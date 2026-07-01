Bitcoin 64.850 dolar eşiğine yaklaşırken Hyperliquid verileri kısa pozisyonlarda sıkışma riskinin arttığını gösteriyor

Bitcoin piyasasında gözler türev işlemlere çevrildi. Piyasa gözlemcisi CW, Hyperliquid verilerine dayanarak 64.850 dolar seviyesinin yükseliş ve düşüş yönlü pozisyonlar arasındaki dengeyi değiştirebileceğini söyledi. Mevcut tabloda kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların ağırlığı sürüyor. Ancak fiyat bu bölgenin üzerine çıkarsa, kısa pozisyonların tasfiye olmasıyla birlikte alım yönlü işlemler hız kazanabilir.

Likidasyon haritasında yukarı yön öne çıktı

Son Hyperliquid likidasyon haritasına göre Bitcoin yaklaşık 59.896 dolar seviyesinde işlem görüyor. Veriler, mevcut fiyatın üzerinde kısa pozisyon tasfiyesi ihtimalinin, aşağı yöndeki uzun pozisyon tasfiyelerine kıyasla belirgin biçimde daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu yapı, sert bir yukarı hareketin kısa pozisyonlardan kaynaklanan ek alımları tetikleyebileceğini gösteriyor.

CW, 64.850 dolar seviyesinin aşılması halinde kısa pozisyonların tasfiye olabileceğini, bunun da piyasadaki hakimiyetin hızla uzun pozisyonlara geçmesine yol açabileceğini değerlendiriyor.

Grafikte kısa kaldıraçlı işlemlere ait tasfiye büyüklüğü 15.000 seviyesine yaklaşırken, mevcut fiyat çevresindeki uzun kaldıraçlı tasfiye miktarı yaklaşık 1.200 düzeyinde bulunuyor. Aradaki fark, yatırımcıların önemli bölümünün aşağı yönlü senaryoya ağırlık verdiğini ortaya koyuyor.

64.000 dolar ile 67.000 dolar aralığında yoğun kısa pozisyon birikimi görülürken, 73.000 dolar ile 76.000 dolar bandında da ikinci bir kümelenme dikkat çekiyor. Bunun yanında yaklaşık 106.000 dolar çevresinde daha büyük bir likidite havuzu bulunuyor. Likidasyon seviyeleri, zorunlu kapanan işlemler nedeniyle piyasaya ek likidite taşıdığı için traderlar tarafından yakından izleniyor.

Mini sözlük: Likidasyon, kaldıraçlı bir pozisyonda teminatın yetersiz kalması nedeniyle işlemin borsa tarafından zorunlu olarak kapatılmasıdır. Hyperliquid ise merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir işlem platformu olarak biliniyor.

Aşağı yönde ise tablo daha sınırlı görünüyor. Uzun pozisyon tasfiyeleri 47.000 dolar ile 30.000 dolar arasına daha kademeli biçimde yayılmış durumda ve yalnızca birkaç küçük bölgede yoğunlaşıyor. Bu nedenle olası bir geri çekilme satış baskısı yaratabilse de, tasfiye zincirinin yukarı yönlü bir kırılmada görülebilecek kadar güçlü olmayabileceği değerlendiriliyor.

HYPE tarafında kurumsal ilgi arttı

Bitcoin’de kritik seviyeler izlenirken, Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE da kurumsal tarafta dikkat çekiyor. Crypto Patel’in paylaştığı verilere göre HYPE spot ETF’lerine haziran ayında 164,06 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Toplam net varlık büyüklüğü ise 325,29 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, mayıstaki 164,34 milyon doların yaklaşık iki katına işaret ediyor.

Gösterge Mayıs Haziran Toplam net varlık 164,34 milyon dolar 325,29 milyon dolar Net giriş Belirtilmedi 164,06 milyon dolar HYPE işlem değeri Daha yüksek seviye 65,46 dolar

Söz konusu girişler, HYPE’ın 65,46 dolardan işlem gördüğü dönemde kaydedildi. Bu seviye, önceki aya kıyasla daha düşük fiyatlara işaret etse de fonlara para girişinin sürmesi, büyük yatırımcıların pozisyon azaltmak yerine birikim yaptığı yönünde yorumlanıyor.

Crypto Patel’in paylaştığı veriler, fiyat daha düşük seviyelerde kalırken HYPE spot ETF’lerine haziranda 164,06 milyon dolar net giriş yaşandığını ortaya koyuyor.

Bitcoin’in 64.850 dolar seviyesine yeniden yaklaşması, kısa pozisyonların tasfiye edilmesi halinde piyasa dinamiklerinde yön değişimi ihtimalini gündemde tutuyor. Buna ek olarak HYPE ETF’lerine devam eden para girişi, ilgili varlığa yönelik talebin daha uzun vadede destek bulabileceğine işaret ediyor.