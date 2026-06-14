🚨 SEC onayının ardından SHIB, $0.000005 eşiğinin üzerinde tutunmaya çalıştı.

Meme coin piyasasında kritik fiyat seviyeleri etrafındaki mücadele sürerken Shiba Inu fiyatı, psikolojik açıdan önemli görülen $0.000005 eşiğine yaklaştı ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık arayışına girdi. Hareketin arka planında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun verdiği yeni onay yer aldı.

ETF onayı SHIB için yeni bir eşik oluşturdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, geçen cuma T. Rowe Price Active Crypto ETF’nin piyasaya sürülmesine onay verdi. Karar, düzenlenmiş bir fon yapısı içinde SHIB tokenına yer verilmesi bakımından dikkat çekti. 1,8 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten T. Rowe Price, küresel yatırım yönetimi alanında öne çıkan kurumlardan biri olarak biliniyor.

T. Rowe Price Active Crypto ETF için verilen onayla birlikte SHIB, BTC, ETH, SOL ve DOGE’un da yer aldığı 15 tokenlık onaylı sepete dahil edildi.

Başvuru belgelerine göre fon, NYSE Arca’da işlem görecek. Dijital varlıkların saklama hizmetini ise Anchorage Digital Bank üstlenecek. SHIB’in düzenlenmiş bir yatırım ürünü içinde yer alması, tokenın kurumsal erişim açısından yeni bir eşiğe geldiğine işaret ediyor.

Başlık Detay Fon adı T. Rowe Price Active Crypto ETF İşlem göreceği piyasa NYSE Arca Saklama kurumu Anchorage Digital Bank Sepette yer alan örnek tokenlar SHIB, BTC, ETH, SOL, DOGE

Teknik görünümde kritik bölge öne çıktı

Piyasa verilerine dayanan teknik değerlendirmelerde, $0.00000496 ile $0.00000504 aralığının düşük direnç yoğunluğuna sahip bir bölge olduğu aktarılıyor. Buna göre bu bandın üzerinde, $0.00000680 seviyesine kadar belirgin satış duvarlarının sınırlı kaldığı belirtiliyor. Bu yapı, sınırlı bir sermaye girişi halinde fiyatın daha sert tepki verebilme ihtimalini gündeme getiriyor.

Mini sözlük: Volume Profile, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar işlem gerçekleştiğini gösteren bir piyasa aracıdır. Yükseliş uyumsuzluğu ise fiyat yeni dip yaparken bazı momentum göstergelerinin bunu teyit etmemesi durumunu anlatır ve satış baskısının zayıfladığı şeklinde yorumlanabilir.

Aynı değerlendirmede, göstergelerin aşırı satım bölgesine indiği ve yükseliş yönlü uyumsuzluk üretmeye başladığı kaydedildi. Fiyat yerel dip seviyesini yenilerken satış baskısının zayıfladığı, bunun da büyük alıcıların devreye girdiğine dair bir işaret olarak izlendiği öne sürüldü.

Mevcut görünümde günlük kapanışın $0.000005 bölgesinin üzerinde gerçekleşmesi halinde, ilk güçlü hedef olarak $0.00001344 seviyesi izlenebilir.

Fon yapısı SHIB için kalıcı talep anlamına gelmeyebilir

Bununla birlikte yeni ETF’nin yapısı, standart kripto fonlarından farklı özellikler taşıyor. Fon aktif olarak yönetiliyor ve 5 ila 15 kuralı çerçevesinde portföyde aynı anda 5 ile 15 varlık bulundurabiliyor. Bu nedenle yöneticiler, portföy dağılımını piyasa koşullarına göre dinamik biçimde değiştirebilecek.

Bu yapı, SHIB’in fonda kalıcı olarak tutulacağı anlamına gelmiyor. Aktarılan çerçeveye göre yöneticiler tokenı yalnızca güçlü piyasa ivmesinin görüldüğü dönemlerde model bazlı olarak portföye ekleyebilir, piyasa sakinleştiğinde ise pozisyonu tamamen kapatabilir.

Analizde, $0.000005 bölgesinin üzerinde gelecek bir günlük kapanışın fonun işlem algoritmalarını devreye sokabileceği ve bunun kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar üzerinde ek baskı yaratabileceği belirtildi. Böyle bir senaryoda ilk hedef olarak tarihi kontrol noktası niteliği taşıyan $0.00001344 seviyesi öne çıkıyor.