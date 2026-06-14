Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

SEC onayının ardından SHIB, $0.000005 eşiğinin üzerinde tutunmaya çalıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC onayının ardından SHIB, $0.000005 eşiğinin üzerinde tutunmaya çalıştı.
  • 📈 Düzenlenmiş ETF sepetine giren $SHIB, BTC, ETH, SOL ve DOGE ile birlikte 15 token arasında yer aldı.
  • 🧭 Teknik görünümde $0.00000496 ile $0.00000504 aralığının üzerinde $0.00000680 seviyesine kadar sınırlı direnç bulunduğu aktarıldı.
  • 📝 Fonun aktif yönetilecek yapısı nedeniyle SHIB’in portföyde kalıcı değil, piyasa ivmesine bağlı şekilde tutulabileceği belirtildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Meme coin piyasasında kritik fiyat seviyeleri etrafındaki mücadele sürerken Shiba Inu fiyatı, psikolojik açıdan önemli görülen $0.000005 eşiğine yaklaştı ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık arayışına girdi. Hareketin arka planında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun verdiği yeni onay yer aldı.

İçindekiler
1 ETF onayı SHIB için yeni bir eşik oluşturdu
2 Teknik görünümde kritik bölge öne çıktı
3 Fon yapısı SHIB için kalıcı talep anlamına gelmeyebilir

ETF onayı SHIB için yeni bir eşik oluşturdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, geçen cuma T. Rowe Price Active Crypto ETF’nin piyasaya sürülmesine onay verdi. Karar, düzenlenmiş bir fon yapısı içinde SHIB tokenına yer verilmesi bakımından dikkat çekti. 1,8 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten T. Rowe Price, küresel yatırım yönetimi alanında öne çıkan kurumlardan biri olarak biliniyor.

T. Rowe Price Active Crypto ETF için verilen onayla birlikte SHIB, BTC, ETH, SOL ve DOGE’un da yer aldığı 15 tokenlık onaylı sepete dahil edildi.

Başvuru belgelerine göre fon, NYSE Arca’da işlem görecek. Dijital varlıkların saklama hizmetini ise Anchorage Digital Bank üstlenecek. SHIB’in düzenlenmiş bir yatırım ürünü içinde yer alması, tokenın kurumsal erişim açısından yeni bir eşiğe geldiğine işaret ediyor.

BaşlıkDetay
Fon adıT. Rowe Price Active Crypto ETF
İşlem göreceği piyasaNYSE Arca
Saklama kurumuAnchorage Digital Bank
Sepette yer alan örnek tokenlarSHIB, BTC, ETH, SOL, DOGE

Teknik görünümde kritik bölge öne çıktı

Piyasa verilerine dayanan teknik değerlendirmelerde, $0.00000496 ile $0.00000504 aralığının düşük direnç yoğunluğuna sahip bir bölge olduğu aktarılıyor. Buna göre bu bandın üzerinde, $0.00000680 seviyesine kadar belirgin satış duvarlarının sınırlı kaldığı belirtiliyor. Bu yapı, sınırlı bir sermaye girişi halinde fiyatın daha sert tepki verebilme ihtimalini gündeme getiriyor.

Mini sözlük: Volume Profile, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar işlem gerçekleştiğini gösteren bir piyasa aracıdır. Yükseliş uyumsuzluğu ise fiyat yeni dip yaparken bazı momentum göstergelerinin bunu teyit etmemesi durumunu anlatır ve satış baskısının zayıfladığı şeklinde yorumlanabilir.

Aynı değerlendirmede, göstergelerin aşırı satım bölgesine indiği ve yükseliş yönlü uyumsuzluk üretmeye başladığı kaydedildi. Fiyat yerel dip seviyesini yenilerken satış baskısının zayıfladığı, bunun da büyük alıcıların devreye girdiğine dair bir işaret olarak izlendiği öne sürüldü.

Mevcut görünümde günlük kapanışın $0.000005 bölgesinin üzerinde gerçekleşmesi halinde, ilk güçlü hedef olarak $0.00001344 seviyesi izlenebilir.

Fon yapısı SHIB için kalıcı talep anlamına gelmeyebilir

Bununla birlikte yeni ETF’nin yapısı, standart kripto fonlarından farklı özellikler taşıyor. Fon aktif olarak yönetiliyor ve 5 ila 15 kuralı çerçevesinde portföyde aynı anda 5 ile 15 varlık bulundurabiliyor. Bu nedenle yöneticiler, portföy dağılımını piyasa koşullarına göre dinamik biçimde değiştirebilecek.

Bu yapı, SHIB’in fonda kalıcı olarak tutulacağı anlamına gelmiyor. Aktarılan çerçeveye göre yöneticiler tokenı yalnızca güçlü piyasa ivmesinin görüldüğü dönemlerde model bazlı olarak portföye ekleyebilir, piyasa sakinleştiğinde ise pozisyonu tamamen kapatabilir.

Analizde, $0.000005 bölgesinin üzerinde gelecek bir günlük kapanışın fonun işlem algoritmalarını devreye sokabileceği ve bunun kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar üzerinde ek baskı yaratabileceği belirtildi. Böyle bir senaryoda ilk hedef olarak tarihi kontrol noktası niteliği taşıyan $0.00001344 seviyesi öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte %20,86 artsa da haftalık yakım %14,42 geriledi

T. Rowe Price’ın 15 kripto varlığa kadar yatırım yapabilecek ETF başvurusu için kural değişikliği onaylandı

SHIB’de 64 milyarlık hareket dikkat çekti! Kritik eşikte neler yaşandı?

Shiba Inu saatlik grafikte altın kesişim sinyali verdi, fiyat $0.00000573 direncine yöneldi

SHIB’de dikkat çeken veri geldi! Toparlanma neden hız kazanmadı?

Shiba Inu borsalardaki rezervi 80 trilyon token eşiğine geriledi

Bitcoin $60 binin altını test ettikten sonra $62 bin ile $63 bin aralığında dengelendi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı DOGE’de 0,08759 dolar eşiği korunuyor! Sıradaki hareket ne anlatıyor?
Bir Sonraki Yazı AVAX tüm zamanların en yüksek seviyesinden %95’ten fazla gerilerken analistler $3,50 ile $3,00 aralığını izliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

FED, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantıda faizi %3,5 ile %3,75 aralığında sabit bırakmaya hazırlanıyor
Ekonomi
AVAX tüm zamanların en yüksek seviyesinden %95’ten fazla gerilerken analistler $3,50 ile $3,00 aralığını izliyor
Avalanche (AVAX)
DOGE’de 0,08759 dolar eşiği korunuyor! Sıradaki hareket ne anlatıyor?
DOGECOIN (DOGE)
Dogecoin, üç günlük grafikte gelen alım sinyalinin ardından %8 yükseldi
DOGECOIN (DOGE)
Solana’da 70 dolar eşiği öne çıktı! Kritik harekette sırada ne var?
Solana (SOL)
Lost your password?