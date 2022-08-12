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Yatırımcılar Bitcoin İçin Ne Düşünüyor? İşte Anket Sonuçları!

Bitcoin için yapılan anketler yatırımcıların kripto paraya ve yatırım araçlarına olan bakış açısını ve ekonomik geleceğe bakışlarına ışıt tuttu.
00:30
12 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

En son yapılan ‘’Charles Schwab Yatırımcı Duyarlılık Anketine’’ göre, yatırımcıların %90’ı ABD’de bir ekonomik durgunluğun hala yüksek bir ihtimale sahip olduğuna inanıyor ve bunların %74’ü bu yıl başlayacağını düşünüyor

Ankete göre, yatırımcıların %18’i, bir önceki çeyreğe göre %6’lık bir artışla şu anda en çok resesyon olasılığından endişe duyuyor. Bu, yanıt veren yatırımcıların yaklaşık %63’ünü özellikle kripto para birimi ve meme hisse senetleri konusunda olumsuz düşüncelere itiyor.

Teknik Durgunluk Beklentisi Yoğun

Anket ayrıca, az sayıda yatırımcının kripto para birimi satın alma niyetinde olduğunu, ancak bunların yalnızca ilk kez yatırım yapmayan yatırımcıları ve deneyimli alıcıları içerdiğini ortaya koydu.

Bu arada, büyük bir çoğunluk (%69) resesyonun bir yıl veya daha az süreceğine inanıyor ve her beş kişiden sadece biri piyasa düşüşüne karşı kendilerini korumak için borsadan para çekiyormuş gibi görünüyor. Burada, hisse senetleri ile kripto arasındaki korelasyonun bu yıl en yüksek seviyede olmasına rağmen, araştırma firması Kaiko’nun veri raporunda, Bitcoin’in tahviller ve Nasdaq ile olan yuvarlanma korelasyonunun üç ayın en düşük seviyesine düştüğünün altını çizerek kripto para piyasasının hareketsiz olduğunu gösteriyor.

Charles Schwab Ticaret ve Eğitim Başkanı Barry Metzger şu açıklamayı yaptı:

İyi haber şu ki, yatırımcılar nesiller boyunca, zihniyetlerine hitap eden zorlu pazarlarda gezinme yeteneklerine ve aynı zamanda olağanüstü araçlara erişim düzeylerine güveniyorlar.

Bununla birlikte, enflasyon hala yatırımcıların en büyük para ve yatırım endişesi (%21) ve neredeyse %79’u buna bağlı olarak 2023’ün sonuna kadar bir düşüş bekliyor. Yatırımcıların çoğunluğu ayrıca Fed’in kademeli olarak faiz artırımını yavaşlatacağına inanıyor.

Özellikle Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yıllık bazda beklenenden daha düşük (%8.5) olması fiyat artışını da tetiklemiş gibi görünüyor.

Bitcoin Yatırım İçin Güvenli Mi?

Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Fortune’a verdiği demeçte enflasyon eğiliminin Bitcoin için olumlu olabileceğini söyledi.

Moya şu açıklamayı yaptı:

Bence yazın geri kalanı için, evet, enflasyon verileri [ve] Fed konuşması Bitcoin’in nereye gideceğini belirleyecek. Bitcoin, şu anda hisse senetleriyle, özellikle de Nasdaq’la hala yoğun bir şekilde ilişkili.  Bu enflasyon raporu, ileriye dönük sıkılaştırma politikasında Fed’in bu kadar agresif olmasına gerek olmayacağı fikrine büyük bir umut ışığı oldu.

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