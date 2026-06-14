RLUSD’de 55,9 milyon dolarlık yakım öne çıktı! Haziranda perde arkasında neler yaşandı?

Ripple’ın stabilcoin takip verilerine göre RLUSD’de son yedi günde 55,9 milyon dolarlık yakım gerçekleşti. Aynı dönemde basılan tutar 8,8 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Haziran ayının ilk günlerinde daha hareketli bir tablo görülse de ayın ilerleyen bölümünde basım ve yakım temposunun belirgin biçimde yavaşladığı aktarıldı.

Haziran başındaki güçlü hareket zayıfladı

Ayın ilk gününde RLUSD tarafında 127,4 milyon dolarlık basım ve 12 milyon dolarlık yakım kaydedildi. Buna karşın sonraki günlerde yakım miktarı basımın üzerine çıktı. Son yedi günlük veriler, dolaşımdan çıkarılan RLUSD miktarının yeni ihraç edilen arzı geride bıraktığını gösterdi.

Mayıs ayındaki seviyelerle karşılaştırıldığında haziranın daha sakin geçtiği görülüyor. Buna rağmen ay boyunca RLUSD ile ilgili dikkat çeken bir dizi gelişme duyuruldu. Bu nedenle zincir üstü hareketlilikteki yavaşlamanın, ürünün kurumsal ve teknik genişleme adımlarını tamamen gölgelemediği anlaşılıyor.

Wormhole entegrasyonu erişim alanını genişletti

Haziranın başında RLUSD, Wormhole’un Native Token Transfers altyapısı üzerinden farklı ekosistemlerde kullanıma açıldı. Bu adım, varlığın birden fazla blokzincir ağı arasında yerel şekilde taşınmasına imkan tanıyor. Duyuruda sınır ötesi ödemeler, kurumsal giriş çıkış kanalları ve tokenizasyon kullanım alanlarının da destekleneceği belirtildi.

Mini sözlük: Native Token Transfers, bir tokenin farklı blokzincir ağları arasında sarılmış sürüm oluşturmadan yerel biçimde taşınmasını hedefleyen köprü yapısıdır. Wormhole ise farklı ağlar arasında veri ve varlık aktarımını sağlayan birlikte çalışabilirlik protokolü olarak bilinir.

Ripple, Mastercard’ın RLUSD ve XRP Ledger desteğinin, daha hızlı ve daha esnek mutabakat süreçlerini destekleyebilecek dijital varlıklara ve blokzincir altyapısına yönelik talebin arttığına işaret ettiğini belirtti.

Ripple’a göre bu entegrasyon, desteklenen ağlarda uyumlu ve dolar destekli likiditeye erişimi geliştiriciler ve kurumlar açısından genişletebilir. Şirket, RLUSD’nin özellikle zincir üstü finansal uygulamalar kuran taraflar için daha erişilebilir hale gelmesini bekliyor.

Mastercard ve Türkiye adımları öne çıktı

Haziran içinde ödeme devi Mastercard da düzenlemeye tabi stabilcoinlerle mutabakat desteği sunacağını açıkladı. Destek verilecek varlıklar arasında Ripple’ın RLUSD’si de yer aldı. Ripple, bu gelişmeyi dijital varlık kullanımında kurumsal ilginin güçlendiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirdi.

Şirket ayrıca dolar destekli stabilcoini RLUSD’nin Türkiye’deki kurumsal kullanıcılara üç yeni iş ortaklığı üzerinden açıldığını duyurdu. BiLira, Bitexen ve Bitlo ile kurulan iş birlikleriyle RLUSD’nin ülkedeki erişim alanı genişledi. Ripple, San Francisco merkezli blokzincir şirketi olarak ödeme altyapıları ve kurumsal dijital varlık çözümleriyle tanınıyor.

İTÜ ile araştırma iş birliği duyuruldu

Türkiye’deki ivmenin ardından Ripple, küresel University Blockchain Research Initiative kapsamındaki son ortağının İstanbul Teknik Üniversitesi olduğunu açıkladı. RLUSD ile finanse edilen bu ortaklık çerçevesinde ileri düzey araştırma projeleri ve lisansüstü burs programları desteklenecek.

Duyuruya göre İTÜ kampüsünde doğrudan bir XRP Ledger doğrulayıcısı da kurulacak. Böylece haziran ayında basım ve yakım verileri daha sakin bir görünüm sunsa da RLUSD tarafında teknik altyapı, ödeme sistemleri ve Türkiye odaklı kurumsal açılımlar gündemde kalmayı sürdürdü.