ZEC’te 450 dolar desteği yeniden kritik hale geldi

Zcash, temmuz başında günlük 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve ayın büyük bölümünde bu seviyenin üstünde kaldı. Temmuz 2026 kapanışındaki geri çekilme sırasında kısa süreliğine bu eşik altına inse de yeniden toparlandı. Şimdi aynı teknik seviye ZEC için yeniden belirleyici konuma geldi.

Teknik görünümde 450 dolar öne çıkıyor

Hafta içinde açıklanan makroekonomik veriler sonrası Zcash’te satış baskısı görüldü. ABD’de üretici fiyat endeksi temmuz 2026’da aylık bazda değişmedi. Dow Jones anketine katılan ekonomistler ise yüzde 0,2 artış bekliyordu. Bu veri, tüketici enflasyonunun da beklentilere paralel gelmesinin ardından açıklandı.

ZEC, 11 Ağustos 2026’da 465 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlandı. Fiyat o tarihten bu yana 474 ile 500 dolar aralığında dalgalanıyor. Piyasada odak noktası, bu sıkışmanın hangi yönde çözüleceğine çevrildi.

ZEC için bir sonraki önemli destek bölgesi 450 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunamaması halinde 411 dolar çevresinde daha derin bir destek alanı izlenebilir.

450 doların altına güçlü bir kırılım gelirse düşüşün derinleşebileceği ve fiyatın yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 394 dolardaki günlük 200 günlük hareketli ortalamaya yönelmesinin mümkün olabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık 450 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, daha geniş toparlanma yapısının korunmasına yardımcı olabilir.

Seviye Önemi 500 dolar Son dönemde izlenen üst bant 450 dolar Ana destek bölgesi 411 dolar İkinci destek alanı 394 dolar Günlük 200 günlük hareketli ortalama

Zcash Labs duyuruldu

Geçen hafta Zcash Labs’ın varlığı da kamuoyuna yansıdı. Kurum, Zcash ile ilgilenen şirketler ve kurumlar için teknik entegrasyon sorunlarına odaklanan bağımsız bir yapı olarak tanımlanıyor.

İlk aşamada Zcash blokzinciri entegrasyonu ve kurumsal destek hizmetleri önceliklendirilecek. Kurum ayrıca bağımsız altyapı servisleri işletmeyi ve Zcash’in pratik kullanım alanlarını genişletmeyi hedefleyen yeni projeleri desteklemeyi planlıyor.

Mini sözlük: Zcash Labs, Zcash ağına yönelik kurumsal teknik entegrasyon ve altyapı desteğine odaklanan bağımsız bir organizasyondur. Entegrasyon desteği, şirketlerin bir blokzinciri ağıyla ödeme, saklama veya altyapı düzeyinde uyumlu çalışmasını sağlayan teknik süreçleri kapsar.

Zcash Labs’ın ilk odağı, Zcash blokzinciri entegrasyonu ile şirket ve kurumlara destek sağlamak, bağımsız altyapı hizmetleri yürütmek ve yeni kullanım alanlarını büyütecek projeleri desteklemek olacak.

Fiyat tarafında kısa vadeli görünüm teknik seviyelere bağlı kalırken, ekosistem tarafında yeni kurumsal destek girişimlerinin gündeme gelmesi Zcash için ayrı bir başlık oluşturuyor. Yine de yakın vadede piyasanın temel izleği, 50 günlük ortalama ile 450 dolar desteğinin korunup korunamayacağı olacak.