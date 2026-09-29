Analist, XRP için kısa vadede yüzde 60 artış olasılığı görüyor

Kripto para analisti Celal Kucuker, XRP grafiğinde daha önce görülen yükseliş yapısına benzer bir görünüm oluştuğunu ve mevcut teknik yapının korunması halinde fiyatın kısa vadede yüzde 60 civarında yükselebileceğini öne sürdü. Kucuker, değerlendirmesini X üzerinden paylaştığı grafikle destekledi.

Önceki yükseliş hareketi temel alındı

Kucuker’in grafiği, XRP’nin yaklaşık 0,99 dolardan 1,55 dolara çıktığı önceki hareketi esas alıyor. Bu yükseliş yüzde 56,83 olarak hesaplanırken, analist benzer orandaki bir artışın yeniden yaşanması halinde XRP’nin 2,40 dolar civarına ulaşabileceğini düşünüyor.

XRP’nin kısa bir süre içinde yüzde 60 yükselebileceği değerlendirmesi, önceki yüzde 56,83’lük hareketin yeniden oluşabileceği varsayımına dayanıyor.

Bu yükselişin ardından XRP bir süre aşağı eğimli trend çizgileri arasında sıkıştı. Fiyatın 1,25 ile 1,35 dolar aralığına çekildikten sonra toparlandığı ve yeniden yapının üst sınırına yaklaştığı görülüyor. Son mumlar da 1,50 ile 1,55 dolar bandında bulunuyor. Bu bölge, önceki yükselişin sona erdiği alanla örtüşüyor.

Grafikte üç seviye öne çıkıyor

Paylaşılan teknik görünümde 2,1825 dolar ilk önemli seviye olarak işaretleniyor. XRP’nin 1,55 dolar çevresinden bu noktaya ulaşması için yaklaşık yüzde 41 yükselmesi gerekiyor. Bunun üzerinde yaklaşık 2,40 dolar bölgesi yer alırken, 2,5685 dolar seviyesi de bir sonraki genişleme alanı olarak öne çıkıyor.

Seviye Fiyat 1,55 dolara göre değişim İlk hedef bölge 2,1825 dolar Yaklaşık yüzde 41 Ana projeksiyon 2,40 dolar Yaklaşık yüzde 55 Üst genişleme seviyesi 2,5685 dolar Yaklaşık yüzde 66

Kucuker’in dile getirdiği yüzde 60’lık potansiyel artış da bu iki üst seviye arasında yer alıyor. Böylece projeksiyon, grafikte belirtilen teknik uzama bölgeleriyle büyük ölçüde uyum gösteriyor.

Üst trend çizgisi kritik konumda

Grafik aynı zamanda XRP’nin son dönemdeki düşen yapısının üst trend çizgisi çevresinde işlem gördüğüne işaret ediyor. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması, daha yukarıdaki seviyelere doğru hareketin sürmesi açısından önemli görülüyor.

2,1825 dolar, 2,40 dolar ve 2,5685 dolar seviyeleri kesin hedef olarak sunulmuyor; bu bölgeler, önceki yükseliş oranı tekrarlanırsa izlenecek alanlar olarak öne çıkıyor.

Öte yandan bu teknik görünüm, XRP’nin söz konusu fiyatlara mutlaka ulaşacağını göstermiyor. Analistin çalışması, daha çok 1,55 dolar civarındaki seyrin korunup korunamayacağına ve önceki yüzde 56,83’lük hareketin yeniden üretilip üretilemeyeceğine odaklanıyor.

Piyasada görüşler farklılaştı

Paylaşımın ardından yatırımcı yorumları da ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar XRP için tekrarlanan yükseliş beklentilerine temkinli yaklaşırken, bazıları olası yüzde 60’lık artış senaryosuna olumlu tepki verdi. Bu tablo, teknik beklentilerin piyasa tarafında ortak bir kanaate dönüşmediğini gösterdi.

XRP, Ripple ekosisteminde sınır ötesi ödeme çözümleriyle anılan dijital varlık olarak biliniyor. Bu nedenle teknik görünüm kadar piyasa algısı ve yatırımcı ilgisi de kısa vadeli fiyatlamada etkili olmaya devam ediyor.