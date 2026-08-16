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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.850 dolar desteğini korurken 2.000 dolar eşiğini zorluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 1.850 dolar desteğinin üzerinde kalarak 2.000 dolar eşiğine yaklaştı.
  • 📈 Analistler, 1.920 dolar direncinin aşılması halinde $ETH’de toparlanmanın hızlanabileceğini aktarıyor.
  • 👛 Günlük yeni Ethereum adresleri 8 Ağustos’taki 121.210 seviyesinden 212.560’a yükseldi.
  • 🌍 Bitcoin’deki zayıflama sürerken piyasalar Ethereum’un kritik seviyeleri savunup savunamayacağını izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, son satış baskısına rağmen 1.850 dolar çevresindeki kritik desteğin üzerinde tutunuyor. Alıcıların bu bölgede devrede kalması, kısa vadede fiyat yapısının bozulmadığına işaret ediyor. Piyasada odak noktası şimdi 1.920 dolar direncine çevrilmiş durumda.

İçindekiler
1 Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor
2 Ağ verileri kullanıcı katılımında artışa işaret ediyor
3 Piyasa görünümü temkinli iyimserliğini koruyor

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Kripto para analisti Ted, Ethereum’un 1.850 doların üzerinde kalmayı sürdürmesinin, alıcı ilgisinin devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Bu seviye, mevcut piyasa görünümünde önemli bir taban olarak izleniyor. Fiyat bu alanın üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü senaryonun masada kalabileceği değerlendiriliyor.

Analist Ted, Ethereum’un 1.850 dolar desteğini korumasının alıcıların piyasadan çekilmediğini gösterdiğini, bu yapının sürmesi halinde üst direnç bölgelerine yeni bir hareketin oluşabileceğini aktarıyor.

Kısa vadede ilk önemli direnç 1.920 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin güçlü hacimle aşılması halinde 2.000 doların üzeri yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 1.920 dolar yakınında yeniden zayıflama görülmesi ya da fiyatın 1.850 doların altına inmesi, olumlu görünümü zedeleyebilir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Destek1.850 dolarKorunursa alıcılar avantajını sürdürebilir
Direnç1.920 dolarAşılması halinde 2.000 dolar yeniden hedeflenebilir
Psikolojik eşik2.000 dolarYukarı yönlü ivmenin güçlendiğine işaret edebilir

Ağ verileri kullanıcı katılımında artışa işaret ediyor

Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre Ethereum ağında günlük oluşturulan adres sayısı belirgin şekilde yükseldi. 8 Ağustos’ta 121.210 olan adres sayısı, son veride 212.560’a çıktı. Bu artış, ağa yeni katılımın güçlendiğini ve kullanıcı etkinliğinin genişlediğini gösteriyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Ağdaki yeni adres artışı, DeFi uygulamaları ve diğer zincir üstü işlemlere yönelik ilginin büyüdüğüne dair bir sinyal olarak değerlendirilebiliyor.

Yeni Ethereum adreslerindeki yükseliş, ağ kullanımının yalnızca fiyat hareketine bağlı kalmadığını, kullanıcı tabanında da genişleme yaşandığını ortaya koyuyor.

Piyasa görünümü temkinli iyimserliğini koruyor

Ethereum’un son 24 saatte 1.878,05 dolardan işlem gördüğü, işlem hacminin 2,89 milyar dolar, piyasa değerinin ise 226,67 milyar dolar seviyesinde bulunduğu görülüyor. Fiyattaki görece dengeli seyre karşın teknik yapı ile ağ büyümesi verileri, piyasada toparlanma beklentisini canlı tutuyor.

Bununla birlikte piyasa görünümü henüz net biçimde yukarı dönmüş değil. Bitcoin’de görülen zayıflama, genel kripto para piyasasında temkinli bir hava yaratıyor. Bu nedenle yatırımcılar, işlem hacmi, sermaye girişleri ve fiyat hareketinin birlikte güçlenmesini izliyor.

Ethereum için bir sonraki yönün, 1.850 dolar desteğinin korunup korunamayacağı ve 1.920 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağıyla şekillenmesi bekleniyor. Bu iki seviye arasındaki mücadele, kısa vadeli fiyat görünümünde belirleyici olabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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