Zcash, NU7 yükseltmesinin kapsamı için 25 Ağustos’ta oylama başlatacak

Zcash topluluğu, son yılların en önemli yönetişim süreçlerinden biri olarak görülen NU7 ağ yükseltmesinin kapsamını belirlemek için 25 Ağustos’ta oylamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 18 gün sürecek oylama, protokol düzeyindeki bir dizi kararın netleşmesini sağlayacak. Sürecin geçerli sayılması için en az 1.000.000 ZEC’in oylamaya katılması gerekiyor.

Yeni oylama mekanizması devreye alınıyor

Oylama, Valar Group ile Project Tachyon koordinasyonunda geliştirilen Tokenholder Voting Chain üzerinden yürütülecek. Bu sistem, Zcash’in önceki yönetişim mekanizmasının yerini alacak. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve işlemlerde korumalı adres yapısıyla öne çıkıyor.

Yeni altyapı, en az 10 doğrulayıcıdan oluşan dağıtık bir seçim otoritesine dayanıyor. Oy sayımının ortaya çıkarılabilmesi için doğrulayıcı setinin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Bu yapı, oyların güvenli biçimde toplanması ve sonucun birlikte doğrulanması amacıyla tasarlandı.

Mini sözlük: Tokenholder Voting Chain, token sahiplerinin zincir üstü veya zincir bağlantılı bir sistem üzerinden oy kullanmasını sağlayan özel oylama altyapısını ifade ediyor. Doğrulayıcılar ise işlemleri ve bu tür yönetişim kayıtlarını birlikte onaylayan ağ katılımcılarından oluşuyor.

Zcash topluluğu, NU7 yükseltmesinin kapsamını belirleyecek oylamada ağın geleceğini etkileyebilecek birden fazla protokol kararını değerlendirecek.

Katılım koşulları ve takvim netleşti

Oylamaya katılmak isteyen kullanıcıların, 24 Ağustos saat 19.00 UTC’de alınacak blokzincir görüntüsü sırasında Ironwood üzerinde harcanabilir korumalı ZEC bulundurması gerekiyor. Bu tarihten sonra fonlar serbestçe taşınabilecek. Oylama ise 12 Eylül’e kadar açık kalacak.

Topluluk, geleneksel yarılanma modelinin yerine Network Sustainability Mechanism kapsamında daha yumuşak bir ihraç eğrisine geçilip geçilmeyeceğine karar verecek. Ayrıca işlem ücreti yeniden ihraç sürecinin ne zaman başlayacağı, eski Sprout işlem formatının kullanımdan kaldırılıp kaldırılmayacağı, blok süresinin 75 saniyeden 25 saniyeye indirilip indirilmeyeceği ve bazı özellikler zamanında tamamlanmazsa NU7 takviminin ne kadar hızlı ilerleyeceği de oylamada yer alacak.

Başlık Mevcut durum Oylamadaki seçenek Blok süresi 75 saniye 25 saniyeye düşürülmesi Arz modeli Geleneksel yarılanma NSM ile daha yumuşak ihraç eğrisi Sprout formatı Eski işlem formatı aktif Kullanımdan kaldırılması

1 milyon ZEC eşiği dikkat çekiyor

Yönetişim açısından en dikkat çekici başlıklardan biri, 1 milyon ZEC’lik katılım eşiği olarak öne çıkıyor. Bu seviyeye ulaşılması, uzun vadeli yatırımcıların sürece güçlü biçimde dahil olduğunu gösterebilir. Aynı zamanda ileride alınacak protokol kararlarının meşruiyetini de destekleyebilir.

Sonucun geçerli kabul edilmesi için en az 1.000.000 ZEC’in oylama sürecine katılması gerekiyor.

Piyasada teknik görünüm güç kazandı

ZEC tarafında teknik görünüm de son dönemde iyileşti. Varlık, 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor. 200 günlük hareketli ortalama ise mevcut fiyatın altında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

ZEC kısa süre önce psikolojik açıdan önemli görülen 500 dolar seviyesinin üzerine döndü ve yakın destek bölgesinin üzerinde dengeleniyor. Göreceli güç endeksi yaklaşık 54 seviyesine toparlandı. Bu görünüm, aşırı alım işaretinden çok dengeli bir momentuma işaret ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların oluşturduğu destek korunursa, piyasada bu yazın başlarında görülen son tepe seviyelerine yeniden yönelim izlenebilir.