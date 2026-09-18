Gümüşte 65 ila 67,58 dolar aralığı kısa vadeli yönü belirliyor

Gümüş fiyatı, XAGUSD paritesinde 30 dakikalık grafiklerde yataylaşan bir kanal içinde sıkışık seyir izliyor. Kısa vadeli görünümde 65 ile 67,58 dolar aralığı öne çıkarken, bu bölgenin mevcut hareket açısından ana karar alanı olduğu görülüyor. Son diplerin ardından yukarı yönlü bir kırılma ihtimali masada kalsa da fiyatın henüz net bir yön teyidi üretmediği izleniyor.

Toparlanma direnç bölgesine yaklaştı

İlk teknik görünüm, XAGUSD’nin son salınım dibinden toparlanarak alçalan kanal direncine yeniden yaklaştığını gösteriyor. Buna karşın toparlanmanın şu aşamada yalnızca üç dalgalı bir yapı sergilemesi, hareketin yeni bir yükseliş trendinden çok düzeltme niteliğinde kalabileceğine işaret ediyor.

Analistlerin paylaştığı grafiklerde 65 ile 67,58 dolar bandının aşılması kısa vadeli yapının değişmesi için kritik eşik olarak öne çıkıyor.

Grafikte öne çıkan 65 ile 67,58 dolar aralığının üst sınırı, aynı zamanda aşağı yönlü trend çizgisiyle çakışıyor. Fiyat bu bölgenin üzerine yerleşirse kısa vadeli teknik yapı farklılaşabilir. Aksi durumda XAGUSD’nin daha geniş alçalan kanal içinde kalmayı sürdürmesi beklenebilir.

Aynı çalışmada daha derin geri çekilme alanları olarak 62,47 dolar, 60,58 dolar ve 57,92 dolar seviyeleri de işaretleniyor. Bu seviyeler, son toparlanmanın altındaki olası destek bölgeleri olarak takip ediliyor.

Likidite temizliği sonrası hızlı tepki geldi

İkinci 30 dakikalık grafik, son toparlanmaya farklı bir açıdan bakıyor. Buna göre gümüş önce eşit zirve bölgesinden geri çekildi, ardından vurgulanan talep alanına sert biçimde indi. Fiyatın yerel dibin altına sarkmasıyla birlikte kısa vadeli likidite temizliği tamamlandı ve bu bölgeden hızlı bir alım tepkisi geldi.

Mini sözlük: Likidite temizliği, fiyatın kısa süreliğine önceki dip ya da zirvelerin ötesine taşarak bu bölgelerde biriken emirleri toplaması anlamına gelir. Teknik analizde bu hareketin ardından sert yön değişimleri görülebilir.

Grafikler, yapının iki tarafında da likidite alımının yaşandığını ve son tepkinin fiyatı eski gün içi banda geri taşıdığını ortaya koyuyor.

Son yükseliş, alt taraftaki bu süpürmenin ardından kaybın önemli bölümünü geri aldı. Yine de fiyatın daha önceki üst arz bölgesinin altında kalması, ilk grafikte öne çıkan direnç alanıyla uyumlu bir tablo oluşturuyor. Önceki zirvelere doğru sürecek yeni bir hareket, XAGUSD’yi yeniden 65 ile 67,58 dolar direnç bandına taşıyabilir.

En sert hareketler ABD seansında görülüyor

Üçüncü grafik, fiyat seviyelerinden çok gün içi oynaklığın hangi zaman dilimlerinde yoğunlaştığına odaklanıyor. Veriler, Şanghay açılışında belirgin bir hareketliliğe işaret ederken Avrupa piyasalarının açılışında da işlem temposunun yükseldiğini gösteriyor.

Bununla birlikte en güçlü oynaklık artışının ABD seansında ortaya çıktığı görülüyor. Özellikle önemli ABD makroekonomik verilerinin ardından ve New York Borsası açılışına yakın dönemde fiyat aralığının belirgin biçimde genişlediği dikkat çekiyor.

Bu görünüm, kısa vadeli işlemlerde kanal direnci çevresindeki hareketlerin ABD işlem saatlerinde daha sert ve daha hızlı yön değiştirebileceğine işaret ediyor. Genel tabloda gümüş toparlanma çabasını sürdürürken, kısa vadeli yapının bir sonraki sınaması 65 ile 67,58 dolar aralığında şekilleniyor.