Bitcoin’de boğa sinyali güçleniyor: Yükseliş sürecek mi?

Bitcoin’de boğa piyasasına işaret eden göstergeler güçlenirken, spot ve vadeli işlem piyasalarındaki talep zayıflıyor. CryptoQuant’ın Bull Score göstergesi 100 üzerinden 90’a ulaşmasına rağmen, alım talebindeki gerileme Bitcoin’in kısa vadeli yükselişini sürdürmesini zorlaştırıyor. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine ise net para girişi devam ediyor.

Boğa göstergesi 90’a ulaştı, talep yükselişe eşlik etmiyor

Zincir üstü verilerle piyasa verilerini birleştirerek Bitcoin’in hangi piyasa evresinde bulunduğunu değerlendiren Bull Score, üst sınırına yaklaştı. Bitcoin’in geçen hafta 365 günlük hareketli ortalamasını aşması, göstergedeki sert yükselişin temel nedeni oldu. Bu uzun vadeli ortalamanın üzerinde hareket edilmesi, boğa piyasasının başlangıcını teyit etmek için kullanılan önemli sinyaller arasında yer alıyor.

Ancak talep verileri aynı ölçüde güçlü bir tablo sunmuyor. CryptoQuant’a göre Bitcoin’in spot talebi son 30 günde yaklaşık 170 bin BTC geriledi. Yeni madencilik arzı ve bir yıldan uzun süredir hareket etmeyen Bitcoin miktarındaki değişimler üzerinden hesaplanan “görünür talep” de eylül boyunca düşüş eğilimini korudu.

Vadeli işlem piyasasında talep artışı daha sert yavaşladı. 14 Eylül’de yaklaşık 164 bin BTC olan talep artışı, 29 Eylül’de 16 bin BTC’ye indi. Böylece 15 gün içinde yaklaşık yüzde 90’lık düşüş kaydedildi.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, yeni talep gelmeden yükselişin sürdürülmesinin zor olacağını belirtti. Moreno’ya göre spot talebin zayıf kalması ve vadeli işlemlerdeki talep artışının da duraklaması, Bitcoin’in kısa vadede kazançlarını genişletmesini daha güç hale getiriyor.

Bitcoin ETF’lerine 66,2 milyon dolar net giriş

Talepteki zayıflamaya karşın ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri net para çekmeye devam etti. Farside Investors verilerine göre fonlara 29 Eylül’de toplam 66,2 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

BlackRock’ın IBIT fonu 51,1 milyon dolarla girişlere öncülük ederken, Ark Invest’in ARKB fonuna 33,2 milyon dolar girdi. Bitwise’ın BITB fonunda ise 18,1 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.