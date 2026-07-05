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Gümüş

TradingEconomics verileri, gümüşte daralan bant içinde yön arayışının sürdüğünü gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TradingEconomics verileri, gümüşte daralan bant içinde yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.
  • 📉 62.20 dolar destek, 62.40 dolar ise kısa vadede direnç olarak öne çıkıyor.
  • 📊 MACD ve RSI, $XAG tarafında ivmenin zayıfladığını ve piyasanın dengede kaldığını gösteriyor.
  • 🧭 Yukarıda 62.40 ile 62.50 dolar bandı, aşağıda ise hafta içi dipleri bir sonraki yön için izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Gümüş fiyatı son işlemlerde dar bir bantta yatay seyrederken, teknik göstergeler kısa vadede alıcılarla satıcılar arasında belirgin bir üstünlük oluşmadığına işaret ediyor. Grafikler, önceki yükselişin ardından ivmenin zayıfladığını ve fiyatın sıkışma bölgesine girdiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede dar bant öne çıktı
2 Göstergelerde ivme zayıfladı
3 Sıkışma sonrası oynaklık artabilir

Kısa vadede dar bant öne çıktı

Seans içi 5 dakikalık görünümde gümüş, 62.20 dolar ile 62.40 dolar aralığında dalgalandıktan sonra 62.30 dolar civarında denge buldu. Bu yapı, piyasada yön tayininin henüz netleşmediğini ortaya koyuyor.

62.20 dolar çevresinde alımların devreye girdiği görülürken, 62.40 dolar seviyesini aşma girişimleri ise art arda sınırlı kaldı.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde 62.20 dolar bölgesi en yakın destek olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşağı kırılması halinde daha düşük likidite bölgeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık 62.40 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadeli görünümde güçlenme işareti sayılabilir.

SeviyeTeknik anlamı
62.20 dolarYakın destek bölgesi
62.40 dolarKısa vadeli direnç bölgesi
62.40 ile 62.50 dolarYukarı yönlü devam için izlenen alan

Göstergelerde ivme zayıfladı

30 dakikalık daha geniş zaman diliminde önceki yükseliş hareketi korunmakla birlikte ivme kaybı dikkat çekiyor. MACD göstergesinin sıfır çizgisine yaklaşması ve histogram çubuklarının küçülmesi, ilk yükseliş denemesine kıyasla oynaklığın azaldığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: MACD, kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek fiyat ivmesini ölçen teknik göstergedir. RSI ise fiyatın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için kullanılır.

RSI göstergesinin 50 seviyesinin orta bölümünde kalması da bu tabloyu destekliyor. Bu görünüm, piyasada ne aşırı alım ne de aşırı satım şartlarının öne çıktığını, dolayısıyla fiyatın bir süredir yatay seyrini koruduğunu gösteriyor.

Sıkışma sonrası oynaklık artabilir

Daha geniş teknik yapıda gümüş, önceki satış baskısının ardından destek bulup toparlanma eğilimi gösterdi. Ancak daha yüksek zirveler üretme denemelerinin zayıf kalması, toparlanmanın henüz güçlü bir trende dönüşmediğine işaret ediyor.

Piyasadaki daralan işlem aralığı, ilerleyen aşamada oynaklığın genişleyebileceği bir dönemin habercisi olabilir.

TradingEconomics verilerine göre piyasada gün içi bant giderek daralıyor. Bu nedenle yatırımcılar özellikle 62.40 ile 62.50 dolar bölgesinin üzerinde oluşabilecek fiyatlamayı yakından izliyor. Bu alanın aşılması, yukarı yönlü devam beklentisini güçlendirebilir.

Öte yandan desteğin korunamaması halinde hafta içinde test edilen önceki dip bölgeler yeniden gündeme gelebilir. Mevcut görünümde fiyat büyük ölçüde yatay kalırken, ivmenin yavaşladığı ve piyasanın yeni bir yön kırılımı için tetikleyici gelişme beklediği görülüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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