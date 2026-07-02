ZEC 24 saatte %3,22 yükseldi, analistler $428 direncinin kırılmasını izliyor

Zcash fiyatı, son düşüşün ardından kritik bir destek bölgesinde tutunarak kısa vadede toparlanma işaretleri verdi. ZEC, haber yazımı sırasında 411.72 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte %3,22 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 965.04 milyon dolar, piyasa değeri ise 6.92 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor

1 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto para analisti More Crypto Online, mevcut fiyat bölgesinin destek alanı olarak çalıştığını ve buranın Elliott Dalga analizinde toparlanma hareketinin C dalgası için başlangıç noktası olabileceğini belirtiyor. More Crypto Online, kripto para piyasasında teknik analiz odaklı içerikleriyle bilinen bir analiz hesabı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. C dalgası ise genellikle düzeltme sonrası tamamlayıcı hareketlerden biri olarak izlenir.

Analiste göre ZEC için ilk önemli direnç 428 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine çıkması halinde alıcıların güç kazanması ve daha belirgin bir yukarı hareketin gündeme gelmesi mümkün olabilir. Buna karşılık 428 dolar aşılamazsa ZEC’in mevcut bant içinde dalgalanmaya devam etmesi beklenebilir.

More Crypto Online, mevcut destek bölgesinin korunmasının toparlanma senaryosu açısından en kritik unsur olduğunu, alıcıların bu alanı savunmayı sürdürmesi halinde iyileşme ihtimalinin canlı kalacağını vurguluyor.

Bollinger bantları ve MACD göstergesi ne söylüyor

Teknik göstergeler, fiyatın son gerilemenin ardından denge arayışına girdiğine işaret ediyor. ZEC, 436.92 dolardaki orta Bollinger bandının altında kalırken 361.92 dolardaki alt bandın üzerinde seyrediyor. Üst Bollinger bandı ise 511.92 dolar seviyesinde yer alıyor.

Fiyatın alt bandın üzerinde kalması, şimdilik güçlü bir satış baskısı oluşmadığını gösteriyor. Bu tabloda alıcılar açısından en önemli eşik 436.92 dolardaki orta bandın yeniden kazanılması olarak görülüyor. 361.92 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde ise satış baskısının artması ve toparlanmanın zayıflaması riski öne çıkabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 411.72 dolar İlk direnç 428 dolar Orta Bollinger bandı 436.92 dolar Alt Bollinger bandı destek 361.92 dolar Üst Bollinger bandı 511.92 dolar

MACD tarafında da zayıf fakat iyileşen bir görünüm dikkat çekiyor. MACD çizgisi eksi 23.54, sinyal çizgisi ise eksi 22.35 seviyesinde bulunuyor. Histogramın eksi 1.19 seviyesinde olması, henüz pozitif kesişim oluşmadığını gösterse de iki çizgi arasındaki farkın daralması alım baskısının kademeli biçimde güçlendiğine işaret edebilir.

MACD göstergesinde henüz net bir pozitif kesişim görülmüyor, ancak çizgiler arasındaki daralma momentumun kademeli olarak toparlanabileceğine işaret ediyor.

İzlenen seviyeler

Önümüzdeki işlem dönemlerinde piyasanın odağında iki ana seviye olacak. İlk olarak 428 dolar direncinin aşılması, ardından 436.92 dolardaki orta Bollinger bandının geri alınması izlenecek. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde bir sonraki direnç alanlarına doğru hareket alanı genişleyebilir.

Buna karşılık 361.92 dolar desteği yeniden baskı altına girerse toparlanma senaryosu zayıflayabilir. Bu nedenle kısa vadeli yön açısından destek bölgesinin korunup korunamayacağı, Zcash fiyatlamasında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.