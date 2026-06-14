Kiyosaki’den nakit çıkışı çağrısı geldi! Bitcoin ve Ethereum cephesinde hangi sinyaller izleniyor?

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı Robert Kiyosaki, X platformundaki son paylaşımında takipçilerine nakdi birikim aracı olarak görüp görmediklerini yeniden düşünmeleri çağrısında bulundu. Finansal eğitim alanındaki çıkışlarıyla tanınan Kiyosaki, özellikle dolar biriktirenlerin satın alma gücünün zaman içinde aşındığını savundu.

Trilyon dolar vurgusu

Kiyosaki paylaşımında önce “1 trilyon dolar ne kadar?” sorusunu yöneltti. Ardından bu tutarın 1’in yanında 12 sıfırdan oluştuğunu, yani 1.000.000.000.000 dolar ettiğini hatırlattı. Her dakika 1 dolar harcanması durumunda 1 trilyon doların bitmesinin yaklaşık 34 bin yıl süreceğini belirterek, rakamın büyüklüğüne dikkat çekti.

Robert Kiyosaki, ABD Merkez Bankası ile Hazine’nin çok kısa sürede trilyonlarca dolar oluşturabildiğini öne sürerken, bunun nakit tutanların alım gücü üzerindeki etkisine işaret etti. Kiyosaki’ye göre “dolar biriktirenler kaybediyor” ve “nakit çöp.”

Kiyosaki, bu örnekle ABD Merkez Bankası ve Hazine’nin kısa sürede büyük miktarda para yaratabildiğini ileri sürdü. Ona göre bu durum, yüksek miktarda nakit taşıyanların servetini korumasını zorlaştırıyor. Yazar uzun süredir itibari para birimlerinin enflasyon ve para arzındaki genişleme nedeniyle değer kaybettiği görüşünü dile getiriyor.

Öne çıkan varlıklar

Nakit yerine farklı varlıklara yönelmenin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kiyosaki; altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum’u öne çıkardı. Bu yaklaşım, son yıllarda enflasyona karşı korunma aracı tartışmalarında sıkça gündeme gelen alternatif yatırım tezleriyle örtüşüyor.

Ancak piyasa cephesinde tablo tek yönlü değil. Analistlere göre Bitcoin ve Ethereum şu sıralar kritik bir eşikte işlem görüyor. Her iki varlığın da fiyatı, ayı piyasası diplerine yakın seviyelerde seyrederken yatırımcılar dip oluşumuna mı yoksa yeni bir zayıflama evresine mi girildiğini izliyor.

Bitcoin ve Ethereum için kritik bölge

CryptoQuant’ın son analizine göre Bitcoin, tarihsel olarak dip oluşumuyla ilişkilendirilen bir bölgeye ilerliyor. Buna karşın zincir üstü yapı, henüz net bir toparlanma onayından çok teslimiyet işaretlerine işaret ediyor. Bu da fiyat hareketindeki toparlanmanın tek başına yeterli görülmediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin, 5 Haziran’da gördüğü 59.000 dolar civarındaki dip seviyeden sonra toparlandı. Yine de analistler, yalnızca fiyat sıçramasının yeni bir piyasa rejimine geçiş anlamına gelmeyebileceğini, mevcut sinyallerin daha çok aşırı satım koşullarını yansıttığını belirtiyor.

Ethereum tarafında da benzer bir görünüm öne çıkıyor. ETH, önceki tarihi zirvesinin yaklaşık %67 altında işlem görüyor ve aşırı satım bölgesine girmiş durumda.

Mini sözlük: Open Interest, vadeli işlemler ve benzeri türev piyasalarda henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını ya da değerini ifade eder. Bu göstergedeki artış, piyasada pozisyon alma iştahının yükseldiğine işaret edebilir; ancak yön hakkında tek başına kesin sonuç vermez.

Binance verilerine göre Ethereum açık pozisyon büyüklüğü yakın dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, yatırımcıların bir sonraki fiyat hareketi öncesinde pozisyon aldığına işaret ederken, yön konusunda temkinli beklentilerin sürdüğünü gösteriyor.