XRP’de 1,32 dolar desteği kırıldı! Zincir verileri hangi sinyali veriyor?

XRP, günlük grafikte aylar boyunca fiyatı dengede tutan 1,32 dolar desteğinin altına indi. Sert satışların ardından tüm önemli hareketli ortalamaların altına sarkan varlık, yaklaşık 1,15 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik görünüm kısa vadede zayıf kalırken, XRP Ledger üzerindeki bazı zincir içi veriler düşüşün sonuna yaklaşılıyor olabileceğine işaret ediyor.

Ödeme trafiği dikkat çekiyor

Fiyattaki geri çekilmeye rağmen XRP Ledger üzerindeki ödeme faaliyetinin yüksek seyretmesi, öne çıkan ilk gösterge olarak değerlendiriliyor. Son dönemde aktivitede bir miktar yavaşlama görülse de, önceki ayın büyük bölümünde günlük işlem sayısı 1 milyonun üzerinde kaldı. Bu tablo, ağ kullanımının fiyatla aynı ölçüde gerilemediğini ortaya koyuyor.

Piyasalarda benzer ayrışmaların, yerel dip bölgelerine yakın dönemlerde görülebildiği aktarılıyor. Fiyat zayıflarken ağdaki kullanımın görece güçlü kalması, satış baskısının spekülatif tarafta yoğunlaştığını düşündüren unsurlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği açık kaynaklı blokzincir ağıdır. Zincir içi veri ise bu ağ üzerinde gerçekleşen işlem sayısı, ödeme hacmi ve aktif kullanıcı gibi doğrudan ağdan alınan ölçümlerdir.

XRP Ledger üzerindeki işlem sayısının, fiyat düzeltmesine karşın önceki ayın büyük bölümünde günlük 1 milyonun üzerinde kalması, ağ kullanımının fiyatla birlikte aynı hızda zayıflamadığını gösteriyor.

Hacim ve aktif kullanıcı verileri öne çıktı

Olumlu görülen ikinci metrik ödeme hacmi oldu. Son bir ay içinde XRP ödeme hacminde birden fazla güçlü sıçrama görüldü ve bunlardan biri 1,5 milyar XRP eşiğini aştı. Düzeltmeye rağmen ödeme hacminin, önceki yatay seyir dönemlerine kıyasla daha yüksek kalması, ağda büyük ölçekli hareketlerin sürdüğüne işaret ediyor olabilir.

Üçüncü ve belki de en kritik gösterge ise aktif kullanıcı sayısı olarak öne çıkıyor. Son satış dalgası XRP Ledger katılımcılarında belirgin düşüşe yol açsa da, verinin tarihsel ortalamalara kıyasla hala yüksek olduğu görülüyor. Aktif kullanıcıların görece dayanıklı kalması, gerçek ağ kullanımının spekülatif işlemlerden daha dirençli seyrettiğini düşündürüyor.

Teknik eşikler yeniden izleniyor

Buna karşın daha güçlü bir trend dönüşünden söz edilebilmesi için XRP’nin önce 1,32 dolar bölgesini yeniden kazanması gerekiyor. Bu seviye, daha önce destek olarak çalışan ve şimdi yakından izlenen ilk teknik alan konumunda bulunuyor.

Alıcıların fiyatı bu bölgenin üzerine taşıması halinde, bir sonraki önemli hedef 200 günlük hareketli ortalamaya yakın olan 1,70 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu da mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 50’lik bir toparlanma ihtimaline karşılık geliyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için hem fiyatın hem de zincir içi verilerin birlikte destek vermesi gerekecek.