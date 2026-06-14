Solana’da 70 dolar eşiği öne çıktı! Kritik harekette sırada ne var?

Solana, 60 dolardaki güçlü talep bölgesinden aldığı tepkinin ardından yeniden önemli destek seviyelerini geri kazanmaya çalışıyor. Piyasada gözler hem 67 dolar çevresindeki teknik eşiğe hem de kısa vadede 70 dolar yakınındaki dirence çevrilmiş durumda. Analistlere göre bu bölgedeki fiyat davranışı, toparlanmanın güç kazanıp kazanmayacağı konusunda belirleyici olabilir.

67 dolar seviyesi kısa vadede öne çıktı

Daan Crypto Trades’in değerlendirmesine göre SOL/USDT paritesi, daha önce şubat ayının dip seviyesi olarak öne çıkan 67 doların üzerine yeniden yerleşmeye çalışıyor. Fiyatın kısa süre önce 60 dolar destek bölgesine kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımı, kısa vadeli piyasa yapısını kritik bir dönemece taşımış görünüyor.

Analizde 60 dolar seviyesi, Solana için haftalık görünümde son büyük destek alanı olarak gösterildi. Bu bölgede alıcıların devreye girerek düşüşü durdurduğu, buna karşılık 67 doların ise yön tayini açısından en yakın mücadele alanı haline geldiği aktarıldı.

67 doların yeniden kazanılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, Solana’da yerel piyasa yapısının yeniden alıcılar lehine dönmeye başladığına dair ilk işaretlerden biri olarak görülüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 79 dolar ve 95 dolar civarındaki daha yüksek haftalık dirençlerin yeniden test edilmesinin önü açılabilir. Ancak mevcut toparlanmanın henüz teyit edilmediği de özellikle vurgulanıyor. 67 dolar üzerinde ivme korunamazsa, son yükselişin zayıflaması ve 60 dolar desteğinin yeniden gündeme gelmesi ihtimali artabilir.

70 dolar ve FOMC toplantısı yakından izleniyor

Matthew Dixon’a göre SOL/USD dört saatlik grafikte fiyat, 70 dolar civarındaki kısa vadeli hedef bölgesine doğru ilerliyor. Bu seviyenin, yaklaşan FOMC toplantısıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle ayrıca önem kazandığı belirtiliyor. FOMC, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikası kararlarını açıklayan kurul olarak biliniyor.

Mini sözlük: FOMC, ABD Merkez Bankası Fed bünyesinde faiz ve bilanço gibi temel para politikası kararlarını alan komitedir. Piyasalar, bu toplantılardan çıkan mesajları riskli varlıkların yönü açısından yakından izler.

Dixon, Fed cephesinden daha sıkı para politikası mesajları gelmesinin, piyasaların daha yüksek faiz olasılığını fiyatlaması durumunda riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Grafikte Solana’nın 60 dolar bölgesinden toparlanarak birkaç Fibonacci seviyesinin üzerine çıktığı, fiyatın şimdi 68 ile 70 dolar aralığını test ettiği görülüyor.

Öte yandan RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden toparlandığı ve daha güçlü ivme alanına yaklaştığı ifade ediliyor. Buna rağmen analist, daha geniş çerçevede dip oluşumunun ekim ayı civarında şekillenebileceği görüşünü koruyor. Bu nedenle mevcut yükselişin, daha güçlü bir kırılma ve devam eden ivme görülmedikçe kısa vadeli bir rahatlama hareketi olarak kalabileceği değerlendiriliyor.

Şimdilik piyasada ana soru, Solana’nın 70 dolar bölgesine ulaşıp bu seviyeyi aşarak toparlanmasını derinleştirip derinleştiremeyeceği ya da FOMC kaynaklı makro baskının bu hareketi sınırlayıp sınırlamayacağı olarak öne çıkıyor.