ZEC, Ironwood güncellemesi öncesi 680 ila 750 dolar direncine odaklandı

Zcash ağı, 28 Temmuz’da 3.428.143 numaralı blokta devreye alınması planlanan Ironwood güncellemesine hazırlanıyor. NU6.3 olarak da anılan bu değişiklik, kritik bir güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından mevcut Orchard korumalı havuzunu devreden çıkararak düzeltilmiş devre yapısına sahip yeni bir havuzu kullanıma sokmayı amaçlıyor. Bu adımın, ağ güvenliğini güçlendirmesi ve söz konusu açığın daha önce kullanılıp kullanılmadığının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ZEC grafiğinde kısa vadeli sıkışma öne çıktı

Analist Crypto With Gopal, ZEC’in bir saatlik grafiğinde düşen kama formasyonu oluştuğunu belirtiyor. Analize göre yapı, 477 dolar destek bölgesi çevresinde gelişiyor. Bu görünüm, satıcı baskısının zayıfladığına ve alıcıların alt trend çizgisini koruduğuna işaret ediyor.

Crypto With Gopal, satıcıların ivme kaybettiğini, alıcıların ise alt trend çizgisini savunmayı sürdürdüğünü vurguluyor.

Bu teknik görünüm, fiyatın daralan bir bant içinde sıkıştığını gösterse de yukarı yönlü kırılım henüz doğrulanmış değil. Kısa vadede daha güçlü bir toparlanmadan söz edilebilmesi için ZEC’in kama formasyonunun üst bandını aşması ve bu hareketin artan işlem hacmiyle desteklenmesi gerekiyor.

Buna karşılık alt trend çizgisinin kaybedilmesi, kısa vadeli olumlu senaryoyu zayıflatabilir ve yeni bir satış dalgasını gündeme getirebilir.

680 ila 750 dolar aralığı ana eşik olarak izleniyor

Daha geniş zaman dilimindeki teknik değerlendirmede analist 0xVertix, 680 ila 750 dolar aralığını güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkarıyor. Analist, ZEC’in makro dip seviyelerden toparlanmasının ardından daha yüksek dipler oluşturduğunu ve bunun piyasa yapısında iyileşmeye işaret ettiğini savunuyor.

0xVertix, fiyatın daha yüksek dipler üretmeyi sürdürdüğünü ve bunun alıcıların kontrolü koruduğunu gösterdiğini aktarıyor.

Bununla birlikte 680 ila 750 dolar bandı daha önce de yükseliş denemelerini sınırlayan bir alan olarak öne çıktı. Bu nedenle piyasanın yukarı yönlü devam edip etmeyeceğini izleyenler için söz konusu bölge kritik önem taşıyor.

Seviye Anlamı 477 dolar Kısa vadeli destek bölgesi 680 ila 750 dolar Ana direnç bölgesi 1.300 ila 1.400 dolar Olumlu koşullarda öne çıkan teknik projeksiyon

Haftalık kapanışın bu bandın üzerinde gerçekleşmesi, gün içi kısa süreli bir yükselişe kıyasla daha güçlü teknik teyit sayılabilir. Direnç bölgesinin daha sonra destek alanına dönüşmesi halinde, tarihsel olarak fiyatın önündeki engeller azalabilir. Analist, elverişli piyasa koşullarında bunun 1.300 ila 1.400 dolar bölgesine uzanan bir alan açabileceğini öngörüyor. Ancak bu görünüm, kesin hedef değil teknik projeksiyon niteliği taşıyor.

Göstergelerde net teyit henüz oluşmadı

Bireysel analistlerin dikkat çektiği olumlu formasyonlara karşın, daha geniş teknik tablo halen kararsız görünüyor. TradingView’in ZECUSDT için sunduğu teknik özet, genel görünümü nötr olarak gösterdi. Osilatörler ve hareketli ortalamalar için de aynı değerlendirme yer aldı.

Ancak ilgili görünümde RSI, MACD, ADX ve Stokastik RSI gibi göstergelerin tekil değerleri ile hareketli ortalama ve pivot seviyelerinin ayrıntıları boş kaldı. Bu nedenle özet puanın pratik değeri sınırlı kaldı; mevcut veri seti tek başına momentuma dair güçlü bir yön sinyali vermiyor.

Kısa vadeli destek ve direnç noktalarının hassas biçimde belirlenememesi de bu belirsizliği artırıyor. Bu nedenle grafikteki düşen kama ve 680 ila 750 dolar aralığı, şimdilik teyit edilmiş sinyallerden çok izlenmesi gereken teknik bölgeler olarak değerlendiriliyor.

ZEC’in 750 dolara yönelip yönelmeyeceği konusunda ilk sınav, bir saatlik grafikteki kama direncinin aşılması olacak. Sonrasında 680 ila 750 dolar bandının kalıcı biçimde geçilmesi gerekecek. Ironwood güncellemesine yaklaşılırken teknik sinyaller ile ağ tarafındaki gelişmelerin piyasa algısını birlikte etkilemesi bekleniyor.