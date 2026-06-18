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Gümüş

Gümüş fiyatı, 69,82 dolar desteği ile 73,09 dolar direnci arasında sıkıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Gümüş fiyatı, 69,82 dolar desteği ile 73,09 dolar direnci arasında sıkıştı.
  • 📊 Üçgen formasyonunda yaşanacak kırılım, yön arayışında kısa vadeli belirleyici olabilir.
  • ⚠️ Günlük göstergelerde zayıflık sürerken 74,20 dolar bölgesi güçlü direnç olarak öne çıkıyor.
  • 🧭 Aşağı yönlü senaryoda haziran diplerine yakın 62 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Gümüş fiyatı son dönemde dip seviyeleri yeniden test etse de, kalıcı bir yükselişi doğrulayacak direnç kırılımı henüz gerçekleşmedi. Son yüksek oynaklık dönemlerinin ardından fiyat hareketi daralırken, alıcılar alt trend çizgisini korudu ve kısa vadeli satış baskısı üst bantta etkisini sürdürdü.

İçindekiler
1 70 dolar çevresinde üçgen sıkışması
2 73 ile 79 dolar aralığında direnç yoğunlaşıyor
3 Günlük göstergeler zayıf seyrediyor

70 dolar çevresinde üçgen sıkışması

Gün içi grafiklere göre gümüş, simetrik üçgen formasyonu içinde işlem görüyor. Aşağı yönlü direnç çizgisinin altında oluşan bu sıkışmada 69,50 dolar ve 70,50 dolar seviyelerinde daha yüksek dipler dikkat çekti. Fiyatın bant içinde salınması, piyasada yön konusunda belirgin bir kararın henüz verilmediğine işaret ediyor.

Fiyatın üst trend çizgisinin üzerine çıkması halinde, son dönemde görülen 71 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir; bunun üzerindeki ilk önemli direnç ise 4 saatlik grafikte öne çıkan 73,09 dolar olarak izleniyor.

Analizde, yukarı yönlü kırılımın kısa vadede toparlanmayı güçlendirebileceği belirtilirken, alt trend çizgisinin kaybedilmesi halinde bu görünümün zayıflayabileceği aktarıldı. Böyle bir senaryoda fiyatın yeniden 60 doların üst bandına yönelmesi ve daha düşük seviyeleri test etmesi olasılığı öne çıktı.

73 ile 79 dolar aralığında direnç yoğunlaşıyor

Ekonomik Office tarafından paylaşılan grafikte 73,09 dolar ilk önemli destek ve tepki bölgesi olarak öne çıktı. Buna göre fiyatın 69,82 dolar civarından tepki verip bu alana yönelmesi, bir sonraki büyük hareket öncesinde izlenecek temel senaryolardan biri olarak değerlendirildi.

SeviyeRolü
69,82 dolarYakın destek bölgesi
73,09 dolarİlk önemli direnç
78,82 dolarGeçmişte destek ve direnç olarak çalışan alan
83,05 dolarGüçlü direnç seviyesi
62 dolarDüşüş senaryosunda izlenen hedef bölge

73,09 doların ardından yaklaşık 78,82 dolar seviyesi yeni engel olarak görülüyor. Bu bölgenin geçmişte hem destek hem direnç görevi görmesi nedeniyle, olası bir tepki yükselişinde satış baskısının yeniden artabileceği değerlendiriliyor. Analist grafiğinde 83,05 dolar da güçlü bir direnç noktası olarak gösterildi. Ancak bu seviyeden önce 73 ile 79 dolar aralığının aşılması gerekiyor.

4 saatlik zaman diliminde zirvelerin mayıs tepesinin altında kalması, daha geniş çaplı düzeltme yapısının sürdüğüne işaret ediyor; zayıf bir tepki sonrası momentum kaybı yaşanırsa 62 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Günlük göstergeler zayıf seyrediyor

Günlük grafikte gümüş iki önemli hareketli ortalamanın altında bulunuyor ve yaklaşık 74,20 dolar civarında işlem görüyor. Bu bölge aynı zamanda belirgin bir hacim alanıyla çakıştığı için teknik açıdan güçlü bir direnç niteliği taşıyor.

Mum formasyonları da son günlerde net bir yön sinyali üretmedi. Destek bölgesinde oluşan güçlü yükseliş mumunun ardından shooting star, doji ve küçük düşüş mumu görülmesi, ilk tepkinin ardından alımların zayıfladığına işaret etti. Teknik analizde doji, alıcılarla satıcıların dengelendiği ve kararsızlığın arttığı mum yapısını ifade eder; shooting star ise yükseliş denemesinin ardından satış baskısının öne çıkabildiğini gösteren bir formasyondur.

Mini sözlük: Doji, açılış ve kapanış fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu, piyasada kararsızlığa işaret eden mum formasyonudur. Shooting star ise fiyatın gün içinde yükselmesine karşın kapanışa doğru geri çekildiğini ve dirençte satış baskısının güçlenebildiğini gösterir.

RSI göstergesi 41 seviyesinde bulunurken nötr eşik kabul edilen 50’nin altında kaldı. MACD ise sıfır çizgisinin altında seyrini sürdürdü. Bu görünüm, daha geniş zaman diliminde satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

Mevcut tabloda gümüş, 69 dolar destek seviyesi ile 73,09 dolar direnci arasında hareket ediyor. Gün içi grafikteki üçgen formasyonunun hangi yönde kırılacağı, fiyatın 74 dolar civarındaki hacim bölgesine mi yöneleceğini yoksa haziran desteği olan 62 dolar alanına mı geri döneceğini belirleyebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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