Ethereum (ETH)

Ethereum için 10 bin dolar tahmini geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Arthur Hayes, Ethereum’un yıl sonuna kadar 10 bin dolara ulaşmasını bekliyor; $ETH şu an 2.675 dolardan işlem görüyor.
  • 📉 Spot Ethereum ETF’lerinde 29 Eylül’de (dün) 2,8 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve yedi işlem günlük giriş serisi sona erdi.
  • 🏦 Grayscale’in ETH fonuna 12,8 milyon dolar girerken BlackRock ve Fidelity fonlarından toplam 15,6 milyon dolar çıktı.
  • 🐋 Yeni bir adres, Coinbase Prime’dan 15,31 milyon dolarlık ETH çekti; varlıklar henüz başka bir adrese aktarılmadı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Ethereum’un (ETH) yıl sonuna kadar 10 bin dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. Korea Blockchain Week (KBW) sırasında bu tahminini paylaşan Hayes, CoinDesk’e verdiği röportajda da Ethereum’un geleceğine ilişkin iyimser görüşlerini dile getirdi. ETH, CryptoAppsy verilerine göre haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 2.672 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 BlackRock ve Fidelity’de Çıkış, Grayscale’de Giriş Görüldü
2 Yeni Bir Adrese 15,31 Milyon Dolarlık ETH Çekildi

Hayes’in yükseliş beklentisine karşılık, spot Ethereum borsa yatırım fonlarında (ETF) yedi işlem günüdür devam eden net giriş serisi sona erdi. Farside Investors verilerine göre fonlar, 29 Eylül’de (dün) toplam 2,8 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

BlackRock ve Fidelity’de Çıkış, Grayscale’de Giriş Görüldü

Fon bazındaki hareketler farklı yönlerde gerçekleşti. Grayscale’in ETH kodlu fonuna 12,8 milyon dolarlık net giriş olurken BlackRock’ın ETHA fonundan 8,9 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonundan ise 6,7 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Böylece Grayscale’e gelen para, BlackRock ve Fidelity’den çıkan tutarı karşılamaya yetmedi ve spot Ethereum ETF’leri günü net çıkışla tamamladı.

Yeni Bir Adrese 15,31 Milyon Dolarlık ETH Çekildi

Zincir üzerindeki hareketlerde ise Coinbase Prime’dan yapılan bir çekim öne çıktı. Arkham’ın takibine göre yeni bir kripto para adresi, platformdan yaklaşık 15,31 milyon dolar değerinde 5.731,90 ETH çekti. Ethereum’ların tamamı, haberin hazırlandığı sırada cüzdanda tutulmaya devam ediyordu. Adresten herhangi bir çıkış transferi yapılmadı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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