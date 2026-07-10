🚨 Zcash, Ironwood güncellemesini 28 Temmuz'da ana ağa alacağını açıkladı.

Zcash geliştiricileri, Ironwood güncellemesinin ana ağ etkinleştirme yüksekliğini 3.428.143 olarak belirledi. Buna göre güncellemenin 28 Temmuz’da ABD doğu saatiyle 08.00 civarında devreye girmesi planlanıyor. Karar, haziranda duyurulan takvimin ardından ağdaki mevcut Orchard havuzunun kapatılmasını ve yeni bir özel havuzun devreye alınmasını içeriyor.

Orchard havuzu kapatılıyor

Ironwood ile birlikte mevcut Orchard havuzu yeni işlemlere kapatılacak ve bu havuza yeni faaliyet girişi engellenecek. Sistemdeki fonların Orchard’dan çıkıp Ironwood kapsamındaki yeni havuza geçebilmesi için bir muhasebe kontrol noktasından geçmesi gerekecek. Bu yapının, Orchard kaynaklı açıktan yararlanılarak sahte ZEC üretilip üretilmediğine dair teknik kanıt ortaya koyabileceği değerlendiriliyor.

Zcash çekirdek geliştiricisi Sean Bowe, Ironwood ana ağ etkinleştirme yüksekliğinin belirlendiğini ve büyük kuruluşların 3.428.143 yüksekliğinde NU6.3 aktivasyonuna bağlı kaldığını açıkladı.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor. Ağdaki Orchard havuzu ise korumalı işlemler için kullanılan yapılardan biri konumunda bulunuyor.

Erteleme tartışması sonrası tarih netleşti

Shielded Labs daha önce Ironwood güncellemesinin ertelenmesini gündeme getirmişti. Kuruluş, borsalar, madencilik havuzları ve cüzdan sağlayıcıları gibi ekosistem katılımcılarının temmuz sonundaki bir ana ağ geçişine sistemlerini hazırlamak için yeterli süre bulamayabileceği uyarısında bulunmuştu. Son açıklama, güncellemenin 21 Temmuz olarak öne çıkan önceki hedeften bir hafta sonra ilerleyeceğini ortaya koydu.

Shielded Labs, kullanıcılar mevcut Orchard havuzundan yeni havuza fon taşırken varsayımsal bir sahte üretim girişiminin ya bu fonları hareket ettirip varlığını açığa çıkarma ya da geride bırakıp ileride taşıyamama riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguluyor.

Hazirandaki değerlendirmede Shielded Labs, Ironwood’un Orchard açığının geçmişte istismar edilip edilmediğine dair izler sunabileceğini belirtmişti. Bu nedenle geçiş süreci yalnızca teknik bir yükseltme değil, aynı zamanda arz bütünlüğünü sınayan bir kontrol mekanizması olarak da görülüyor.

Arzda yüzde 80 eşiği aşıldı

Zcash bu hafta para arzı açısından önemli bir eşiği de geride bıraktı. Ağın azami 21 milyon ZEC’lik toplam arzının yüzde 80’inden fazlası dolaşıma girdi. ruZCASH tarafından pazartesi günü paylaşılan verilere göre toplam arz 16.806.723 ZEC seviyesine ulaştı.

Metrik Değer Azami ZEC arzı 21.000.000 Dolaşımdaki arz 16.806.723 ZEC Dolaşıma giren oran %80’in üzeri

Güncelleme takviminin netleşmesiyle birlikte gözler şimdi borsalar, cüzdan hizmetleri ve madencilik altyapılarının 28 Temmuz’daki geçişe nasıl hazırlanacağına çevrildi. Ironwood’un devreye alınması, hem Orchard havuzundan çıkışların izlenmesi hem de ZEC arzına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi açısından yakından takip edilecek.