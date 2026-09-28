RIPPLE (XRP)

XRPL kurumsal kullanımı hedefleyen iki büyük güncellemeyi devreye alacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL, kurumsal kullanım için iki büyük güncellemeyi ekim 2026'da devreye alacak.
  • 📌 Yeni araçlar, ticari işlemlerde kilitli fon riskini azaltırken $XRP ağında yetki devrini kolaylaştıracak.
  • 🛠️ Atomic batch ve permission delegation özellikleri doğrulayıcılardan son onayları topluyor.
  • 👤 Ripple'ın eski mühendislerinden Nik Bougalis, çekirdek geliştirme için projeye geri döndü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger ağında kurumsal kullanımı genişletmeyi amaçlayan iki önemli güncelleme son onay aşamasına geldi. XRPL Foundation topluluk lideri Vet, Batch ve Permission Delegation adlı iki temel değişikliğin doğrulayıcı oylamasında son aşamaya ulaştığını açıkladı. Her iki güncellemenin ana ağda tamamen etkinleşmesine yaklaşık 11 gün kaldı.

İçindekiler
1 Kurumsal işlemler için yeni araçlar
2 Nik Bougalis XRPL çekirdeğine geri döndü

Kurumsal işlemler için yeni araçlar

Hazırlanan değişiklikler, özellikle büyük finans kuruluşlarının ödeme otomasyonu ve daha karmaşık işlem yapıları için XRPL kullanmasının önündeki başlıca engelleri azaltmayı hedefliyor. Düzenlemelerin odağında, ticari mutabakat süreçlerinde işlemlerin yarım kalmasını önlemek ve kurumsal hesap yönetimini daha güvenli hale getirmek yer alıyor.

XLS 56 ile bir taraf yükümlülüğünü yerine getirmezse fonların ticari uzlaşma sürecinde kilitli kalma riskinin azaltılması planlanıyor. XLS 75 ise bankacılık tarafındaki sıkı güvenlik gerekliliklerine yanıt veriyor. Bu düzenleme sayesinde kurumlar, ana özel anahtarı paylaşmadan yetkileri üçüncü taraf hizmetlere veya farklı departmanlara devredebilecek.

XRPL Foundation topluluk lideri Vet, Batch ve Permission Delegation değişikliklerinin doğrulayıcı oylamasında son aşamaya geldiğini ve ana ağ aktivasyonu için geri sayımın başladığını duyurdu.

Yaklaşan güncelleme iki otomasyon aracına dayanıyor. Atomic batch yapısı, birden fazla işlemi tek ve bölünemez bir paket halinde birleştiriyor. Bu modelde işlemler ya tamamen gerçekleşiyor ya da bütünüyle iptal ediliyor. Permission Delegation özelliği ise kurumların hesap izinlerini, ana özel anahtarı açığa çıkarmadan dış hizmet sağlayıcılarına ya da iç birimlere devretmesine imkan tanıyor.

Mini sözlük: Atomic batch, birden fazla işlemin tek paket halinde ve parçalanmadan yürütülmesini sağlayan yapı olarak kullanılıyor. Permission delegation ise bir hesabın belirli yetkilerini, ana anahtar paylaşılmadan başka kullanıcıya veya sisteme tanımlama yöntemi anlamına geliyor.

GüncellemeDoğrulayıcı desteğiPlanlanan aktivasyon
BatchV1_1 ve fixBatchV1_2%85 ila %949 Ekim 2026
PermissionDelegationV1_1%825 Ekim 2026

Doğrulayıcılar ayrıca xrpld v3.4.0 yazılım sürümündeki AMM havuzlarını daha istikrarlı hale getirmesi beklenen fixCleanup3_4_0 düzenlemesi için de oy topluyor. Bu değişikliğin, son yazılım sürümünün ardından oluşabilecek teknik sorunları sınırlamaya yönelik olduğu belirtiliyor.

Nik Bougalis XRPL çekirdeğine geri döndü

Kurumsal pazara yönelme çabasına teknik tarafta dikkat çeken bir geri dönüş de eşlik ediyor. Ripple ekosisteminin öncü isimlerinden ve XRPL üzerinde uzun yıllar çalışmış kriptografi uzmanı Nik Bougalis, 2022’de ayrıldığı projeye geri döndü. Bougalis, XRP Ledger çekirdek geliştirmesinde rol üstlenen önemli isimler arasında yer alıyor.

Nik Bougalis, defterin düşük seviye mimarisinde kapsamlı değişiklikler önererek ağın olası kurumsal talep öncesinde daha güvenli hale getirilmesini hedefliyor.

Bougalis’in ilk planında, ağ mimarisinin 64 bit bileşenlere taşınması ve ham göstericilerin kaldırılması öne çıkıyor. Bu adımların, özellikle güvenlik ve yazılım dayanıklılığı açısından XRPL altyapısını güçlendirmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte, kod düzeyindeki bu aktivasyonların tek başına anında likidite artışı yaratması beklenmiyor. Büyük fintech şirketlerinin ve finans kurumlarının bu araçları gerçek ürünlere ne kadar hızlı entegre edeceği, teknolojik güncellemenin XRP için uzun vadeli talebe dönüşüp dönüşmeyeceğinde belirleyici olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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