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Zcash (ZEC)

ZEC’te 450 dolar desteği yeniden kritik hale geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ZEC'te 450 dolar desteği yeniden piyasanın ana eşiği oldu.
  • 📉 11 Ağustos 2026'da 465 doları gören $ZEC, sonrasında 474 ile 500 dolar arasında dalgalandı.
  • 📊 450 doların altı kırılırsa 411 ve ardından 394 dolar seviyesi izlenebilir.
  • 🧩 Zcash Labs, kurumsal entegrasyon ve altyapı desteği için bağımsız bir yapı olarak öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Zcash, temmuz başında günlük 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve ayın büyük bölümünde bu seviyenin üstünde kaldı. Temmuz 2026 kapanışındaki geri çekilme sırasında kısa süreliğine bu eşik altına inse de yeniden toparlandı. Şimdi aynı teknik seviye ZEC için yeniden belirleyici konuma geldi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 450 dolar öne çıkıyor
2 Zcash Labs duyuruldu

Teknik görünümde 450 dolar öne çıkıyor

Hafta içinde açıklanan makroekonomik veriler sonrası Zcash’te satış baskısı görüldü. ABD’de üretici fiyat endeksi temmuz 2026’da aylık bazda değişmedi. Dow Jones anketine katılan ekonomistler ise yüzde 0,2 artış bekliyordu. Bu veri, tüketici enflasyonunun da beklentilere paralel gelmesinin ardından açıklandı.

ZEC, 11 Ağustos 2026’da 465 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlandı. Fiyat o tarihten bu yana 474 ile 500 dolar aralığında dalgalanıyor. Piyasada odak noktası, bu sıkışmanın hangi yönde çözüleceğine çevrildi.

ZEC için bir sonraki önemli destek bölgesi 450 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunamaması halinde 411 dolar çevresinde daha derin bir destek alanı izlenebilir.

450 doların altına güçlü bir kırılım gelirse düşüşün derinleşebileceği ve fiyatın yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 394 dolardaki günlük 200 günlük hareketli ortalamaya yönelmesinin mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık 450 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, daha geniş toparlanma yapısının korunmasına yardımcı olabilir.

SeviyeÖnemi
500 dolarSon dönemde izlenen üst bant
450 dolarAna destek bölgesi
411 dolarİkinci destek alanı
394 dolarGünlük 200 günlük hareketli ortalama

Zcash Labs duyuruldu

Geçen hafta Zcash Labs’ın varlığı da kamuoyuna yansıdı. Kurum, Zcash ile ilgilenen şirketler ve kurumlar için teknik entegrasyon sorunlarına odaklanan bağımsız bir yapı olarak tanımlanıyor.

İlk aşamada Zcash blokzinciri entegrasyonu ve kurumsal destek hizmetleri önceliklendirilecek. Kurum ayrıca bağımsız altyapı servisleri işletmeyi ve Zcash’in pratik kullanım alanlarını genişletmeyi hedefleyen yeni projeleri desteklemeyi planlıyor.

Mini sözlük: Zcash Labs, Zcash ağına yönelik kurumsal teknik entegrasyon ve altyapı desteğine odaklanan bağımsız bir organizasyondur. Entegrasyon desteği, şirketlerin bir blokzinciri ağıyla ödeme, saklama veya altyapı düzeyinde uyumlu çalışmasını sağlayan teknik süreçleri kapsar.

Zcash Labs’ın ilk odağı, Zcash blokzinciri entegrasyonu ile şirket ve kurumlara destek sağlamak, bağımsız altyapı hizmetleri yürütmek ve yeni kullanım alanlarını büyütecek projeleri desteklemek olacak.

Fiyat tarafında kısa vadeli görünüm teknik seviyelere bağlı kalırken, ekosistem tarafında yeni kurumsal destek girişimlerinin gündeme gelmesi Zcash için ayrı bir başlık oluşturuyor. Yine de yakın vadede piyasanın temel izleği, 50 günlük ortalama ile 450 dolar desteğinin korunup korunamayacağı olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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