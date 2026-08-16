Ethereum 1.850 dolar desteğini korurken 2.000 dolar eşiğini zorluyor

Ethereum, son satış baskısına rağmen 1.850 dolar çevresindeki kritik desteğin üzerinde tutunuyor. Alıcıların bu bölgede devrede kalması, kısa vadede fiyat yapısının bozulmadığına işaret ediyor. Piyasada odak noktası şimdi 1.920 dolar direncine çevrilmiş durumda.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Kripto para analisti Ted, Ethereum’un 1.850 doların üzerinde kalmayı sürdürmesinin, alıcı ilgisinin devam ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Bu seviye, mevcut piyasa görünümünde önemli bir taban olarak izleniyor. Fiyat bu alanın üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü senaryonun masada kalabileceği değerlendiriliyor.

Analist Ted, Ethereum’un 1.850 dolar desteğini korumasının alıcıların piyasadan çekilmediğini gösterdiğini, bu yapının sürmesi halinde üst direnç bölgelerine yeni bir hareketin oluşabileceğini aktarıyor.

Kısa vadede ilk önemli direnç 1.920 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin güçlü hacimle aşılması halinde 2.000 doların üzeri yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 1.920 dolar yakınında yeniden zayıflama görülmesi ya da fiyatın 1.850 doların altına inmesi, olumlu görünümü zedeleyebilir.

Gösterge Seviye Anlamı Destek 1.850 dolar Korunursa alıcılar avantajını sürdürebilir Direnç 1.920 dolar Aşılması halinde 2.000 dolar yeniden hedeflenebilir Psikolojik eşik 2.000 dolar Yukarı yönlü ivmenin güçlendiğine işaret edebilir

Ağ verileri kullanıcı katılımında artışa işaret ediyor

Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre Ethereum ağında günlük oluşturulan adres sayısı belirgin şekilde yükseldi. 8 Ağustos’ta 121.210 olan adres sayısı, son veride 212.560’a çıktı. Bu artış, ağa yeni katılımın güçlendiğini ve kullanıcı etkinliğinin genişlediğini gösteriyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Ağdaki yeni adres artışı, DeFi uygulamaları ve diğer zincir üstü işlemlere yönelik ilginin büyüdüğüne dair bir sinyal olarak değerlendirilebiliyor.

Yeni Ethereum adreslerindeki yükseliş, ağ kullanımının yalnızca fiyat hareketine bağlı kalmadığını, kullanıcı tabanında da genişleme yaşandığını ortaya koyuyor.

Piyasa görünümü temkinli iyimserliğini koruyor

Ethereum’un son 24 saatte 1.878,05 dolardan işlem gördüğü, işlem hacminin 2,89 milyar dolar, piyasa değerinin ise 226,67 milyar dolar seviyesinde bulunduğu görülüyor. Fiyattaki görece dengeli seyre karşın teknik yapı ile ağ büyümesi verileri, piyasada toparlanma beklentisini canlı tutuyor.

Bununla birlikte piyasa görünümü henüz net biçimde yukarı dönmüş değil. Bitcoin’de görülen zayıflama, genel kripto para piyasasında temkinli bir hava yaratıyor. Bu nedenle yatırımcılar, işlem hacmi, sermaye girişleri ve fiyat hareketinin birlikte güçlenmesini izliyor.

Ethereum için bir sonraki yönün, 1.850 dolar desteğinin korunup korunamayacağı ve 1.920 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağıyla şekillenmesi bekleniyor. Bu iki seviye arasındaki mücadele, kısa vadeli fiyat görünümünde belirleyici olabilir.