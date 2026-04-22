Silver fiyatında $80’a yakın direnç, kısa vadede geri çekilme öne çıktı

Gümüş piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanma, yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde en düşük seviyelerinden toparlanma gösteren XAG/USD paritesi, henüz önemli dirençlerin üzerine çıkabilmiş değil. Uzmanların sosyal medyada paylaştığı grafikler, fiyat hareketlerinde belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor.

Analistlere göre kritik direnç bölgeleri ve olası satış baskısı

Piyasa analistleri UGO ve The Big Steppers, gümüşte satışların öne çıkabileceği direnç bölgelerini $80.20 – $80.34 aralığı olarak paylaştı. Fiyatın üst bandı test edememesi ve ardından $78.98 bölgesine kadar gerilemesi, satıcıların piyasada etkili olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, diğer bir grafik analizinde de $80.19 – $80.36 arasında bir satış alanı çiziliyor. Alt destek noktası ise $78.92 ile $78.96 arasında değişiyor.

Grafiklerde öne çıkan detaylardan biri, fiyatın kısa vadede üst dirençlere yaklaşamaması ve destek bölgelerinin test edilmesi oldu. Özellikle mavi kutu olarak işaretlenen alanların altına inildiğinde satıcılardan gelen baskı daha da belirginleşiyor. Analistlere göre, gümüşün $78 bandının üzerinde tutunması önemli; aksi durumda, daha derin bir düşüşün gündeme gelebileceği vurgulanıyor.

Teknik göstergeler ve güvenli seyir ihtiyacı

Bir diğer piyasa gözlemcisi AMForex ise gümüşün mevcut seviyelerde önceki destek hattını yeniden test etme eğiliminde olduğunu bildiriyor. Ancak, bu hareket bir yükseliş başlangıcı olarak değil, daha çok önceki destek noktasının sağlamlığını sorgulayan bir süreç olarak değerlendiriliyor. Yani piyasada henüz güçlü bir toparlanmanın sinyali alınmıyor.

AMForex’in yayınladığı analizde, “Fiyat şu anda yeniden test sürecinde olsa da kesin bir dönüş işareti vermiş değil. Net bir onay almadan herhangi bir işlem önerilmiyor” ifadesine yer veriliyor.

Bu değerlendirmeler ışığında, yükseliş yönlü hamleler şimdilik ihtiyatlı şekilde takip ediliyor. Analistler, kısa vadeli dengede kalma hali ile birlikte büyük yatırımcıların yeni pozisyon açmasını bekliyor ancak mevcut tablo henüz iyimser bir hava oluşturmuş değil.

Fiyat ve teknik göstergeler: Gümüşte dalgalı seyir sürüyor

Habere konu olan son işlemlerde XAG/USD fiyatı $78.352 seviyesinde bulunurken, günlük değişimde $0.162’lik bir azalma yaşandı ve bu %0.21’lik düşüşe karşılık geliyor. İşlem gününde fiyat $78.528’i gördükten sonra $78.263’e kadar geri çekildi. Seansın ikinci bölümünde hızlı bir toparlanma dikkat çekerken, fiyat orta banda geri döndü.

Teknik indikatörlere bakıldığında ise MACD verileri çok hafif olumlu bir tablonun oluştuğuna işaret ediyor: MACD çizgisi 0.033, sinyal çizgisi 0.042 ve histogram 0.010 olarak ölçüldü. Bu göstergeler, satıcı baskısının hafiflediği ve kısmi bir toparlanmanın başladığı anlamına geliyor. Ancak, fiyat halen X’te paylaşılan analizlere göre öne çıkan $79.80 – $80.30 bandının altında seyrediyor.

Günlük grafiklerde gümüşte ilk önemli destek $78.26’da yer alırken, bir üst destek ise $78.90 – $78.95 aralığında bulunuyor. Direnç noktalarının ise ilk etapta $79.00’da, ardından ise belirgin şekilde $80.00 – $80.36 arasında toparlandığı görülüyor.

Özetle; gümüş piyasasında son seanstaki düşüşün ardından volatil bir ortam sürüyor. Analistler, yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi için alıcıların fiyatı direncin üzerine taşımasının ve orada tutunmasının gerekliliğini vurguluyor. Şu anki veriler ışığında gümüşte kesin bir toparlanma ya da yön değişimi için yeterli işaret henüz oluşmuş değil.