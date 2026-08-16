CZ, spam token çılgınlığı sonrası cüzdanını tamamen kapatacak

Binance kurucusu Changpeng Zhao, kamuya açık cüzdanını tamamen bırakacağını açıkladı. BNB Chain üzerindeki adresinde biriken istenmeyen tokenleri temizleme girişimi, kısa sürede spekülatif bir alım dalgasına dönüştü. Süreçte neredeyse işlem görmeyen bir tokenin piyasa değeri 40 bin dolardan 30 milyon dolara çıktı.

Temizlik işlemi piyasayı hareketlendirdi

Günün erken saatlerinde Lookonchain analistleri, CZ’nin BNB Chain adresinden iki farklı üçüncü taraf projeye ait tokenlerden 4.444’er adet yaktığını tespit etti. Bazı yatırımcılar bu işlemi zincir üstünde verilmiş gizli bir mesaj gibi yorumladı. Yakılan varlıklardan birinin resmi olmayan bir kopya olması da bu ilgiyi durdurmadı.

Spekülatif işlemlerle birlikte fiilen sönük durumdaki tokenin fiyatı yüzde 30.000’in üzerinde yükseldi. Aynı dönemde Binance Alpha’da işlem gören meşru sürümün fiyatında kayda değer bir değişim görülmedi. Bu ayrışma, alımların projenin temellerinden çok CZ’nin hareketlerine bağlandığını ortaya koydu.

CZ, topluluğu attığı adımları gereğinden fazla anlam yükleyerek yorumlamamaya çağırdı; Trust Wallet uygulamasını test ettiğini ve BNB bakiyesini görebilmek için cüzdandaki gereksiz tokenleri kaldırmaya çalıştığını anlattı.

Lookonchain, zincir üstü verileri izleyen bir analiz hesabı olarak biliniyor. BNB Chain ise BNB ekosistemi içinde çalışan blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

SHIB dönemini hatırlatan psikoloji

Piyasadaki bu tepkinin arkasında, 2021’de Shiba Inu etrafında oluşan zincir üstü beklentilere benzer bir psikolojinin etkili olduğu değerlendiriliyor. O dönemde Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’e gönderilen SHIB tokenlerinin yakılması, arz tarafında tarihi bir kırılma yaratmış ve sert fiyat hareketlerini tetiklemişti.

CZ’nin durumunda ise bazı token geliştiricileri, adını kullanarak görünürlük kazanmak amacıyla cüzdanına istenmeyen varlıklar gönderdi. Böylece geçmişte yaşanan benzer bir hikayenin yeniden üretilebileceği beklentisi öne çıktı.

Cüzdan tamamen boşaltılacak

Changpeng Zhao, manuel olarak token yakmanın sorunu çözmediğini, tersine daha fazla görünürlük yarattığını kabul etti. Kendi ifadesiyle, yaktığı her varlığın ardından adrese daha fazla meme coin gönderildi. Blokzincirin şeffaf yapısı nedeniyle yaptığı her işlem yeni söylentileri besledi.

Zhao, ne kadar çok yakım yaparsa o kadar fazla meme coin gönderildiğini vurgulayarak bu mücadeleyi sürdürmenin anlamlı olmadığını kaydetti.

Bu nedenle Zhao, cüzdanı tamamen boşaltma kararı aldı. Adresteki meşru BNB varlıkları ve ilişkili tokenler, eğitim odaklı yardım girişimi Giggle Academy’ye bağışlanacak. Ardından bu adres artık kullanılmayacak ve fiilen klasik bir yakım adresine dönüşecek. Bundan sonra dolandırıcılık amacıyla gönderilecek varlıklar adreste kalıcı olarak kilitli kalacak.

Duyurunun ardından sert yükselen kopya tokenin grafiğinde yön hızla değişti. Satış baskısı artarken varlığın piyasa değeri 5,26 milyon dolara geriledi.