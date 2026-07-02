Kayıt Banner
Zcash (ZEC)

ZEC 24 saatte %3,22 yükseldi, analistler $428 direncinin kırılmasını izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash 411.72 dolara yükseldi ve son 24 saatte %3,22 değer kazandı.
  • 📈 Analistler, $ZEC için 428 dolar direncinin aşılmasının toparlanmayı güçlendirebileceğini düşünüyor.
  • 📊 436.92 dolardaki orta Bollinger bandı kısa vadede kritik eşik olarak izleniyor.
  • 🧭 361.92 dolar desteği korunursa toparlanma umudu sürebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Zcash fiyatı, son düşüşün ardından kritik bir destek bölgesinde tutunarak kısa vadede toparlanma işaretleri verdi. ZEC, haber yazımı sırasında 411.72 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte %3,22 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 965.04 milyon dolar, piyasa değeri ise 6.92 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor
2 Bollinger bantları ve MACD göstergesi ne söylüyor
3 İzlenen seviyeler

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor

1 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto para analisti More Crypto Online, mevcut fiyat bölgesinin destek alanı olarak çalıştığını ve buranın Elliott Dalga analizinde toparlanma hareketinin C dalgası için başlangıç noktası olabileceğini belirtiyor. More Crypto Online, kripto para piyasasında teknik analiz odaklı içerikleriyle bilinen bir analiz hesabı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. C dalgası ise genellikle düzeltme sonrası tamamlayıcı hareketlerden biri olarak izlenir.

Analiste göre ZEC için ilk önemli direnç 428 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine çıkması halinde alıcıların güç kazanması ve daha belirgin bir yukarı hareketin gündeme gelmesi mümkün olabilir. Buna karşılık 428 dolar aşılamazsa ZEC’in mevcut bant içinde dalgalanmaya devam etmesi beklenebilir.

More Crypto Online, mevcut destek bölgesinin korunmasının toparlanma senaryosu açısından en kritik unsur olduğunu, alıcıların bu alanı savunmayı sürdürmesi halinde iyileşme ihtimalinin canlı kalacağını vurguluyor.

Bollinger bantları ve MACD göstergesi ne söylüyor

Teknik göstergeler, fiyatın son gerilemenin ardından denge arayışına girdiğine işaret ediyor. ZEC, 436.92 dolardaki orta Bollinger bandının altında kalırken 361.92 dolardaki alt bandın üzerinde seyrediyor. Üst Bollinger bandı ise 511.92 dolar seviyesinde yer alıyor.

Fiyatın alt bandın üzerinde kalması, şimdilik güçlü bir satış baskısı oluşmadığını gösteriyor. Bu tabloda alıcılar açısından en önemli eşik 436.92 dolardaki orta bandın yeniden kazanılması olarak görülüyor. 361.92 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde ise satış baskısının artması ve toparlanmanın zayıflaması riski öne çıkabilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat411.72 dolar
İlk direnç428 dolar
Orta Bollinger bandı436.92 dolar
Alt Bollinger bandı destek361.92 dolar
Üst Bollinger bandı511.92 dolar

MACD tarafında da zayıf fakat iyileşen bir görünüm dikkat çekiyor. MACD çizgisi eksi 23.54, sinyal çizgisi ise eksi 22.35 seviyesinde bulunuyor. Histogramın eksi 1.19 seviyesinde olması, henüz pozitif kesişim oluşmadığını gösterse de iki çizgi arasındaki farkın daralması alım baskısının kademeli biçimde güçlendiğine işaret edebilir.

MACD göstergesinde henüz net bir pozitif kesişim görülmüyor, ancak çizgiler arasındaki daralma momentumun kademeli olarak toparlanabileceğine işaret ediyor.

İzlenen seviyeler

Önümüzdeki işlem dönemlerinde piyasanın odağında iki ana seviye olacak. İlk olarak 428 dolar direncinin aşılması, ardından 436.92 dolardaki orta Bollinger bandının geri alınması izlenecek. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde bir sonraki direnç alanlarına doğru hareket alanı genişleyebilir.

Buna karşılık 361.92 dolar desteği yeniden baskı altına girerse toparlanma senaryosu zayıflayabilir. Bu nedenle kısa vadeli yön açısından destek bölgesinin korunup korunamayacağı, Zcash fiyatlamasında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Zcash 520 ile 550 dolar direncini yine aşamadı, 300 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi

Zcash cephesinde dikkat çeken sıkışma sinyali! Piyasa hangi detayı izliyor?

Zcash 2025 zirvesindeki 800 dolara kıyasla 444 dolar civarında işlem görürken 350 dolar desteğini korudu

Zcash cephesinde kritik güncelleme hazırlığı! Ironwood öncesi hangi detaylar öne çıkıyor?

Zcash 18 Haziran 2026’da $454’e geriledi, kısa vadede $430 desteği ve $500 direnci öne çıktı

StarkWare CEO’su Ben Sasson, kripto sektöründe tarihinin en ağır daralmasının yaşandığını açıkladı

Zcash geliştiricileri, AI destekli güvenlik incelemesinde protokolde yeni ciddi hata bulunmadığını açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı XRP 19 ayın en düşük seviyesi olan $1.01’in ardından $1 desteğinde tutunarak $1.51 direncini izliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP 19 ayın en düşük seviyesi olan $1.01’in ardından $1 desteğinde tutunarak $1.51 direncini izliyor
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 64.850 dolar eşiğine yaklaşırken Hyperliquid verileri kısa pozisyonlarda sıkışma riskinin arttığını gösteriyor
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana için aylık alım sinyali oluştu, BTC $59,947 seviyesinde işlem görüyor
BITCOIN (BTC)
LINK 4 günde 512 bin tokenluk alımla öne çıktı! Sıradaki eşiklerde neler yaşanacak?
CHAINLINK (LINK)
Dogecoin $0,073 seviyesinde tutunurken, analistler $0,06 desteğini kritik eşik olarak izliyor
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?