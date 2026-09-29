Ripple, Swell 2026 programını Wall Street yöneticileriyle açıkladı

Ripple, Swell 2026 konferansının tam programını ve konuşmacı listesini duyurdu. Etkinlik 27 ile 29 Ekim tarihlerinde New York’taki The Shed’de düzenlenecek. Şirket, 1.500’den fazla katılımcının konferansa katılmasının beklendiğini açıkladı.

Swell ilk kez daha geniş bir yapıda düzenlenecek

Bu yıl Swell, ilk kez XRP Ledger odaklı Apex ile Ripple’ın üniversite araştırma ağına yönelik UBRI Connect etkinliğiyle birleştirilecek. Ripple, blokzincir altyapısı ve kurumsal finans alanındaki başlıkları akademi, geleneksel finans ve teknoloji çevrelerinden isimlerle aynı çatı altında toplamayı hedefliyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısı geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Açıklanan konuşmacı listesi, kripto sektörüyle sınırlı kalmıyor. Wall Street, küresel bankacılık ve akademi dünyasından üst düzey isimler programa dahil edildi. Oyuncu ve Water.org kurucu ortağı Matt Damon da konferansın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Matt Damon ile Gary White, paranın daha hızlı ve daha düşük maliyetle hareket etmesini sağlayan finansal altyapının etkisini ele alacak.

Matt Damon ve Gary White sahnede olacak

Matt Damon, 2009’da Gary White ile birlikte kurduğu kar amacı gütmeyen Water.org adına etkinliğe katılacak. Damon ile Water.org Üst Yöneticisi Gary White, konferansın ana oturumlarından birinde birlikte sahne alacak. Bu oturumun moderatörlüğünü Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse üstlenecek.

Ripple, bu konuşmanın Water.org’un finansman modeline ve iki kurum arasındaki mevcut iş birliğine odaklanacağını belirtti. Şirkete göre Ripple Payments platformu ile dolar destekli RLUSD stabilcoini, Water.org’un Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki çalışmalarında verimliliği artırabilir.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın dolar destekli stabilcoinidir. Stabilcoinler, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklar olarak kullanılır.

Ripple, Payments platformu ve RLUSD’nin Water.org’un Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki faaliyetlerini daha verimli hale getirebileceğini vurguluyor.

Wall Street ve geleneksel finans temsilcileri de katılacak

Programda geleneksel finans tarafını temsil eden dikkat çekici isimler de bulunuyor. Kripto borsa işletmecisi Bullish’in yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticisi Tom Farley, kripto varlıklarla geleneksel finansın yakınlaşmasını ele alacak. Farley, daha önce New York Borsası başkanlığı görevini yürütmüştü. Garlinghouse’un Farley ile ayrı bir oturumu da yöneteceği açıklandı.

Robinhood’un Kripto ve Uluslararası biriminden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johann Kerbrat, Ripple Başkanı Monica Long ile birlikte sahneye çıkacak. BNY Markets Küresel Başkanı Laide Majiyagbe ise Tradeweb Üst Yöneticisi Billy Hult ile işlem yapısındaki değişimleri, likidite koşullarını ve piyasadaki diğer dönüşümleri değerlendirecek.

Bu yapı, Ripple’ın Swell etkinliğini yalnızca sektör içi bir konferans olmaktan çıkarıp daha geniş bir finans ve teknoloji buluşmasına dönüştürme arayışını yansıtıyor. Programın içeriği, ödeme altyapısı, kurumsal kullanım alanları ve finansal sistemdeki dijital dönüşüm başlıklarında yoğunlaşıyor.