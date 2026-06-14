Dogecoin, üç günlük grafikte gelen alım sinyalinin ardından %8 yükseldi

Dogecoin, üç günlük grafikte görülen teknik alım sinyalinin ardından yaklaşık %8 değer kazandı. Buna rağmen piyasanın odak noktası yalnızca kısa vadeli tepki hareketi değil. Analistler, DOGE fiyatının aynı zamanda 2021 zirvesinden bu yana sıkışan uzun vadeli bir formasyon içinde hareket ettiğini ve bu yapının daha büyük bir fiyat hamlesine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Kısa vadede teknik tepki öne çıktı

Analist Ali Charts’ın aktardığına göre TD Sequential göstergesi, Dogecoin’in üç günlük grafiğinde alım sinyali üretti. Bu sinyal, fiyatın 0,116 dolar bölgesinden 0,078 dolara kadar süren düşüşünün ardından ortaya çıktı. Göstergede görülen “9” sayımı, teknik analizde çoğu zaman mevcut eğilimin zayıflayabileceğine ve dönüş ihtimalinin artabileceğine işaret eden bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda fiyat hareketinin yorulup yorulmadığını ölçmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Göstergedeki belirli sayım dizileri, yükseliş ya da düşüş eğiliminin hız kesebileceğine dair sinyal verebilir; ancak tek başına kesin yön teyidi sayılmaz.

Grafikte bu sinyalin ardından Dogecoin’in 0,0878 dolar civarına toparlandığı görüldü. Yeni mumla birlikte başlayan “1” sayımı da göstergenin yeni bir döngüye geçtiğine işaret etti. Bu durum, kısa vadede bir toparlanma evresinin başlamış olabileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Ali Charts’ın değerlendirmesine göre üç günlük grafikte oluşan TD Sequential alım sinyali, Dogecoin’de süren aşağı yönlü baskının zayıflıyor olabileceğini gösterdi.

Bununla birlikte teknik göstergenin tek başına kalıcı yükselişi garanti etmediği vurgulanıyor. Piyasa katılımcıları, son tepki hareketinin devam edip etmeyeceğini anlamak için fiyatın daha yüksek direnç bölgelerini geri alıp alamayacağını izliyor.

Uzun vadeli formasyonda sıkışma sürüyor

Kısa vadeli hareketin yanında daha büyük resimde dikkat çeken unsur, Dogecoin’in uzun süredir geniş bir flama benzeri yapı içinde işlem görmesi oldu. Analist Trader Tardigrade, DOGE/USD üç aylık grafikte fiyatın yükselen destek çizgisi ile alçalan direnç çizgisi arasında sıkıştığını ve bunun klasik bir yükseliş flaması görünümü oluşturduğunu aktardı.

Analize göre bu yapı 2021 zirvesinden beri gelişiyor. Her yeni temasla işlem aralığı daralırken alt trend çizgisi fiyatı birkaç kez destekledi, üst trend çizgisi ise yükselişleri sınırladı. Bu tür uzun süreli sıkışmalar, teknik analizde çoğu zaman güçlü bir yön hareketi öncesinde izlenen yapılar arasında yer alıyor.

Trader Tardigrade’in paylaştığı analize göre DOGE/USD üç aylık grafikte yıllardır süren sıkışma, fiyatın önemli bir kırılma noktasına yaklaştığını gösteriyor.

Analistler, formasyonun yukarı yönlü kırılması halinde daha güçlü bir genişleme evresinin başlayabileceğini düşünüyor. Ancak bu senaryonun geçerli sayılabilmesi için Dogecoin’in flamanın üst sınırını net biçimde aşması ve bu bölgenin üzerinde tutunması gerekiyor.

Şimdilik piyasa, son yükselişin geçici bir tepki mi yoksa daha geniş çaplı bir dönüşün ilk adımı mı olduğunu izliyor. Dogecoin, internet kültürü etrafında büyüyen ve piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coinlerden biri olarak, teknik görünümü nedeniyle yeniden yakın takibe alınmış durumda.