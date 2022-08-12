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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisindeki yükselişin ardından dün akşam saatlerinde düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5 değer kaybederek 23.950 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden aşağı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1.890 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,19 trilyon dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, yüksek volatilitenin etkisiyle son 24 saatte ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 24.000 Doların Altına Geriledi

Hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan ve 24.700 dolar seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5 değer kaybetti ve 23.950 dolar seviyelerine geriledi. Çoğu altcoin, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.890 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,19 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, yüksek volatilitenin etkisiyle yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 323 dolar, XRP 0,37 dolar, Cardano (ADA) 0,52 dolar, Solana (SOL) 43,3 dolar, Polkadot (DOT) 9,2 dolar, Avalanche (AVAX) 28,8 dolar ve Polygon (MATIC) ise 0,92 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan CoinMarketCap verilerine göre ise piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Gold (BTG) ve Celsius Network (CEL) olurken, en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklar ise Arweave (AR), THORChain (RUNE) ve Lido DAO (LDO) oldu.