Gümüşte düşüş eğilimi sürerken 64 dolar eşiği izleniyor

Gümüş fiyatı 64 dolar çevresinde dalgalanmayı sürdürürken kısa süreli yükseliş denemeleri kalıcı olmadı. TradingView verilerine göre XAGUSD 64,114 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde 64,50 dolara kadar çıkan fiyat, ardından güç kaybederek yeniden 64 dolar bölgesine çekildi.

Analistler satış baskısının sürdüğünü düşünüyor

Piyasayı izleyen iki analist, gümüşte daha geniş görünümün hala aşağı yönlü olduğuna dikkat çekiyor. Fiyatın yatay bir bantta hareket etmesine karşın, teknik görünümde düşüş riskinin ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.

Cali XAUUSD, gümüşte ana trendin değişmediğini ve satış yapısının korunduğunu belirtiyor. Analistin paylaştığı grafiğe göre XAGUSD, direnç bölgesini aşmakta zorlandıktan sonra tepki vermeye çalışsa da fiyat hala satış baskısının yoğunlaştığı alanın altında kalıyor.

Cali XAUUSD, 65 ile 66 dolar bandının güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıktığını, satıcıların bu alanı savunması halinde aşağı yönlü hareketin yeniden hız kazanabileceğini değerlendiriyor.

Bu senaryoda daha aşağıdaki hedeflerin yeniden gündeme gelebileceği, ancak grafikte bunun henüz kesinleşmediği görülüyor. Analiste göre daha net bir zayıflık için fiyatın son destek çizgisinin altına inmesi ve daha düşük zirveler oluşturması gerekiyor.

Daha geniş kanalda 57 dolar bölgesi öne çıkıyor

Dr. Romeet Saha ise daha uzun vadeli bir çerçeve kullanıyor ve şubattan bu yana oluşan geniş bir düşüş kanalına işaret ediyor. Bu yapıda fiyatın daha önce kanalın alt bandından toparlandığı, üst sınıra yaklaştığında ise yeniden geri çekildiği görülüyor.

Saha’nın değerlendirmesinde gümüşün şu anda kanalın alt ve orta bölgesi arasında hareket ettiği anlaşılıyor. Grafikte mevcut fiyatın altında, 50 doların üst kısmı ile 57 dolar çevresindeki seviyeler destek alanı olarak öne çıkıyor.

Dr. Romeet Saha, daha geniş düşüş kanalının korunduğunu ve fiyatın bu yapı içinde kalıp kalmayacağının önümüzdeki dönemde yön açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

Kısa vadeli göstergeler ivme kaybına işaret ediyor

Gün içi grafikte de toparlanma çabasının zayıfladığı görülüyor. Gümüş 63,50 dolar civarından başlayıp 64 doların üzerine çıktıktan sonra 64,70 dolara kadar yükseldi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde sert bir geri çekilme yaşandı ve sonraki tepki yükselişi 64 doların orta bölgesinde sınırlı kaldı.

Chaikin Money Flow göstergesi eksi 0,25 seviyesine gerileyerek kısa vadede para girişinin zayıfladığını ortaya koydu. Fiyatın gün içi bantta alt sınıra yakın seyretmesi de bu görünümü destekliyor.

64 doların altına sarkılması halinde son gün içi dip seviyeleri yeniden önem kazanabilir. Buna karşılık yukarı yönlü hareketin güçlenmesi için fiyatın 64,50 ile 65 dolar bandı üzerinde kapanış yapması gerekiyor.