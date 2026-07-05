🚨 TradingEconomics verileri, gümüşte daralan bant içinde yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Gümüş fiyatı son işlemlerde dar bir bantta yatay seyrederken, teknik göstergeler kısa vadede alıcılarla satıcılar arasında belirgin bir üstünlük oluşmadığına işaret ediyor. Grafikler, önceki yükselişin ardından ivmenin zayıfladığını ve fiyatın sıkışma bölgesine girdiğini gösteriyor.

Kısa vadede dar bant öne çıktı

Seans içi 5 dakikalık görünümde gümüş, 62.20 dolar ile 62.40 dolar aralığında dalgalandıktan sonra 62.30 dolar civarında denge buldu. Bu yapı, piyasada yön tayininin henüz netleşmediğini ortaya koyuyor.

62.20 dolar çevresinde alımların devreye girdiği görülürken, 62.40 dolar seviyesini aşma girişimleri ise art arda sınırlı kaldı.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde 62.20 dolar bölgesi en yakın destek olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşağı kırılması halinde daha düşük likidite bölgeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık 62.40 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadeli görünümde güçlenme işareti sayılabilir.

Seviye Teknik anlamı 62.20 dolar Yakın destek bölgesi 62.40 dolar Kısa vadeli direnç bölgesi 62.40 ile 62.50 dolar Yukarı yönlü devam için izlenen alan

Göstergelerde ivme zayıfladı

30 dakikalık daha geniş zaman diliminde önceki yükseliş hareketi korunmakla birlikte ivme kaybı dikkat çekiyor. MACD göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşması ve histogram çubuklarının küçülmesi, ilk yükseliş denemesine kıyasla oynaklığın azaldığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: MACD, kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek fiyat ivmesini ölçen teknik göstergedir. RSI ise fiyatın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için kullanılır.

RSI göstergesinin 50 seviyesinin orta bölümünde kalması da bu tabloyu destekliyor. Bu görünüm, piyasada ne aşırı alım ne de aşırı satım şartlarının öne çıktığını, dolayısıyla fiyatın bir süredir yatay seyrini koruduğunu gösteriyor.

Sıkışma sonrası oynaklık artabilir

Daha geniş teknik yapıda gümüş, önceki satış baskısının ardından destek bulup toparlanma eğilimi gösterdi. Ancak daha yüksek zirveler üretme denemelerinin zayıf kalması, toparlanmanın henüz güçlü bir trende dönüşmediğine işaret ediyor.

Piyasadaki daralan işlem aralığı, ilerleyen aşamada oynaklığın genişleyebileceği bir dönemin habercisi olabilir.

TradingEconomics verilerine göre piyasada gün içi bant giderek daralıyor. Bu nedenle yatırımcılar özellikle 62.40 ile 62.50 dolar bölgesinin üzerinde oluşabilecek fiyatlamayı yakından izliyor. Bu alanın aşılması, yukarı yönlü devam beklentisini güçlendirebilir.

Öte yandan desteğin korunamaması halinde hafta içinde test edilen önceki dip bölgeler yeniden gündeme gelebilir. Mevcut görünümde fiyat büyük ölçüde yatay kalırken, ivmenin yavaşladığı ve piyasanın yeni bir yön kırılımı için tetikleyici gelişme beklediği görülüyor.