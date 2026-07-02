XRP 19 ayın en düşük seviyesi olan $1.01’in ardından $1 desteğinde tutunarak $1.51 direncini izliyor

XRP, kritik $1 desteğinin hemen üzerinde baskı altında kalmayı sürdürürken, ağ verilerindeki canlanma ve yatırımcı duyarlılığındaki iyileşme piyasada yeniden ilgi oluştuğuna işaret ediyor. Fiyatın son dönemde $1.00 ile $1.05 aralığında sıkışması, bazı yatırımcılar tarafından birikim bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Fiyat baskısı sürerken ağ aktivitesi hızlandı

XRP, son 24 saatte %1.74 yükselerek $1.05 seviyesinde işlem gördü. Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi $1.6 milyar, piyasa değeri ise $65.42 milyar olarak kaydedildi. Buna karşın fiyat, kısa vadede hala zayıf bir görünüm sergiliyor.

Santiment verilerine göre XRP, 19 ayın en düşük seviyesi olan $1.01’i gördükten sonra yaklaşık $1.04 civarında dengelendi. Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

XRP Ledger üzerinde tek günde 4.941 yeni cüzdan oluşturuldu ve bu veri, ağın son üç aydan uzun sürede gördüğü en güçlü büyümeye işaret etti.

Aynı gün içinde 4.941 yeni cüzdanın açılması, XRP Ledger ağında üç ayı aşkın sürenin en güçlü büyümesi olarak öne çıktı. Bu artışın doğrudan alım baskısına dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Sosyal verilerde de daha olumlu bir tablo görülüyor. Yatırımcı duyarlılığında her 1 düşüş yönlü tepkiye karşılık 3.7 yükseliş yönlü tepki oluştu. Bu oran, son üç ayın en yüksek seviyeleri arasında yer alıyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat $1.05 Gün içi dip $1.01 Destek aralığı $1.00 ile $1.05 24 saatlik hacim $1.6 milyar

Analistler $1.51 seviyesini izliyor

Kripto analisti Crypto Spaces, XRP fiyatının aşağı yönlü destek çizgisi üzerinde dalgalandığını ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Bu görünüm, satıcıların piyasa üzerindeki etkisini koruduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: 200 günlük hareketli ortalama, bir varlığın son 200 gün içindeki ortalama fiyatını gösteren teknik göstergedir. Piyasada uzun vadeli eğilimi izlemek için sık kullanılır; fiyat bunun altında kaldığında zayıf görünüm öne çıkabilir.

Mevcut destek korunabilirse XRP fiyatında tepki yükselişi görülebilir ve bu hareketin bir sonraki önemli direnç noktası olarak $1.51 seviyesi izlenebilir.

Bu desteğin korunması halinde XRP’nin kısa vadede toparlanma denemesi yapabileceği, ilk önemli hedefin ise $1.51 direnci olabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık aşağı yönlü destek çizgisinin kırılması, satış baskısını artırabilir ve düşüş eğilimini daha da güçlendirebilir.

Piyasadaki genel hava da bu tabloyu etkiliyor. Bitcoin‘deki yükselişle birlikte kripto varlıklarda duyarlılık kademeli olarak iyileşirken, XRP’de ağ büyümesi ile teknik görünümün birlikte izlenmesi gerektiği belirtiliyor.