeceğini belirtti.

Ethereum bu bölgeye geriler ve destekten daha güçlü bir tepki verirse, daha büyük ölçekli bir toparlanma süreci gündeme gelebilir. Buna karşılık zayıf bir reaksiyon görülmesi halinde dip oluşumu beklentisi ötelenebilir.

Aylık kapanış yön konusunda belirleyici olabilir

Kısa vadede piyasanın odaklandığı ana gösterge aylık kapanış olacak. Ethereum, kaybedilen destek bölgesinin altında ayı tamamlarsa düşüş eğilimli yapı korunabilir. Buna karşılık 1.790 doların yeniden aşılması, teknik görünümde ilk toparlanma işareti olarak değerlendirilebilir.