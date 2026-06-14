Bitcoin madenciliğinde %10,09’luk düşüş dikkat çekti! Ağda şimdi hangi sinyaller izleniyor?

Bitcoin ağında zorluk seviyesi son ayarlamada yüzde 10,09 geriledi. Galaxy Research verilerine göre 953.568 numaralı blokta gerçekleşen bu değişimle madencilik zorluğu 138,96 trilyondan 124,93 trilyona indi. Söz konusu ayarlama, bu yıl görülen en büyük ikinci düşüş olarak kayda geçti.

Hash oranındaki gerilemenin nedenleri

Araştırmaya göre ağdaki hash oranındaki sert düşüşün ilk nedeni, haziran ayı başında görülen fiyat zayıflığı oldu. Bitcoin fiyatındaki yaklaşık yüzde 15’lik geri çekilme, özellikle maliyet baskısı yüksek çalışan madencilerin kar marjını belirgin biçimde daralttı. Bu süreçte bazı işletmecilerin eski nesil cihazlarını devre dışı bıraktığı aktarıldı.

Galaxy Research, haziran ayında yaklaşık yüzde 15’lik fiyat düşüşünün madencilerin marjları üzerinde ciddi baskı kurduğunu ve bu nedenle ağdaki bazı hash gücünün çevrim dışına çıktığını belirtti.

Maliyet baskısının yanında, sektörü etkileyen başka bir unsur daha öne çıkıyor. Elektrik kapasitesinin giderek Bitcoin madenciliğinden uzaklaşıp yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka veri merkezlerine yöneldiği ifade ediliyor. Bu değişim, özellikle büyük ölçekli tesislerin kaynak planlamasında etkili olabilir.

Mini sözlük: Hash oranı, Bitcoin ağında çalışan madencilerin toplam işlem gücünü ifade eder. Yüksek performanslı bilgi işlem ise bilimsel hesaplama, büyük veri analizi ve yapay zeka eğitimi gibi yoğun işlem gerektiren alanlarda kullanılan altyapıyı tanımlar.

Ağ hızı ve blok süresi hedefin üzerine çıktı

Madencilik gücündeki çıkış, ağın çalışma hızını da doğrudan etkiledi. Son düşüş nedeniyle bir önceki zorluk dönemi 15,6 gün sürdü ve Bitcoin ağında hedeflenen standart 14 günlük sürenin üzerine çıktı. Bitcoin’de zorluk ayarlaması, 2.016 blokluk döngüler halinde yapılıyor.

Güncel ortalama blok süresi 13,23 dakika seviyesinde bulunuyor. Bu da ağın beklenen hızın 3,23 dakika gerisinde çalıştığını gösteriyor. Verilerin günlük zorluk ortalamalarına dayandığı ve ağın SHA 256 algoritmasını kullandığı belirtildi.

Madenciler için kısa vadeli rahatlama beklentisi

Son 90 günlük ortalama değişim yüzde eksi 13,86 düzeyinde gerçekleşti. Buna karşın son yüzde 10,09’luk ayarlamanın, halen faaliyet gösteren madenciler için bir miktar rahatlama sağlayabileceği değerlendiriliyor. EnergyMag, bu değişimin aktif hash gücü başına BTC üretimini yüzde 9’un üzerinde artırmasının beklendiğini bildirdi.

Ayrıca bu gelişmenin, madencilikte hash fiyatını yeniden PH/s başına 30 dolar eşiğinin üzerine taşıyabileceği ifade ediliyor. Hash fiyatı, madencilerin belirli bir işlem gücünden elde ettiği tahmini günlük geliri gösteren temel göstergeler arasında yer alıyor.

Bir sonraki zorluk ayarlamasının perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor. Mevcut tahminler, yeni ayarlamada yüzde 24,43 oranında ek bir düşüş ihtimaline işaret ediyor. Böyle bir senaryoda Bitcoin madencilik zorluğu 124,93 trilyondan 94,41 trilyona gerileyebilir.