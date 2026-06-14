Scaramucci ve Novogratz, Bitcoin’in temmuz sonuna kadar 70 bin dolara dönebileceğini söyledi

SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci ile Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, All Things Markets programında Bitcoin’in Temmuz 2026 sonuna kadar 70 bin dolar eşiğini yeniden aşabileceğini belirtti. İki isim de fiyatlarda olası bir toparlanma için makroekonomik baskıları ve düzenleyici cephede sağlanabilecek netleşmeyi başlıca etkenler arasında gösterdi.

70 bin dolar beklentisinin dayanakları

Scaramucci, piyasadaki olumsuz havanın aşırıya kaçtığını savunarak sınırlı bir ek alımın bile Bitcoin’i yukarı taşıyabileceğini söyledi. Ona göre piyasadaki yorgunluk ve zayıf duyarlılık, yön değişimi için uygun bir zemin oluşturuyor.

Scaramucci, temmuz sonuna kadar 70 bin dolar seviyesinin yeniden görülebileceğini düşündüğünü, piyasadaki olumsuzluğun fazla derinleştiğini ve sınırlı alımların bile fiyatı bu eşiğin üzerine taşıyabileceğini dile getirdi.

Novogratz da benzer bir görüş paylaştı ancak bunun önemli ölçüde düzenleyici netliğe bağlı olduğunu vurguladı. Piyasada beklenen açıklığın sağlanması halinde yükseliş ihtimalinin güçleneceğini, aksi durumda görünümün zayıflayabileceğini ifade etti. Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı finansal hizmetler sunan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: Düzenleyici netlik, piyasadaki şirketlerin hangi kurallara tabi olduğunun yasa ve kurum kararlarıyla daha açık hale gelmesi anlamına gelir. Kripto piyasasında bu tür netlik, özellikle kurumsal yatırımcıların risk algısını doğrudan etkileyebilir.

Enflasyon ve borç tartışması

Novogratz, ABD’nin büyüyen mali açığı ve 40 trilyon dolara ulaşan borç yükünün, ekonomi yönetimini enflasyona daha fazla yaslanmaya zorlayabileceğini savundu. Bu tablonun Bitcoin gibi arzı sınırlı varlıkların öne çıkan anlatısını desteklediğini söyledi.

Novogratz, 40 trilyon dolarlık borcun ekonomik büyümeyle kolayca taşınamayacağını, bu nedenle enflasyonun borç yükünü eritmek için başvurulan araç haline gelebileceğini ve bunun sert varlıklara ilgiyi artırabileceğini aktardı.

Bununla birlikte Novogratz, bu yaklaşımın ciddi riskler taşıdığı uyarısında da bulundu. Kamu güveninin zedelenmesi halinde enflasyonun kontrol edilemeyecek seviyelere çıkabileceğini, bunun da yalnızca borçları değil serveti de aşındırabileceğini belirtti. Ona göre mevcut tablo, makroekonominin en hassas denge alanlarından birine işaret ediyor.

Washington temasları ve azalan iyimserlik

Novogratz, kriptoyla ilgili düzenleme sürecini ilerletmek için Washington’da yoğun temaslarda bulunduğunu anlattı. Bir gün içinde sekiz farklı senatör ve temsilciyle görüştüğünü, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi kanatta düzenlemeyi sonuçlandırma isteği gördüğünü aktardı. Buna karşın, kapsamlı yasa teklifinde çözülmesi gereken üç başlığın kaldığını söyledi.

Yine de önceki haftalara kıyasla daha temkinli konuştu. Üç hafta önce daha yüksek gördüğü başarı ihtimalini artık daha düşük değerlendirdiğini belirtti. Scaramucci ise yaz tatili arasından önce bir uzlaşma çıkmasına daha kuşkuyla yaklaştı; siyasi gerilimin muhalefetin bu süreçte destek vermesini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Saylor’ın işlemleri tartışma yarattı

Programın son bölümünde ikili, Strategy Başkanı Michael Saylor’ın önce sınırlı miktarda Bitcoin satıp kısa süre sonra 101 milyon dolarlık büyük bir alım yapmasını değerlendirdi. Novogratz’a göre Saylor burada şirketin yükümlülüklerini yönetmeye ve bilançodaki geleneksel dolar borcundan uzaklaşmaya çalıştı.

Novogratz, bu hamlenin piyasaya yanlış mesaj vermiş olabileceğini, ancak Saylor’ın Bitcoin’e olan inancının olağan fon yöneticilerinden ayrıldığını söyledi. Ona göre Saylor, hükümetlerin harcamaları sınırlamakta zorlanacağı görüşünden hareketle Bitcoin’in uzun vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğine içtenlikle inanıyor.