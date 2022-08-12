Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Bitcoin (BTC) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine dikkat çeken analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in konsolidasyon sürecinde olduğunu ifade etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine dikkat çekti. Analist, kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi durumunda 21.300 dolar seviyelerinin lider kripto para birimi adına önemli bir destek seviyesi olabileceğini öne sürerken, son haftalardaki yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda ise 24.500 dolar seviyelerinin önemli bir direnç seviyesi olabileceğini savundu. Analiste göre Bitcoin (BTC), 24.500 doları aşması ile birlikte 28.000 dolar seviyelerine varan bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisindeki yükselişin ardından dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5 değer kaybederek 23.950 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in düşüşe geçmesi ile birlikte güne değer kayıpları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1.890 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,19 trilyon dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.