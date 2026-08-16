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SafePal, 39 bin 798 müşterinin sipariş verilerine izinsiz erişim olduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SafePal, 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 arasındaki siparişlerde veri ihlali tespit etti.
  • 📩 Yaklaşık 39 bin 798 müşterinin ad, adres ve iletişim bilgileri izinsiz erişime açıldı.
  • 🔐 SafePal, $SFP kullanıcılarının tohum ifadesi, özel anahtarı ve varlıklarının etkilenmediğini açıkladı.
  • ⚠️ Şirket, açığa çıkan sipariş verileri nedeniyle kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto cüzdan sağlayıcısı SafePal, belirli bir dönemde müşteri sipariş bilgilerinin izinsiz erişime açıldığı bir güvenlik olayı tespit ettiğini duyurdu. Şirket, sorunun sipariş takibi için kullanılan eklentideki bir doğrulama açığından kaynaklandığını bildirdi. SafePal, yazılım cüzdanları ve donanım cüzdanları sunan, özellikle kendi saklamalı yapı üzerine odaklanan bir kripto cüzdan platformu olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Etkilenen veri kapsamı netleşti
2 Cüzdan bilgileri ve varlıklar etkilenmedi
3 Kullanıcılara dikkat çağrısı yapıldı

Etkilenen veri kapsamı netleşti

SafePal, 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 arasında sipariş veren bazı müşterilere ait bilgilerin dışarıdan yetkisiz şekilde görüntülendiğini belirtti. Erişilen veriler arasında ad soyad, e posta adresi, teslimat adresi, telefon numarası ve satın alma ayrıntıları yer aldı. Şirket, olaydan yaklaşık 39 bin 798 müşterinin etkilendiğini açıkladı.

SafePal, güvenlik olayının kullanıcıların kurtarma ifadesini, özel anahtarlarını, cüzdan parolalarını, banka hesap bilgilerini veya ödeme kartı numaralarını kapsamadığını vurguladı.

Şirket, etkilenen tüm müşterilere e posta yoluyla ayrı ayrı bildirim gönderdiğini ve ilgili açığın kapatıldığını kaydetti. SafePal ayrıca ek güvenlik önlemlerinin devreye alındığını, sipariş ilerleme takibinde kullanılan eklentideki doğrulama kusurunun giderildiğini duyurdu.

Cüzdan bilgileri ve varlıklar etkilenmedi

SafePal, olayın tohum ifadeleri, özel anahtarlar, cüzdan parolaları ve diğer cüzdan kimlik bilgileriyle bağlantılı olmadığını belirtti. Şirkete göre donanım cüzdanları ve kripto varlıklar güvende kaldı. Bunun nedeni, soğuk depolama mimarisinin e ticaret sunucularından tamamen ayrılmış izole bir ortamda çalışması oldu.

Buna karşın açığa çıkan sipariş verilerinin dolandırıcılık amaçlı kimlik avı girişimlerinde kullanılabileceği uyarısı yapıldı. Şirket, saldırganların daha inandırıcı telefon aramaları, e postalar, kısa mesajlar, mektuplar, sahte para iadesi teklifleri, sahte ürün yazılımı güncelleme talepleri, düzmece müşteri destek mesajları veya zararlı internet siteleriyle kullanıcıları hedef alabileceğine dikkat çekti.

SafePal, hiçbir koşulda kullanıcılardan 12 veya 24 kelimelik kurtarma ifadesini, PIN kodunu ya da özel anahtarlarını istemeyeceğini bildirdi.

Kullanıcılara dikkat çağrısı yapıldı

Şirket, olay sırasında tohum ifade, özel anahtar veya cüzdan parolası sızmadığı için çoğu kullanıcının varlıklarını taşımak zorunda kalmayabileceğini aktardı. Ancak şüpheli bir mesaj, internet sitesi, telefon görüşmesi ya da mektup üzerinden kurtarma ifadesini veya özel anahtarını paylaşan kullanıcılar için riskin devam ettiği belirtildi.

SafePal, böyle bir durumda yeni bir cüzdan oluşturulmasını ve kalan varlıkların gecikmeden bu yeni cüzdana aktarılmasını önerdi. Şirketin değerlendirmesine göre asıl risk, teknik altyapıdan çok, ele geçirilen sipariş bilgilerinin sosyal mühendislik girişimlerini daha hedefli hale getirmesi olarak öne çıktı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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