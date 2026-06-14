DOGE’de 0,08759 dolar eşiği korunuyor! Sıradaki hareket ne anlatıyor?

Dogecoin yeniden piyasanın odağına girdi. Fiyatta son 24 saatte sınırlı bir gerileme görülse de DOGE yaklaşık 0,08759 dolar seviyesinde işlem görürken, yatırımcıların yakından izlediği 0,06 ile 0,08 dolar bandının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Teknik göstergelerdeki toparlanma sinyalleri ile ödeme tarafındaki yeni gelişmeler, varlığa yönelik ilgiyi artırmış görünüyor.

Kısa vadede teknik görünüm

Piyasada öne çıkan ilk başlıklardan biri, 3 günlük grafikte beliren TD Sequential alım sinyali oldu. Ali Charts tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre DOGE, bu sinyalin ardından yaklaşık %8 yükseldi ve 0,0878 dolar bölgesinde tepki verdi. Uzun süren düşüşün ardından gelen bu sinyal, kısa vadede satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketlerinde yorulma ve olası yön değişimini tespit etmeye çalışan teknik bir göstergedir. Genellikle art arda oluşan mum dizilimleri üzerinden değerlendirilir ve tek başına değil, destek ve direnç seviyeleriyle birlikte yorumlanır.

DOGE için ilk önemli eşik 0,092 doların geri alınması olarak görülüyor; bunun ardından 0,100 doların aşılması, hareketin yalnızca kısa süreli bir tepki olmaktan çıkıp daha güçlü bir toparlanmaya dönüşebileceğine işaret edebilir.

Grafiklerde öne çıkan seviyeler de netleşmiş durumda. Yakın destek 0,078 dolar olarak izlenirken, güncel tepki bölgesi 0,087 ile 0,092 dolar aralığında bulunuyor. Yukarı yönlü ilk direnç 0,100 dolar, sonraki dirençler ise 0,108 ve 0,116 dolar seviyelerinde yer alıyor. Buna karşılık fiyatın bu bölgede zayıflaması halinde 0,078 dolara doğru yeni bir test gündeme gelebilir.

Ana destek bölgesi korunuyor

Daha geniş zaman diliminde ise asıl kritik alan 0,06 ile 0,08 dolar bandı olmaya devam ediyor. Daan Crypto Trades, DOGE’nin geçmiş düşüş dönemlerinde bu bölgeye döndükten sonra tepki üretme eğilimi gösterdiğini aktardı. Bu nedenle mevcut fiyat yapısının rastgele oluşmadığı, tarihsel açıdan önem taşıyan bir destek alanı üzerinde şekillendiği değerlendiriliyor.

DOGE 0,078 ile 0,080 dolar aralığının üzerinde kaldığı sürece alıcıların daha geniş destek tabanını savunduğu söylenebilir. Ancak bu bandın aşağı kırılması durumunda 0,070 ve ardından 0,060 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Bu aşamada daha güçlü bir görünüm için fiyatın hem 0,078 dolar üzerinde daha yüksek dip oluşturması hem de 0,092 ile 0,100 dolar aralığını aşması gerekiyor.

Ödeme kullanımında yeni adım

Temel tarafta dikkat çeken gelişme ise MoonPay ile House of Doge iş birliği oldu. BSCN’nin aktardığına göre MoonPay Commerce üzerinden DOGE ile ödeme kabulü 6.000’den fazla küresel satıcıya açıldı. Bu yapı, işletmelerin yerel Dogecoin ödemelerini anlık mutabakatla kabul etmesine imkan tanıyor.

Mini sözlük: MoonPay, kullanıcıların kripto varlık alım satımı ve ödeme işlemleri yapmasına aracılık eden küresel bir finansal teknoloji şirketidir. House of Doge ise Dogecoin ekosisteminin kullanım alanlarını genişletmeye odaklanan girişimler arasında gösteriliyor.

Söz konusu genişleme, Dogecoin’in yalnızca fiyat hareketleriyle değil, günlük kullanım potansiyeliyle de öne çıkabileceği görüşünü destekliyor. Yine de bu tür benimsenme haberlerinin fiyat üzerinde anlık ve kesin bir etki yaratacağı yönünde bir garanti bulunmuyor.

Yukarıda izlenen hedefler

Coinvo Trading tarafından paylaşılan daha iddialı senaryoda, DOGE için 0,086 ile 0,088 dolar bölgesi bir taban alanı olarak değerlendiriliyor. Buna göre 0,078 ile 0,080 dolar desteği korunur ve fiyat 0,092 doların üzerine yerleşirse, önce 0,100, ardından 0,108 ve 0,116 dolar seviyeleri izlenebilir. Daha geniş projeksiyonda ise 0,180 ile 0,190 dolar bandı öne çıkıyor. Ancak bu hedefin daha gerçekçi hale gelmesi için DOGE’nin önce birikim yapısından çıkarak 0,116 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekecek.