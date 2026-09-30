Ethereum için 10 bin dolar tahmini geldi

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Ethereum’un (ETH) yıl sonuna kadar 10 bin dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. Korea Blockchain Week (KBW) sırasında bu tahminini paylaşan Hayes, CoinDesk’e verdiği röportajda da Ethereum’un geleceğine ilişkin iyimser görüşlerini dile getirdi. ETH, CryptoAppsy verilerine göre haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 2.672 dolardan işlem görüyor.

Hayes’in yükseliş beklentisine karşılık, spot Ethereum borsa yatırım fonlarında (ETF) yedi işlem günüdür devam eden net giriş serisi sona erdi. Farside Investors verilerine göre fonlar, 29 Eylül’de (dün) toplam 2,8 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

BlackRock ve Fidelity’de Çıkış, Grayscale’de Giriş Görüldü

Fon bazındaki hareketler farklı yönlerde gerçekleşti. Grayscale’in ETH kodlu fonuna 12,8 milyon dolarlık net giriş olurken BlackRock’ın ETHA fonundan 8,9 milyon dolar, Fidelity’nin FETH fonundan ise 6,7 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Böylece Grayscale’e gelen para, BlackRock ve Fidelity’den çıkan tutarı karşılamaya yetmedi ve spot Ethereum ETF’leri günü net çıkışla tamamladı.

Yeni Bir Adrese 15,31 Milyon Dolarlık ETH Çekildi

Zincir üzerindeki hareketlerde ise Coinbase Prime’dan yapılan bir çekim öne çıktı. Arkham’ın takibine göre yeni bir kripto para adresi, platformdan yaklaşık 15,31 milyon dolar değerinde 5.731,90 ETH çekti. Ethereum’ların tamamı, haberin hazırlandığı sırada cüzdanda tutulmaya devam ediyordu. Adresten herhangi bir çıkış transferi yapılmadı.