Bitcoin’de 67 bin dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?

Bitcoin, kısa vadeli teknik görünümde yeniden kritik bir direnç alanını aşmaya çalışıyor. Fiyatın son hareketi, daha önce aşağı kırılan yükselen kama formasyonunun altından yapılan bir geri testi işaret ediyor. Analistlere göre bu aşama, toparlanmanın sürüp sürmeyeceği açısından belirleyici olabilir.

Kısa vadede 64.366 dolar seviyesi izleniyor

Man of Bitcoin tarafından paylaşılan BTC/USD 1 saatlik grafik, fiyatın eski kama desteğini bu kez direnç olarak test ettiğini gösteriyor. Söz konusu seviye 64.366 dolarda bulunuyor. Teknik görünüm, ilk aşağı yönlü kırılımın tamamlandığını ve Bitcoin’in şimdi bu yapıyı alttan zorladığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Yükselen kama, fiyatın yukarı yönlü ilerlerken giderek daralan bir bant içinde hareket ettiği teknik formasyondur. Fibonacci uzatma seviyesi ise olası sonraki direnç veya destek noktalarını belirlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır.

Analize göre 64.366 doların üzerinde kalıcı bir hareket, kama kırılımının düşüş yönlü etkisini zayıflatabilir. Böyle bir durumda sıradaki önemli hedef 66.183 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviye, yüzde 100 Fibonacci uzatma noktası olarak belirtiliyor ve kısa vadede yeni direnç bölgesi kabul ediliyor.

Buna karşılık Bitcoin’in 64.366 doların üzerine yerleşememesi, geri testin direnç olarak çalıştığını teyit edebilir. Bu senaryoda fiyatın yakın Fibonacci destek alanlarına doğru yeniden geri çekilme ihtimalinin arttığı değerlendiriliyor.

Analistlere göre 64.366 doların geri alınması, kısa vadeli düşüş senaryosunu zayıflatabilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ise piyasada yeni bir satış baskısı gündeme gelebilir.

65 bin ile 67 bin dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor

Daha geniş zaman diliminde ise görünümün tamamen bozulmadığı aktarılıyor. SuperBitcoinBro tarafından paylaşılan günlük grafikte Bitcoin’in haftalık 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın ve şubat ayı diplerinin üzerinde kaldığı, ayrıca cuma günkü zirvenin üzerinde kapanış yaptığı görülüyor.

Analist, daha önce gündeme gelen ayı flaması, ayı bayrağı ve yükselen kama gibi çeşitli düşüş formasyonlarının henüz beklenen sonucu üretmediğini savundu. Grafikte ayrıca fiyatın haftalık 200 SMA ile aylık 50 SMA üzerinde dengelendiği vurgulanıyor. Bu iki gösterge, uzun vadeli eğilimin gücünü takip etmek için sık kullanılan teknik seviyeler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Bitcoin için esas sınavın 65.000 ile 67.000 dolar aralığında olduğu belirtiliyor. Bu bölge, önceki salınım dibi ile hacim kontrol noktası olarak bilinen POC seviyesinin kesiştiği alan olduğu için dikkat çekiyor. Analize göre fiyat bu bandı güçlü şekilde aşarsa düşüş senaryosu belirgin biçimde zayıflayabilir ve daha geniş yükseliş eğiliminin korunduğu görüşü güç kazanabilir.

Öte yandan bu bölgenin aşılamaması halinde Bitcoin’in bir süre daha yatay seyirde kalabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle piyasada gözler, hem 64.366 doların kısa vadede geri alınıp alınamayacağına hem de 65.000 ile 67.000 dolar bandında satıcıların yeniden devreye girip girmeyeceğine çevrilmiş durumda.