Ethereum, 1.743 dolar seviyesini geri alırsa 2.400 dolara yönelme ihtimali güçlenebilir

Ethereum, önemli bir fiyat aralığı desteğinin altına sarktıktan sonra kritik bir eşikte işlem görüyor. Analistlere göre ETH’nin 1.743 dolar seviyesini yeniden aşması halinde son kırılım bir ayı tuzağına dönüşebilir ve daha güçlü bir tepki yükselişinin önü açılabilir.

Büyük yatırımcıların satış baskısı sınırlı görünüyor

Zincir üstü veriler, Ethereum’da oynaklığın artabileceğine işaret ediyor. Analist CW’nin paylaştığı değerlendirmeye göre büyük yatırımcıların yoğun satış emirleri henüz belirginleşmedi. Veriler, ETH’nin 1.682 dolar civarında işlem gördüğünü ve likidite dengesinin görece korunabildiğini gösteriyor.

Büyük yatırımcılardan gelen görünür satış baskısının sınırlı kalması, yukarı yönlü hareketin önündeki engellerden birini zayıflatıyor.

Analizde, mevcut fiyatın altında yer alan yeşil bölgelerin güçlü alım likiditesine işaret ettiği, üst seviyelerdeki satış baskısının ise daha zayıf kaldığı aktarıldı. Bu görünüm, büyük cüzdanların yeniden alıma yönelmesi ya da piyasaya daha aktif dönmesi halinde daha sert bir fiyat hareketi ihtimalini gündeme taşıyor.

Mini sözlük: Likidite, belirli bir fiyat bölgesinde biriken alım ve satım emirlerinin yoğunluğunu anlatır. Satış duvarı ise yukarı yönlü hareketi zorlaştırabilecek yüksek hacimli satış emirlerinin toplandığı alanı ifade eder.

Buna karşın bu tablo tek başına hızlı bir yükselişi doğrulamıyor. Büyük yatırımcıların uzun süre hareketsiz kalabilmesi ve genel piyasa koşullarının yön üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi nedeniyle analistler ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyor.

1.743 dolar seviyesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor

Piyasadaki bir diğer değerlendirme, Ethereum’un ana işlem aralığının altına inmesinin ardından belirleyici bir döneme girdiğini ortaya koyuyor. CryptoWZRD’ye göre ETH/USD günlük grafiğinde daha önce destek olarak izlenen 1.743 dolar seviyesi artık temel eşik haline geldi.

Ethereum 1.743 dolar seviyesini yeniden kazanır ve son kırılımı kısa süreli bir sapmaya çevirirse, fiyatın 2.400 dolar civarındaki aralık tepesine doğru toparlanması mümkün olabilir.

Analizde Ethereum’un yerleşik işlem bandının altına indikten sonra daha aşağıdaki destek bölgesinde denge bulduğu belirtildi. Piyasa yapısı analizinde sapma, fiyatın önemli bir seviyeyi kısa süreliğine kırdıktan sonra hızla yeniden önceki aralığa dönmesi anlamına geliyor. Bu tür hareketler, düşüşün süreceğini düşünerek pozisyon alan yatırımcıları ters yönde yakalayabiliyor.

Bu çerçevede 1.743 doların geri alınması, satıcıların kontrol kaybetmeye başladığına dair ilk işaret olarak görülüyor. Böyle bir senaryoda düşüş görünümü zayıflayabilir ve odağın yeniden 2.400 dolar çevresindeki üst banda kayması beklenebilir.

Öte yandan yükseliş beklentisi henüz doğrulanmış değil. Ethereum kaybettiği desteği geri alamazsa, son hareket daha geniş çaplı düşüş eğilimi içinde yeni bir aşağı yönlü dalga olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle piyasada gözler hem büyük cüzdanların atacağı adımlarda hem de 1.743 dolar seviyesinin yeniden aşılıp aşılamayacağında kalmayı sürdürüyor.