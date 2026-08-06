Ethereum’da balina alımı ve ETF girişi toparlanmayı destekliyor

Ethereum, büyük yatırımcıların son alımları ve spot ETF girişlerinin desteğiyle yeniden daha yüksek seviyelere yönelme çabası gösteriyor. ETH fiyatı 1.912,62 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 0,19 yükseldi. Piyasada dikkat çeken gelişmelerden biri, aynı cüzdanın kısa süre içinde yaptığı çok milyon dolarlık alımlar oldu.

Balina alımları öne çıktı

Blockchain analiz platformu Lookonchain, tezgah üstü piyasada işlem yapan 0x8c58 cüzdanının bugün 10.000 ETH satın aldığını açıkladı. Bu alımın büyüklüğü 19,1 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı cüzdanın iki hafta önce de 27.000 ETH aldığı ve bu işlemin yaklaşık 52,03 milyon dolar değer taşıdığı kaydedildi.

Lookonchain, zincir üstü verileri izleyen bir analiz platformu olarak büyük cüzdan hareketleriyle biliniyor. Söz konusu işlemlerin tezgah üstü piyasada yapılması, büyük yatırımcıların borsalardaki fiyatı doğrudan etkilemeden alım gerçekleştirmeyi tercih ettiğine işaret ediyor.

Lookonchain, 0x8c58 cüzdanının bugün 10.000 ETH aldığını, aynı cüzdanın iki hafta önce de 27.000 ETH topladığını bildirdi.

Tek bir büyük alımın tek başına yükselişi garanti etmediği bilinse de, art arda gelen bu işlemler piyasada talebin sürdüğüne dair önemli bir gösterge olarak izleniyor. Bu tablo, bazı büyük oyuncuların mevcut fiyat seviyelerini hala cazip bulduğunu ortaya koyuyor.

Teknik görünümde kritik eşikler izleniyor

TradingView günlük grafiğine göre Ethereum, son toparlanma sürecinde 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. 1.792 dolar seviyesindeki bu ortalama, yakın vadede destek olarak öne çıkıyor. Buna karşılık bir sonraki önemli eşik, 2.068 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama olarak görülüyor.

Ethereum bu seviyenin üzerine çıkarsa daha geniş çaplı yükseliş yapısının güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu bölgeden gelecek bir reddin fiyatı mevcut bant içinde tutma ihtimali bulunuyor. Göreceli Güç Endeksi ise yaklaşık 56 seviyesinde seyrediyor. Bu veri, momentumun pozitif kaldığını ancak aşırı alım bölgesine henüz girilmediğini gösteriyor.

Ethereum için 2.068 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama, toparlanmanın güç kazandığını teyit edecek başlıca seviye olarak izleniyor.

Türev piyasası ve ETF verileri talebi destekliyor

Türev piyasasında da katılımın güçlü kaldığı görülüyor. CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü 26 milyar dolar civarında korunuyor. Bu durum, yatırımcıların pozisyon kapatmak yerine piyasada kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor. İşlem hacmindeki canlılık da son fiyat hareketlerinin ardından ilginin zayıflamadığına işaret ediyor.

Kurumsal tarafta ise spot Ethereum ETF’leri destek sağlamayı sürdürüyor. SoSoValue verilerine göre günlük net giriş 60,86 milyon dolar oldu. Kümülatif net giriş ise 11,3 milyar doların üzerine çıktı.

Gösterge Seviye ETH fiyatı 1.912,62 dolar 50 günlük ortalama 1.792 dolar 200 günlük ortalama 2.068 dolar Açık pozisyon Yaklaşık 26 milyar dolar Günlük ETF net girişi 60,86 milyon dolar

Balina alımları, türev piyasalardaki güçlü görünüm ve düzenli ETF girişleri birlikte değerlendirildiğinde, Ethereum’daki toparlanma çabasının birden fazla kanaldan destek bulduğu görülüyor. Buna rağmen piyasada asıl teyit için 2.068 dolar çevresindeki direncin aşılması bekleniyor.