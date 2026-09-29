RIPPLE (XRP)

Brezilya’da düzenlenmiş menkul kıymet altyapısına XRP Ledger entegre edildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Brezilya'da CSD BR, düzenlenmiş menkul kıymet altyapısına XRP Ledger'ı entegre etti.
  • 📌 İlk aşamada CSD BR'de tutulan BTG Pactual fon payları için $XRP Ledger ek kayıt katmanı olarak kullanılacak.
  • 🏦 CSD BR, Brezilya Merkez Bankası dahil düzenleyicilerden yetkili finansal piyasa altyapısı içinde yer alıyor.
  • 🌍 Ripple yöneticileri, 22 trilyon Brezilya reali kayıtlı varlık büyüklüğüne sahip yapının ölçeğine dikkat çekti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Brezilya’nın finansal piyasa altyapısı sağlayıcılarından CSD BR, düzenlenmiş menkul kıymet altyapısına XRP Ledger’ı entegre etmek için adım attı. İlk aşamada XRP Ledger, CSD BR nezdinde tutulan yatırım fonu payları için ek bir kayıt ve denetim katmanı olarak kullanılacak. Sürece dahil edilen ilk varlıklar ise BTG Pactual’a ait fon payları olacak.

İçindekiler
1 İlk aşamada fon payları sisteme alınacak
2 Ripple yöneticileri ölçeğe dikkat çekti
3 Teknoloji yığınında tek blokzincir XRPL oldu

İlk aşamada fon payları sisteme alınacak

CSD BR, Brezilya’nın düzenlenmiş finansal piyasa altyapısının bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Şirket; varlık kaydı, merkezi saklama ve menkul kıymet işlemlerine yönelik çeşitli hizmetler sunuyor. Kurumun Brezilya Merkez Bankası dahil büyük düzenleyici otoritelerden yetki aldığı belirtiliyor.

BTG Pactual ise Brezilya’nın önde gelen finans kuruluşları arasında yer alıyor. Başlangıçta bu bankaya ait ve CSD BR’de saklanan yatırım fonu payları XRP Ledger ile ilişkilendirilecek. Böylece ağ, mevcut düzenlenmiş sermaye piyasası altyapısına doğrudan bağlanmış olacak.

CSD BR projesi, deneme niteliğindeki uygulamaların ötesine geçerek canlı ve ulusal ölçekte sermaye piyasası altyapısına uzanan bir geçişi temsil ediyor.

Ripple yöneticileri ölçeğe dikkat çekti

Ripple yöneticilerinden Luke Judges, bunun XRP Ledger’ın bu ölçekte temel finansal piyasa altyapısına kamuoyuna açık ilk entegrasyonu olduğunu söyledi. Judges, Brezilya’nın dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olduğunu ve CSD BR bünyesinde kayıtlı varlıkların toplam değerinin 22 trilyon Brezilya realini aştığını vurguladı.

Bu büyüklük, girişimin yalnızca teknik bir deneme olmadığını gösteriyor. Judges’a göre proje, zamanla Brezilya’nın geniş sabit getirili menkul kıymet pazarının kayda değer bir bölümünün XRP Ledger üzerine taşınmasının önünü açabilir.

Luke Judges, CSD BR’nin XRP Ledger’ı finansal kullanım alanları için tasarlanmış yapısı ve mevcut düzenlenmiş altyapıyla doğrudan uyum sağlayabilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtiyor.

Teknoloji yığınında tek blokzincir XRPL oldu

Projede dikkat çeken başlıklardan biri de XRP Ledger’ın çoklu ağ denemesinin bir parçası olarak değil, doğrudan tek blokzincir çözümü olarak konumlandırılması oldu. Judges, mevcut teknoloji yığınında yer alan tek blokzincirin XRPL olduğunu ifade etti.

Ripple Latin Amerika Genel Müdürü Silvio Pegado da pilot aşamalardan çıkılarak canlı ulusal sermaye piyasası altyapısına geçilmesini, dağıtık defter teknolojisi sektörü açısından önemli bir eşik olarak değerlendirdi.

Mini sözlük: Merkezi saklama kuruluşu, menkul kıymetlerin kayıt altına alınması, saklanması ve el değiştirme süreçlerinin resmi altyapısını yürüten kurumu ifade eder. Dağıtık defter teknolojisi ise verilerin tek merkez yerine ortak bir sistemde tutulmasını sağlayan dijital kayıt yapısıdır.

Bu entegrasyonla birlikte XRP Ledger, Brezilya sermaye piyasalarında zaten kullanılan düzenlenmiş sistemlerin yanında ek doğrulama ve kayıt katmanı işlevi üstlenecek. Uygulamanın sonraki aşamalarında kapsamın genişleyip genişlemeyeceği ise projenin operasyonel sonuçlarına bağlı olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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