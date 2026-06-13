Litecoin, son beş ayda 10 bin LTC ve üzeri cüzdan sayısı %7 artarken kritik destek bölgesine geriledi

Litecoin, fiyatın geçmişte önemli kabul edilen destek seviyelerine dönmesiyle birlikte analistlerin ve zincir üstü veri sağlayıcılarının yeniden odağına girdi. Kısa vadede zayıf görünüm sürse de, bazı göstergeler LTC’nin tarihsel olarak birikimle ilişkilendirilen bölgelere yaklaştığına işaret etti.

Fibonacci tabanlı modelde dikkat çeken bölge

Kripto para analisti Alphractal’e göre Litecoin, Fibonacci Adjusted Market Mean Price modelinin ilk alt bandına temas etti. Bu model, piyasanın ortalama fiyatını temel alıyor ve buna orantılı Fibonacci bantları ekleyerek genişleme, ortalamaya dönüş ve birikim alanlarını izlemeyi amaçlıyor.

Alphractal, Litecoin’in döngü açısından önemli bir bölgeye girdiğini, fiyatın daha önce uzun vadeli yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı alt bantlara yeniden yaklaştığını belirtti.

Analistin değerlendirmesine göre modelde mavi ve yeşil bantlar, geçmiş piyasa baskısı dönemlerinde Litecoin için destek işlevi gördü. En düşük seviyeyi temsil eden yeşil bant, önceki döngülerde en sert satış baskısının görüldüğü alanlara karşılık gelirken, LTC’nin şu anda bulunduğu mavi bölge de geçmişte kayda değer bir değer alanı olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Fibonacci Adjusted Market Mean Price, bir varlığın ortalama piyasa fiyatını baz alıp bunun çevresine Fibonacci oranlarıyla bantlar yerleştiren bir analiz yaklaşımıdır. Amaç, fiyatın tarihsel olarak aşırı ısındığı ya da iskontolu kabul edildiği bölgeleri daha net görmektir.

Alphractal, logaritmik ölçekte Litecoin’in yeniden tarihsel olarak ilgi çeken alanlara indiğini vurguladı. Modelin üst bantları genelde aşırı ısınmış piyasa koşulları ve dağıtım riskine işaret ederken, alt bantlar yapısal ortalamaya kıyasla daha düşük fiyatlamayı yansıtıyor.

Büyük cüzdanlar artarken LitVM ilgiyi canlandırdı

Santiment verilerine göre en az 10.000 LTC tutan balina ve büyük yatırımcı cüzdanlarının sayısı son beş ayda %7 yükseldi. Bu artış, fiyat performansının aynı dönemde görece yatay kalmasına rağmen gerçekleşti. Veri şirketi, büyük yatırımcıların birikiminin zaman zaman bireysel yatırımcı ilgisi görünür hale gelmeden önce trend değişimlerinin habercisi olabildiğini aktardı.

Santiment, Litecoin’in en büyük yatırımcılarının fiyat yatay seyrederken pozisyonlarını büyütmeyi sürdürdüğünü, olası bir yükselişin bireysel yatırımcı hacmini yeniden hızlandırabileceğini kaydetti.

Aynı dönemde bu büyük cüzdanlarla bağlantılı işlem hacminin de canlı kaldığı görüldü. Santiment’e göre fiyat tarafında oluşabilecek bir toparlanma, bireysel yatırımcıların piyasaya daha hızlı dönmesini sağlayabilir. Bu senaryo, LTC işlem hacminde daha geniş tabanlı bir canlanmayı destekleyebilir.

Litecoin etrafındaki sosyal medya ilgisinin önemli bölümü LitVM’den kaynaklandı. Litecoin ağı üzerinde akıllı sözleşme işlevi sunmayı hedefleyen proje, bunu zkLTC adlı bir sarmalayıcı yapı üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyor. Litecoin, 2011’de başlatılan ve ödeme odaklı yapısıyla bilinen en eski kripto paralardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: zkLTC wrapper, Litecoin’in başka bir katmanda veya uygulama ortamında kullanılabilmesi için temsil edilmesini sağlayan teknik bir yapı olarak özetlenebilir. LitVM ise Litecoin’e akıllı sözleşme kapasitesi eklemeyi hedefleyen bir proje olarak anılıyor.

Bu girişimin Litecoin için kalıcı kullanım alanı ve talep üretip üretemeyeceği konusunda piyasa katılımcıları arasında tartışmalar sürüyor. Buna karşın Santiment, raporun yayımlandığı sırada LTC’nin sosyal verilerde en çok konuşulan coin olduğunu bildirdi.